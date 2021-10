Quelles sont les règles de l’hôtel Continental à John Wick ?

La production de John Wick: Chapter 4 est toujours en cours après que sa date de sortie a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19. Il vient également d’être annoncé que Mel Gibson a rejoint Lionsgate’s John Wick série préquelle. L’anticipation pour les deux projets nous tue!

Chaque film de la franchise bourrée d’action avec Keanu Reeves nous plonge plus profondément dans la chaîne hôtelière au service d’une société clandestine d’assassins

Pour se préparer au personnage de tueur à gages « à la retraite » que suit chacun des trois premiers films, Keanu Reeves La matrice formé à la fois aux arts martiaux et à l’entraînement aux armes à feu. Effectivement, il effectue lui-même de nombreuses cascades dans les films. Pour montrer son amour pour le reste de l’équipe de cascadeurs du prochain film, Reeves aurait acheté des montres Rolex pour chacun d’eux.

Alors que nous comptons les jours jusqu’à la sortie de John Wick : Chapitre 4, rafraîchissons-nous la mémoire et brisons les règles de Le continental– la chaîne d’hôtels emblématique desservant Wick et le reste de la société clandestine des assassins. Après tout, l’institution elle-même a joué un rôle central dans chacun des films jusqu’à présent.

Aucune « entreprise » autorisée sur le site

L’hôtel Continental est un terrain neutre et aucune action hostile ne peut avoir lieu dans ses locaux. En tant que sanctuaire, il est établi dès le début de la franchise qu’aucune « affaire » ne peut être menée sur le terrain de l’hôtel, y compris les combats et l’exécution de contrats avec d’autres assassins de l’hôtel. En premier John Wick (2014), Mme Perkins (jouée par Adrianne Palicki) enfreint cette règle, entraînant sa révocation et son exécution. Et à l’apogée de John Wick : Chapitre 2 (2017), nous trouvons notre protagoniste enfreignant la même règle.

Il n’y a pas d’échappatoire à la vie d’un assassin

Le manager de Continental Winston (joué par le superbe Ian McShane) résume assez bien les choses en John Wick : Chapitre 2: « Vous déshonorez le marqueur, vous mourez. Vous tuez le porteur du marqueur, vous mourez. Vous courez ? Vous mourez. »

Il est sous-entendu tout au long de la série qu’échapper à la vie de l’assassin vivant est essentiellement du jamais vu. Le destin intervient pour ramener John dans le monde souterrain après la mort de sa femme Helen dans le premier film.

Une seule devise est acceptée au Continental

Des pièces d’or spéciales sont utilisées pour payer les services à l’hôtel. Dans le monde de John Wick, ceux qui servent sous la table haute fournissent des biens et des services en échange de pièces spécialement frappées. Au cours de la trilogie, John échange des pièces contre des armes, des soins médicaux, un logement, des boissons et des faveurs.

Il devient également clair que les pièces ne concernent pas la richesse. Ils parlent de respect. N’oublions pas le moment dans John Wick 3: Parabellumlorsque Berrada (joué par Jerome Flynn), qui supervise la frappe des pièces au Maroc, déclare qu’une pièce « ne représente pas une valeur monétaire. Elle représente le commerce des relations, un contrat social auquel vous acceptez de participer ».

Une fois prêté, un serment de sang doit être prononcé

Le terme « serment de sang » est couramment utilisé dans le monde réel pour décrire une promesse inviolable. Historiquement parlant, plusieurs cultures avaient diverses formes de serment de sang qui impliquaient le sang versé, le mélangeant parfois avec une poignée de main en signe d’engagement.

Dans le monde de John Wick, un « marqueur » est un serment de sang entre deux individus. Les marqueurs sont également formellement attestés ou reconnus. Ce n’est pas n’importe quel serment de sang. Lorsqu’il s’engage à prêter serment de sang, le serment appuie un pouce ensanglanté sur la moitié droite d’un dispositif circulaire appelé marqueur. Il s’agit d’un engagement de sang, ce qui signifie que le débiteur jure de remplir le serment avec le sang symbolisant la peine pour avoir rompu un serment de sang.

Dans John Wick : Chapitre 2, John est obligé d’accepter un serment de sang parce que Santino D’Antonio (joué par Riccardo Scamarcio) a aidé Wick à quitter le monde criminel afin qu’il puisse épouser sa défunte épouse Helen.

Il est interdit d’aider les membres excommuniés

Enfreindre les règles de l’hôtel peut être puni par l’excommunication, qui est un contrat ouvert sur votre vie. Dans l’univers de John Wick, « excommunicado » est un état lorsqu’un ancien membre de Continental enfreint les règles de l’organisation et perd tous ses droits. Cela signifie qu’il n’est pas protégé par le Continental et peut être tué sans conséquences. De plus, personne n’est censé vous aider. Souvent, essayer d’interagir entraînera des sanctions plus sévères. Au bout du John Wick : Chapitre 2, John est excommunié par Winston après avoir tué D’Antonio sur des terres continentales.

Sujets : John Wick, Le Continental