Chaque année aux États-Unis, 40 millions de personnes se retrouvent blessées aux urgences, selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) . Des piqûres d’abeilles aux accidents de voiture, les travailleurs de la santé des services d’urgence voient tout. Alors, quelles sont les façons les plus courantes de blesser les gens?

«Chute de loin», a déclaré Susan Baker, un épidémiologiste spécialisé dans la prévention des blessures à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, « Surtout quand vous parlez de blessures non mortelles. « En 2018, environ 29% des personnes qui se sont rendues aux urgences à cause d’une blessure étaient tombées, D’après le CDC . Le coupable le plus courant? Escaliers probables, selon le Système national de surveillance électronique des blessures (NEISS), une base de données sur les blessures liées aux produits de consommation. (La base de données répertorie les escaliers le long des rampes et des paliers.)

Les blessures liées aux escaliers représentent un risque pour les personnes âgées en particulier, qui ont tendance à tomber plus souvent que les personnes plus jeunes en raison d’un déclin cognitif et d’une perte de forme physique. «Si vous ne restez pas en bonne forme physique, vous commencez à perdre une partie de votre équilibre», a déclaré Lorann Stallones, directeur du Colorado Injury Control Research Center.

Les bébés et les tout-petits sont également particulièrement vulnérables aux chutes et aux blessures lorsqu’ils explorent leur environnement et apprennent à marcher, a déclaré Stallones à 45Secondes.fr. Dans une étude de 2012 portant sur 285 bébés et tout-petits publiée dans le Journal international des neurosciences développementales , les escaliers étaient la raison la plus courante pour laquelle les enfants tombaient, suivis de la chute du lit, de la chute des caddies ou de la chute d’un gardien.

Les autres causes de blessures varient considérablement selon les groupes d’âge. « Tout dépend de l’âge », a déclaré Stallones. Par exemple, chez les enfants de 5 ans et plus, c’est le jeu qui les blesse. Les terrains de jeux, les piscines, les trampolines et les sports ne sont que quelques-unes des causes les plus courantes de blessures dans ce groupe – plus courantes même que les blessures liées aux escaliers, selon la base de données NEISS. Par exemple, en 2018, les accidents de vélo ont envoyé plus d’enfants âgés de 5 à 14 ans aux urgences qu’à tout autre groupe d’âge, selon le CDC .

Chaque année, un grand nombre d’adolescents et de jeunes adultes (âgés de 15 à 24 ans) se blessent en faisant du sport. Le basket-ball et le football sont répertoriés comme les causes les plus courantes de blessures pour ce groupe d’âge, mis à part les escaliers, selon la base de données NEISS. À l’âge moyen, l’équipement d’exercice occupe une place de choix là-haut. Et selon une étude de 2005 publiée dans la revue Santé publique BMC , la majorité des adultes qui ont reçu des soins médicaux pour une chute se sont blessés en faisant de l’exercice.

Cela ne veut pas dire que nous devrions arrêter de jouer ou de faire de l’exercice, a déclaré Steve Mooney, épidémiologiste au Harborview Injury Prevention & Research Center à Seattle, Washington. «Les sports peuvent être vraiment amusants pour les gens et ils peuvent fournir une activité physique. Il y a beaucoup d’avantages», a déclaré Mooney à 45Secondes.fr. Il en va de même pour bon nombre de nos autres activités quotidiennes qui comportent des risques de blessures, comme faire du vélo pour se rendre au travail et monter des escaliers. « Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas le faire, c’est juste qu’il y a un risque associé », a déclaré Mooney.