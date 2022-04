Quelles sont les 5 personnalités de Moon Knight ?

Avec la première de la série Marvel pour Disney+ »Chevalier de la Lune », de nombreux fans se sont demandé combien de personnalités le personnage principal Steve Grant avait après le premier chapitre choquant et déroutant de la série. L’adaptation du personnage classique des comics Marvel a sans doute repris ses points les plus complexes, nous montrant le trouble psychiatrique dont souffrait le personnage principal.

La série commence avec Grant, un personnage joué par l’acteur oscar isaac, un homme travaillant dans un musée britannique qui semble tout savoir sur l’histoire de l’Egypte, et qui souffre d’insomnie et de somnambulisme. Au fur et à mesure de l’épisode, on se rend compte que plusieurs identités coexistent dans son corps, qu’elles contrôlent tour à tour son corps et qu’elles mènent des vies parallèles.

Après avoir été possédé par le dieu égyptien Khonshu, il prend la forme de l’avatar du dieu dans ce monde, mieux connu sous le nom de » Moon Knight », lui donnant diverses capacités spéciales pour combattre le mal et l’aider à détruire ses ennemis.

Bien que le premier chapitre de la série Disney + nous montre Steven et ses deux identités : Marc Spector et Moon Knight, dans les bandes dessinées, il y a d’autres personnalités qui apparaîtront probablement dans les prochains épisodes.

Voici les 5 personnalités expliquées de Moon Knight :

Marc Spectre

Spector se distingue par son attitude exploratrice et aventureuse et a même une touche de mercenaire. À l’origine, il semblait que cette personnalité était le résultat d’un trouble de l’identité, il est révélé plus tard qu’elle est le résultat de la connexion que Steven Grant entretient avec le dieu Khonshu.

Marc aurait été élevé par un rabbin à Chicago et est devenu plus tard un Marine, entreprenant des missions en tant que mercenaire qui l’ont vu parcourir le monde, y compris être abandonné en Égypte par un méchant nommé Raul Bushman. C’est là qu’il arriva sur la tombe du dieu de la lune, et lui sauva la vie en le transformant en »Moon Knight ».

Steve Grant

Il s’agit de la première identité que nous connaissons dans la série et qui aurait été manifestée pour la première fois par Marc Spector alors qu’il n’était qu’un enfant. Bien que dans les comics on raconte qu’il devient millionnaire en investissant l’argent de Marc à Wall Street, dans la série il n’est vu que comme un employé de musée.

Jake Lockley

C’est la deuxième personnalité humaine que Marc manifeste et, contrairement à Steven, il travaille comme chauffeur de taxi à New York, ce qui lui permet de devenir observateur et d’obtenir toutes sortes d’informations vitales. On dit que Lockley a un réseau de personnes qui le tiennent au courant, y compris des personnes qui connaissent Marc, comme Gena Landers, et ses fils, Bertrand Crawley.

monsieur chevalier

Ce personnage a été vu dans certaines images promotionnelles de la série, et on peut le voir vêtu d’un costume blanc et d’une sorte de masque avec le symbole du croissant de lune. C’est l’incarnation la plus sophistiquée et la moins violente de »Moon Knight » et n’est nécessaire que lorsque l’anti-héros mène des actions d’enquête.

Chevalier de la Lune

Ce personnage n’est pas une autre personnalité ou un alter ego, mais plutôt l’un des premiers prêtres et serviteurs du dieu Khonshu, qui se consacre à suivre ses ordres et à remplir ses missions. Marc Spector, n’est qu’une des personnes qui sont devenues lui.

Ses pouvoirs incroyables incluent une grande force, vitesse, endurance et force lunaire, ce qui signifie qu’il est le plus puissant la nuit et lorsque la lune est pleine.

Bien que la série « Moon Knight » ait une histoire quelque peu alambiquée, il faudra attendre les prochains chapitres sur Disney+ pour voir comment se déroule le nouvel opus du Marvel Cinematic Universe.