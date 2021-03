Quelques couples qui sont tombés amoureux de travailler ensemble

L’art d’agir finit rarement à l’écran. Et, généralement, les cas où les personnages deviennent réalité sont quand c’est un couple de fiction qui tombe amoureux sur le plateau. Cette fois, nous avons rassemblé six couples qui se sont rencontrés en travaillant ensemble.

6 couples qui sont tombés amoureux de travailler ensemble.

1. Angelina Jolie et Brad Pitt.

Malgré le fait qu’ils soient maintenant séparés, l’histoire d’amour entre Angelina Jolie et Brad Pitt C’est l’un des plus mythiques d’Hollywood. C’est en 2004 que les deux ont été convoqués pour travailler à M. et Mme Smith, un film dans lequel un couple marié s’est battu et c’est là qu’ils sont tombés amoureux.

Leur relation a commencé au milieu de la controverse depuis qu’il était marié avec Jennifer Anistonalors qu’elle était au milieu de deux divorces. Pourtant, à l’heure actuelle, leur relation est marquée par des rapports de violence sexiste et de maltraitance d’enfants.

Angelina Jolie et Brad Pitt. Photo: (Getty)



2. Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann.

Ce sont deux acteurs mexicains qui ont trouvé l’amour après avoir joué Mal, un film dans lequel elle, jouant une femme nommée María Laura, le conquiert, Santiago. Une fois le tournage terminé, elle a avoué que Ochmann Il lui a demandé de la revoir car il avait été ravi de sa façon d’être.

Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez sont séparés, mais ils ont une excellente relation. Photo: (Mauricio Ochmann)



3. Zac Efron et Vanessa Hudgens.

Ce sont les interprètes mythiques de Musique de lycée, Troy Bolton et Gabriella Montez, qui ont marqué toute une génération de jeunes. Mais, leur histoire d’amour dans les films Disney a traversé l’écran et ils étaient ensemble pendant cinq ans.

Vanessa Hudghens et Zac Efron avaient une longue relation. Photo: (IMDB)



4. Blake Lively et Ryan Reynolds.

Ils se sont rencontrés sur un projet de film raté. Les deux ont été convoqués pour faire partie de La lanterne Verte en 2010. Mais, à cette époque, ils étaient tous les deux jumelés avec d’autres personnes, bien qu’en septembre de cette année-là, les deux aient mis fin à leurs relations respectives pour se marier en 2011.

Blake Lively et Ryan Reynolds. Photo: (Getty)



5. Robert Pattinson et Kristen Stewart.

Ils se sont rencontrés sur le tournage de la saga de crépuscule Et malgré le harcèlement dont ils ont été victimes par les médias, ils ont poursuivi leur relation trois ans de plus après la fin du tournage. Leur romance a pris fin en 2012, lorsqu’elle a été vue avec un réalisateur et la controverse ne leur a donné aucune trêve.

Robert Pattinson et Kristen Stewart. Photo: (Getty)



6. Miley Cyrus et Liam Hemsworth.

Ils se sont rencontrés en 2009, lors du tournage du film « La dernière chanson», Quand elle avait encore 16 ans et une icône mondiale avec Hannah Montana. Le long métrage était l’adieu à son grand personnage, où apparaît un jeune acteur inconnu, âgé de 19 ans, Liam Hemsworth. Ils étaient en couple jusqu’en décembre 2018 lorsqu’ils se sont mariés, mais seulement un mois et demi plus tard, il a demandé le divorce.