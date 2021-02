Quelque 3000 porcs doivent être abattus à Hong Kong suite à une épidémie de peste porcine africaine

Asia Marché Sauce au poivre 350g Lee Kum Kee

La sauce au poivre Chinoise est différente de notre sauce au poivre occidentale. Elle est plus légère et possède plus de saveurs sans être grasse et épaisse. La petite histoire de cette sauce est qu'elle est née à Hong Kong durant l'appartenance Anglaise. Le mélange de la cuisine Asiatique et la cuisine