Quelles sont les familles de sorciers dans « Alchemy of Souls » et quelles fonctions remplissent-ils ?

« Alchemy of souls » revient avec sa deuxième saison pour Netflix et les deux premiers épisodes ont repris trois ans après les derniers événements. La série coréenne doit continuer avec l’amour impossible entre jang royaume-uni et Nak Su, en plus d’avoir finalement vaincu le coupable de tant de malheurs. Par conséquent, nous passerons en revue les familles de sorciers les plus importantes.

Samedi dernier, 21 janvier 2023, la plateforme de streaming publié les deux premiers épisodes de la deuxième partie du programme d’époque avec des éléments fantastiques.

Dans l’histoire des sorciers et des âmes changeantes, hvoici de nombreuses familles et organisations qui jouent un rôle important, cela peut donc prêter à confusion (surtout avec les noms coréens compliqués). Ici, nous expliquerons les plus importants, car ils abritent les protagonistes.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de la saison 2 de « Alchemy of Souls ».

QUELLES SONT LES FAMILLES DE SORCIER LES PLUS IMPORTANTES DANS « ALCHEMY OF SOULS » ?

1. La famille du parc

Dans « Alchimie des âmes » la famille Park est chargée de superviser et de diriger Songrim, l’un des complexes les plus grands et les plus riches de Daeho. cet endroit était fondé par Seo Gyeongle maître légendaire qui a mis fin à la guerre de la pierre de glace, donc les membres Ils s’occupent généralement des affaires liées à la sorcellerie. Par exemple, chasser les changeurs d’âme.

Dans la première saison, Park Jin était le chef de Songrimmais a décidé de se retirer pour éviter que Jang Uk ne soit puni. Son successeur était son neveu, Park Dang-Gupuisqu’il ne s’est jamais marié ni n’a eu d’enfants.

À l’intérieur de Songrim se trouve également l’infirmerie appelée Sejukwondirigé par le professeur heo yeom et auquel sa petite-fille Heo Yun-Ok s’est jointe.

Maître Heo Yeom et Park Dan-Gu dans la saison 2 de « Alchemy of Souls » (Photo : tvN et Netflix)

2. La famille Jin

Depuis le temps de la guerre, les La famille Jin est connue pour abriter les prêtresses les plus puissantes du royaume, c’est pourquoi les dirigeants sont généralement des femmes. Elles ils vivent à Jinyowon, où ils abritent toutes sortes d’anciennes reliques et beaucoup sont dangereux car ils ont été créés grâce au pouvoir de la pierre de glace.

Actuellement, le chef est Jin Ho-Gyeong, qui prévoit de faire de sa fille aînée Jin Bu-Yeon, née avec d’incroyables pouvoirs divins, héritière. De plus, il dispose d’un deuxième fille nommée Jin Cho-yeon.

3. La famille SEO

La famille Seo est une autre des plus prestigieuses, puisque est chargé de défendre la forteresse de Seoho, qui est loin de la capitale de Daeho. Ils ont généralement de puissants sorciers et ont la particularité d’avoir lanternes qui représentent les âmes de tous ses membres vivants. Quand on sort, cela signifie que l’âme de la personne est morte.

L’héritier de cette famille est Seo Yul, qui s’entraîne à Songrim depuis sa jeunesse. Un autre membre notable est la reine Seo Ha-Sun, qui est la tante de Yul.

Hwang Min-Hyun dans le rôle de Seo Yul dans la saison 2 de « Alchemy of Souls » (Photo : tvN et Netflix)

4. La famille Jang

Les Jang abritent souvent la lignée des Wang Yu, c’est-à-dire les principaux protecteurs de la famille royale et les chefs de Cheonbugwan. Cependant, après la disparition de Jang Gang et la fermeture du portail énergétique de son fils Jang Uk, qui était en charge était le malveillant Jin Muassistant de Wang Yu.

Cependant, Jang Uk est toujours le chef de la famille Jang et la majestueuse maison est gérée par Mme Kim Do Jooqui l’a élevé dès sa naissance.

À la fin de la première saison de « Alchemy of Souls », Jang Gang est revenu et s’est sacrifié pour sauver Jang Uk et tout le monde à l’intérieur de la barrière (Photo : tvN et Netflix)

5. La famille royale

On pourrait dire que la famille royale est celui qui détient le plus de pouvoir, mais seulement par titre. l’assemblée des sorciers pas forcément en service de la famille royale, mais ils respectent généralement leurs mandats. Cependant, les Jin ont une immunité spécialeétant en charge de reliques dangereuses.

Go Soon est arrivé au pouvoir après la mort de son frère, le roi Ko Sung, sans héritiers supposés. Le nouveau prince est Go Won et la reine est Seo Ha-Sun.