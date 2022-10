Quelles sont les maisons hantées de « 28 jours paranormal »

« 28 jours paranormaux » est une proposition différente qui vient grâce à Netflix. Il se compose d’un télé réalité dans lequel les participants doivent séjourner pendant 28 jours dans les propriétés les plus hantées des États-Unis.

Les concurrents de l’émission de télévision d’horreur ce sont des spécialistes dans différents aspects de activité paranormale et seront divisés en trois groupes.

La série utilise La théorie d’Ed et Lorrain Warrenun couple d’enquêteurs surnaturels qui jouent dans des histoires comme celle sur « Le sortilège”. C’est que le voile entre le monde physique et le monde spirituel commence à s’affaiblir après avoir été exposé pendant 28 jours consécutifs.

QUELLES SONT LES MAISONS HANTÉES DE « 28 DAYS PARANORMAL » ?

OÙ A ÉTÉ TOURNÉ « 28 JOURS PARANORMAL » ?

3. Madison Dry Good à Madison, Caroline du Nord

Brandy Miller, le démonologue Jereme Leonard et le médium psychique ont séjourné au Madison Dry Good. Actuellement, c’est un magasin qui vend des vêtements, des cadeaux et d’autres objets, qui est situé au 104 W Murphy Street, à Madison, en Caroline du Nord.

Selon Fox8, avant son utilisation récente, le bâtiment servait d’hôtel et de salon funéraire. Dans ce dernier, on suppose qu’il a été utilisé pour « préparer les victimes de l’un des meurtres les plus notoires de la région ».

Il s’agit de l’homicide multiple de la famille Lawson, survenu le 25 décembre 1929. Charles Lawson a assassiné sa femme et six de ses enfants. Certains témoins affirment qu’une petite fille flotte et hante le magasin à ce jour.

2. Captain Grant’s Inn à Preston, Connecticut.

Sean Austin, Nick Simons et Aaron Thompson ont séjourné au Captain Grant’s Inn, un Bed and Breakfast situé au 109 CT-2A, Preston, Connecticut. A l’origine, elle fut construite en 1754, composée de cinq pièces, une salle à manger, une cuisine, un salon, une salle de jeu, une salle à manger et autres espaces de détente pour les hôtes.

Aujourd’hui, il appartient à Carol Matsumoto, qui a écrit le livre « Ghosts of ‘Captain Grant’s Inn' ». Selon sa théorie, divers esprits errent dans les lieux et l’un d’eux est Mercy Adelaide, l’épouse du propriétaire du 19ème siècle.

Une autre est Deborah, une petite fille décédée à seulement cinq ans au 18ème siècle et enterrée dans le cimetière derrière la propriété.

1. Le Lumber Baron Inn à Denver, Colorado

Shane Pittman, Ray Causey et Amy Park ont ​​séjourné au Lumber Baron Inn, un ancien manoir situé sur la West 37th Avenue dans la ville de Denver. Actuellement, il fonctionne comme un Bed and Breakfast ou comme un lieu pour des événements spéciaux. Cependant, il cache une histoire assez macabre.

Selon le propre site Internet du lieu, la maison a été construite par John Mouat en 1890 et se compose d’environ 790 mètres carrés. Les travaux ont été réalisés pour que sa femme et ses cinq enfants puissent y vivre confortablement, puisqu’elle dispose de cinq grandes pièces.

On pense que l’endroit est hanté, puisqu’y auraient eu lieu les meurtres de deux adolescents en 1970. Ce n’est que 20 ans plus tard que des incidents inexplicables ont commencé à être signalés lors de la restauration du bâtiment.