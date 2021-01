Quelque chose ne va pas avec Godzilla dans First Godzilla Vs. Bande-annonce Kong

Comme promis, présente aujourd’hui notre première bande-annonce officielle de Godzilla contre Kong et il contient toutes sortes de grandes actions et d’étonnants.

Enfin, après de nombreux retards, aujourd’hui apporte notre premier regard sur la confrontation titanesque entre Kong et Godzilla. La bande-annonce ne lésine pas sur l’action de combat de monstres, tout en taquinant une histoire plus grande en jeu:

Il y a BEAUCOUP de choses que j’aime dans cette bande-annonce. D’une part, l’action semble vraiment impressionnante, mais j’aime aussi voir les liens entre tous les films «Monsterverse» se rassembler. Il y a un grand potentiel ici pour un film de monstre incroyable et pour pouvoir également relier les éléments de l’histoire «humaine». Heureusement, nous n’avons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour celui-ci!

Les légendes se heurtent dans «Godzilla vs Kong» alors que ces adversaires mythiques se rencontrent dans une bataille spectaculaire pour les âges, avec le destin du monde en jeu. Kong et ses protecteurs entreprennent un voyage périlleux pour trouver sa vraie maison, et avec eux se trouve Jia, une jeune orpheline avec laquelle il a tissé un lien unique et puissant. Mais ils se retrouvent de manière inattendue sur le chemin d’un Godzilla enragé, coupant une bande de destruction à travers le monde. L’affrontement épique entre les deux titans – déclenché par des forces invisibles – n’est que le début du mystère qui se trouve au plus profond du cœur de la Terre.