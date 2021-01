Quelles sont les histoires de confidentialité que WhatsApp vous a envoyées dans l’application

Celui de États ce n’est certainement pas parmi les sections les plus visitées de Whatsapp: Les utilisateurs publient rarement des mises à jour quotidiennes sur la plate-forme de messagerie et les personnes qui les voient sont probablement encore moins nombreuses. Parmi les contenus sporadiques publiés par des amis et des parents dans la section semi-déserte, cependant, à partir d’aujourd’hui, certains commenceront à apparaître communications officielles par le groupe Facebook, qui commencera à annoncer des nouvelles de l’application et son fonctionnement en utilisant le format emprunté à Instagram Stories. La nouveauté a été annoncée aujourd’hui avec une série de états liés à la confidentialité dans l’application.

Où sont les histoires WhatsApp

Les communications ne sont pas particulièrement invasives, tout comme la fenêtre de notification qui, il y a quelques semaines, demandait aux utilisateurs d’accepter de nouvelles règles de confidentialité ou de se préparer à quitter l’application. Cette fois, Facebook a choisi de réserver les actualités pour la section la moins utilisée de l’application, celle dédiée au statut des utilisateurs et emprunté à des histoires Instagram. Normalement, ici, les abonnés WhatsApp peuvent publier des photos ou tourner de courtes vidéos au format vertical qui restent stockées sur les serveurs et disponibles pour les utilisateurs pendant une journée à compter de leur publication; maintenant – a annoncé le groupe Facebook à travers ses débuts dans la section – les États collecteront également des communications sur les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp.

Les statuts de mise à jour de WhatsApp apparaîtront dans la section dédiée exactement comme ceux des autres utilisateurs. Il existe trois différences: le nom de l’expéditeur – ou WhatsApp – apparaîtra en vert; votre photo de profil sera la symbole de plate-forme, et un coche verte ce qui devrait garantir que personne ne peut se faire passer pour les développeurs en envoyant de fausses communications aux abonnés.

Les assurances de confidentialité

Il n’est pas surprenant que les premières annonces faites par le groupe Facebook utilisant ce média soient liées à confidentialité des utilisateurs dans WhatsApp. En fait, ces derniers jours, des millions d’utilisateurs se sont montrés insatisfaits des changements à venir dans la réglementation des applications en ce sens et ont participé à une exode massif vers des plateformes alternatives telles que Signal et Telegram.

Les managers ont donc pensé à inaugurer leur utilisation des états au sein de l’application pour en faire clarifications sur les changements à venir. Dans les deux communications centrales des quatre publiées à ces heures par le groupe Facebook, nous lisons: « Une seule chose ne change pas: notre engagement à protéger votre vie privée. WhatsApp ne peut ni lire ni écouter vos conversations personnelles car elles sont protégées par la fin. au cryptage -end « .

L’exode des utilisateurs

Le point qui a ennuyé de nombreux utilisateurs, cependant, est différent: les nouvelles règles, tout en ne permettant pas à WhatsApp la liberté de lire dans les conversations, donneront aux entreprises la possibilité d’utiliser les chats qu’elles ont avec leurs clients pour suivez-les avec des publicités également sur Facebook. L’abandon de certains utilisateurs est en tout cas destiné à se poursuivre, encouragé également par l’introduction dans Telegram d’une nouvelle fonction qui transfère automatiquement les chats WhatsApp et leur contenu vers l’application de destination.

