Quelles sont les raisons du succès de Twitch?

Ces derniers temps, les créateurs de contenu ont vu une bonne veine sur Twitch pour diffuser tout ce qu’ils créent. Les réseaux sociaux et les formes de communication ont (beaucoup) changé ces derniers temps et c’est pourquoi il existe des plates-formes multimédias infinies dans lesquelles les utilisateurs offrent un contenu personnalisé à tous leurs utilisateurs.

L’une des plates-formes de diffusion de contenu les plus réussies est YouTube, qui est né il y a plus de 15 ans (en 2005) qui a rendu le contenu viral et a également permis à de nombreuses personnes de gagner de l’argent grâce à la rentabilité de la publicité sur les vidéos YouTube publiées. tous les jours. Plus précisément, plus de 100 heures de vidéo par minute sont téléchargées sur YouTube, soit plus de quatre jours d’enregistrements vidéo par minute. Le succès de la plate-forme est tel qu’un internaute sur 2 se rend sur YouTube pour s’informer sur un sujet ou simplement passer du temps libre.

Mais Internet est, sans aucun doute, une excellente plate-forme pour lancer tout type de produit ou service, donc la compétitivité est maximale et c’est pourquoi YouTube n’est pas seulement le seul moyen de consommer de la vidéo qui existe sur Internet., Il existe une plate-forme cela a été une grande découverte, en particulier pour les joueurs et pour donner un coup de pouce au secteur des sports électroniques et ce n’est autre que Twitch.

Le nom de Twitch ne vous semble peut-être pas familier, mais la vérité est que c’est une excellente plate-forme qui compte de plus en plus d’adeptes. Selon le site Statista, l’audience principale de Twitch est composée d’utilisateurs entre 16 et 24 ans (soit 37%), suivis par le groupe entre 25 et 34 ans (34%) et en troisième lieu, le groupe de utilisateurs de 35 à 41 ans (19%). Mais qu’est-ce qui fait le succès de Twitch? Certaines des raisons de son succès sont les suivantes que nous vous exposerons ci-dessous.

Opération simple

L’une des choses qui pousse de plus en plus d’utilisateurs à utiliser Twitch est son fonctionnement simple et son interface simple. Dès que vous ouvrez l’application, vous aurez des vidéos sans fin divisées par catégories. Bien sûr, vous devez être clair que ce n’est pas une plate-forme pour jouer mais que ce que font les streamers, c’est transmettre ce qu’ils jouent à ce moment-là et vous trouverez également des enregistrements des jeux. Bien que, oui, il existe également d’autres types de contenu tels que des variétés, des chats ou des opinions.

Différents types d’utilisateurs

Il souligne également de Twitch qu’il existe plusieurs types d’utilisateurs que vous pouvez trouver, parmi lesquels:

Curieux: c’est celui qui n’entre que pour regarder des vidéos et naviguer.

Inscription gratuite et popularité: c’est celui qui s’inscrit gratuitement et interagit librement avec la plateforme, diffusant, bavardant et pouvant même devenir populaire.

Utilisateurs de Twitch Prime: ce sont des utilisateurs premium qui paient un abonnement mensuel et qui peuvent profiter de tous les privilèges de la plateforme.

Les partenaires

Une autre raison pour laquelle de plus en plus d’utilisateurs ont décidé de passer à Twitch est que les streamers de la plate-forme peuvent gagner beaucoup d’argent grâce au programme partenaire et que cela fonctionne de manière très similaire à YouTube. Autrement dit, les utilisateurs de cette plate-forme, en plus de devenir très populaires, peuvent gagner de l’argent grâce à la publicité sur leurs flux et canaux. Et c’est que sur Twitch, vous pouvez trouver toutes sortes de contenus tels que gagner du poker à 3 cartes dans GTA V ou montrer certaines des manœuvres dans n’importe quel jeu de sport électronique ou même les batailles les plus épiques dans l’un des jeux de guerre qui le sont. réussi.

Pour tous les systèmes d’exploitation

Enfin, on peut noter que ce qui est le plus frappant à propos de Twitch, c’est que tous les utilisateurs peuvent l’utiliser puisqu’il s’agit d’une application mobile disponible à la fois pour iOS et Android, de sorte que tout le monde puisse utiliser cette application sans aucun inconvénient.

Ce ne sont là que quelques-unes des fonctionnalités qui ont fait de Twitch une excellente application pour diffuser des jeux dans certains des jeux les plus populaires d’aujourd’hui et aussi dans des jeux plus classiques, car il en existe de toutes sortes et pour tous les goûts.