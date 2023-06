Quelles sont les nouvelles séries, chaînes et tarifs d’Atresmedia

Atresmédia, l’un des groupes de communication les plus importants d’Espagne, a annoncé des nouvelles passionnantes dans son offre télévisuelle via sa plateforme, un joueur. Ainsi, l’entreprise a modifié ses tarifs, a ajouté des chaînes et plus de 30 programmes. Connaître tous les détails ici.

La société de communication cherche à unifier le contenu numérique gratuit et payant sous une seule marque.

Et, bien qu’ils aient ajouté un nouveau tarif, mardi 13 mars, ils ont révélé que plus de contenu arriverait entre les programmes, les documentaires et, surtout, la fiction, Atresmedia promet de satisfaire son public avec des propositions passionnantes à court et moyen terme.

Selon José Antonio Antón, directeur des contenus du groupe, ce serait «une deuxième révolution” de la plateforme. Rappelons qu’en 2019, Atresmedia a innové le paysage télévisuel en intégrant Atresplayer Premium, la plateforme payante du groupe.

QUELLES SONT LES NOUVELLES CHAÎNES SUR ATRESPLAYER ?

L’un des principaux changements d’Atresplayer, la plateforme de streaming d’Atresmedia, est la nouvelle dizaine de chaînes linéaires disponibles gratuitement et qui seront divisées en thèmes. Cela permet à l’utilisateur d’accéder virtuellement aux chaînes du groupe.

classiques : diffusera les épisodes de la série la plus connue et emblématique d’Atresmedia

diffusera les épisodes de la série la plus connue et emblématique d’Atresmedia Multiplex: sera composé du catalogue de téléfilms

sera composé du catalogue de téléfilms Comédie: diffusera les épisodes des programmes de sitcom les plus populaires de l’entreprise

diffusera les épisodes des programmes de sitcom les plus populaires de l’entreprise Esprits curieux : axé sur les documentaires

Atresmedia a annoncé une trentaine de séries pour Atresplayer (Photo : Atresmedia)

QUELS SONT LES NOUVEAUX TARIFS ATRESPLAYER ?

Auparavant, le contenu gratuit et payant était respectivement divisé en Atresplayer et Atresplayer Premium. Cependant, cela va changer avec la « révolution » de la plateforme. À partir du 5 juillet, les deux catégories seront unifiées dans Atresplayer, qui contiendra des programmes payants et gratuits.

Les avantages gratuits tels que les chaînes que nous évoquions ci-dessus sont maintenus. Comme le tarif qui existait, qui se compose de 4,99 euros par mois ou 49,99 euros par an.

Le forfait de 4,99 euros par mois dans Atresplayer Premium est maintenu, mais avec des publicités (Photo : Atresmedia)

Cependant, il inclura désormais une courte publicité au début de chaque lecture, similaire à ce que font d’autres plates-formes comme Prime Video.

Existe-t-il une option pour afficher le contenu sans publicité ? Si vous voulez voir le contenu sans aucune sorte de distraction, vous devez contracter le nouveau plan appelé Atresplayer Premium Familiar, qui coûte 7,99 euros par mois ou 79,99 par an.

QUELS AVANTAGES OFFRE LE PLAN FAMILLE ATRESPLAYER PREMIUM ?

Si vous pensez que le prix du forfait familial Atresplayer Premium est trop élevé pour éviter les publicités, nous vous disons que le pack présente d’autres avantages, notamment le nombre de comptes, la résolution et l’alternative de téléchargement. Apprenez à les connaître ci-dessous.

Partagez jusqu’à trois comptes, quel que soit leur emplacement.

Chaque compte peut avoir un profil d’utilisateur unique, qui cherche à fournir un contenu plus personnalisé avec leurs goûts.

Téléchargez du contenu à regarder sans données ni Wi-Fi.

Résolution 4K.

De plus, le renouvellement de la plateforme apporte également d’autres avantages généraux comme une conception d’interface pour améliorer l’expérience des utilisateurs qui accèdent depuis leur Smart TV.

De plus, à partir du 5 juillet, le premier épisode de toutes les séries originales d’Atresmedia sera disponible gratuitement, afin que les téléspectateurs puissent évaluer s’ils les ont suffisamment aimés pour payer pour le voir en entier.

QUELLES SONT LES NOUVELLES SÉRIES QU’ATRESMEDIA LANCERA ?

Avec les changements dans les chaînes et les tarifs d’Atresplayer, il y a aussi de nouveaux titres qui sortiront sous peu, sont en production ou dont le retour sur la plateforme a été confirmé.

« Vêtu de bleu »

« Vestidas de azul » est l’un des spin-offs qui viennent de « Veneno », le succès des Javis sur la vie de Cristina Ortiz. Servant en quelque sorte de saison 2, il s’agit d’une adaptation du deuxième livre de Valeria Vegas et se déroule deux ans après la mort de La Veneno. Cette fois, il s’agira de la vie des femmes qu’Antonio Giménez-Rico a dépeintes dans son documentaire de 1983 du même nom.

« Piranha »

« Piraña » est la troisième série dans l’univers de « Veneno » de Javier Calvo et Javier Ambrossi. Cette fois, le protagoniste de l’histoire sera Paca La Piraña, la meilleure amie de La Veneno, qui l’a accompagnée dans ses moments les plus difficiles, mais dont elle s’est éloignée dans la dernière étape de sa vie. De même, les événements vus dans « Veneno » et « Vestidas de azul » seront racontés, mais du point de vue de la femme trans.

« chiennes »

« Zorras » est une autre série originale d’Atresmedia et est basée sur le roman homonyme du journaliste Noemí Casquet. L’histoire tourne autour de trois amis qui vont vivre ensemble une révolution sexuelle qui va changer leur vie. Il comprend des thèmes tels que l’amitié, la sororité, qui combine les genres tragi-comédie érotico-festive et punk. Il se composera de huit épisodes et des premières le 16 juillet.

« Zorras » est basé sur le premier roman de la trilogie de Noemí Casquet (Photo : Atresmedia)

« À mort »

« A muerte » est une série réalisée et créée par Dani de la Orden, qui a déjà travaillé dans des productions espagnoles comme « Élite ». De plus, il aura comme protagonistes Verónica Echegui et Joan Amargós, qui jouent Marta et Raúl, la vie de deux personnes qui ont des visions très différentes de la vie jusqu’à ce qu’elles rencontrent des situations qui les feront changer à 180 degrés.

