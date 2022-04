Quelles sont toutes les langues que parle Anya Taylor-Joy

célébrités

Anya Taylor Joy Elle est l’une des artistes les plus connues au monde et aujourd’hui, le 16 avril, elle fête ses 26 ans. Pour cette raison, en plus de passer en revue sa carrière et ses rôles les plus importants, de Spoiler nous vous disons combien de langues l’actrice parle.

© GettyAnya Taylor Joy

Avec la première de pari de la reine dans Netflix, Anya Taylor Joy acquis une renommée internationale. L’actrice a brillé dans cette mini-série dans le rôle de Beth Harmon, la joueuse d’échecs la plus importante de ces derniers temps et qui a surpris le monde entier. En effet, sa performance était inégalée et, jusqu’à présent, l’une des meilleures de sa carrière.

En fait, la vérité est que pari de la reine Cela lui a valu des milliers de fans qui, aujourd’hui, 16 avril, célèbrent leur 26e anniversaire. Oui! Anya Taylor Joy elle est l’une des artistes hollywoodiennes les plus importantes, mais en même temps plus jeune. De plus, elle était déjà répertoriée comme l’une des interprètes les plus importantes de sa génération et continue d’être forte.

Pour cette raison, de Spoiler nous ne voulons pas éviter de célébrer son anniversaire en nous souvenant de sa carrière et de certains de ses rôles les plus importants. C’est que, pari de la reine n’est pas le seul travail qu’il a fait, mais il a également brillé dans différents rôles en tant que Gina Grey dans Peaky Blinders. Cependant, il convient de noter que les rôles d’acteur de Taylor-Joy n’étaient pas la seule chose qui a marqué la carrière de l’artiste.

Mais l’une des choses les plus importantes d’Anya est sa maîtrise de différentes langues. En effet, non seulement elle parle anglais, mais elle sait parler espagnol assez naturellement, puisqu’elle vient d’Argentine, mais ce n’est pas sa seule langue, mais elle comprend et parle aussi parfaitement le français. Bien sûr, la vérité est qu’elle ne se sent pas si à l’aise en parlant de cette dernière langue.

D’après ce que Taylor-Joy elle-même a avoué lors d’une interview avec Personnes, il n’aime pas trop avoir une conversation en français. « Je parle anglais, espagnol et ma mère me parle en français. Quand je vais à Paris, je me sens toujours intimidé par les autres. Je comprends parfaitement ce qu’ils me disent, mais je me dis : ‘je ne vais pas parler’« , étaient ses mots exacts. Autrement dit, avec cela Anya montre qu’elle a plus d’un talent à exploiter dans l’industrie cinématographique.

