Quelles sont les nouvelles puces Surface Edition du Surface Laptop 4?

Microsoft a publié plus d’informations sur les processeurs Ryzen Surface Edition personnalisés trouvés dans le Surface Laptop 4, permettant aux acheteurs potentiels de les comparer aux puces Core de 11e génération également proposées pour cette gamme de produits.

Le Surface Laptop 4 de Microsoft comprend deux puces Ryzen: la Ryzen 5 4680U Surface Edition et la Ryzen 7 4980U Surface Edition. Ce sont des processeurs semi-personnalisés, co-développés par AMD et Microsoft, et ils nécessitaient une ingénierie spécialisée. Ils sont ne pas vendu par AMD, et ne peut être trouvé sur aucun autre ordinateur portable. En raison du temps de développement avancé, ils sont construits sur l’ancienne architecture Zen 2 d’AMD, plutôt que sur les fondations Zen 3 des nouvelles puces Ryzen 5000 Mobile.

Lors du lancement de Surface Laptop 4, nous ne savions même pas quelle ces puces étaient. Nous soupçonnions qu’ils étaient des dérivés de la gamme Ryzen 4000 Mobile d’AMD, mais le nombre de cœurs, le nombre de threads, les vitesses d’horloge, etc. étaient tous un mystère. AMD n’a toujours pas publié de spécifications. Un document de support Microsoft explique cependant les principales fonctionnalités de ces nouveaux processeurs.

Comme nous le soupçonnions, le Ryzen 5 4680U est une puce à six cœurs et 12 threads, tandis que le Ryzen 7 4980U est une puce à 8 cœurs et 16 threads. Cela, là, est remarquable: le Ryzen 5 3580U et le Ryzen 7 3780U à l’intérieur du Surface Laptop 3 étaient tous deux des processeurs quad-core.

Microsoft est sorti en affirmant que le Surface Laptop 4 offrait des améliorations de performances significatives par rapport au Surface Laptop 3. Ces affirmations semblent être vraies, selon nos tests préliminaires, et les cœurs et les threads supplémentaires en sont une grande raison. Les spécifications complètes sont ci-dessous.

Rob Schultz / IDG Microsoft a publié les spécifications des processeurs AMD Ryzen Microsoft Surface Edition dans le Surface Laptop 4.

Nous savons également maintenant que le Ryzen 5 4680U fonctionne à une horloge de base de 2,1 GHz et augmente à 4,0 GHz. Le Ryzen 7 fonctionne à une horloge de base de 2,0 GHz et augmente à 4,4 GHz. Cela met ces puces à portée de main des 4700U et 4800U existants d’AMD, comme nous l’avons ajouté dans le propre graphique d’AMD, ci-dessous.

AMD

Bon nombre des autres caractéristiques des nouvelles puces Surface Edition n’intéresseront que les amateurs inconditionnels. Ils ne sont malheureusement pas non plus complets – Microsoft nous a dit combien de cœurs GPU chaque puce possède, par exemple, mais pas à quelle fréquence ils fonctionnent.

Microsoft a publié les spécifications des Core i5 et Core i7 de 11e génération que le Surface Laptop 4 utilise dans le même article de blog. Les détails de ces puces Tiger Lake sont plus connus et Microsoft fournit un lien vers la base de données d’Intel sur le processeur Intel Core i5-1145G7 et le processeur Intel Core i7-1185G7 utilisé par le Surface Laptop 4. Ici, il convient de noter que les deux puces Tiger Lake n’ont que quatre cœurs et huit threads.

Il y a deux autres détails comparatifs qui méritent d’être mentionnés dans ce document technique – des rappels subtils des forces relatives d’AMD et d’Intel. Des deux, seules les puces Surface Edition d’AMD mentionnent le processus de fabrication, en particulier qu’elles utilisent la technologie TSMC 7nm FINFET. La section Intel laisse de côté le fait que Tiger Lake est bloqué sur 10 nm, une génération derrière AMD (du moins sur le papier). De même, les puces Surface Edition d’AMD ne tiennent pas compte du type et de la vitesse de DRAM qu’elles utilisent: la DDR4. La section Tiger Lake d’Intel décrit la technologie de la mémoire et indique que les puces Tiger Lake sont accompagnées d’une mémoire DDR4X plus rapide et plus avancée.

Tout cela est une information utile, bien sûr. Cependant, le vrai test sera dans notre examen du Surface Laptop 4. Nous testons actuellement l’une des versions de Ryzen, alors restez à l’écoute.

