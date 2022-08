Quelles sont les 4 règles que Christopher Nolan impose à son plateau

Hollywood

Le réalisateur à l’origine de la trilogie de Homme chauve-souris de Christian Bale est assez exigeant lors du tournage d’un film.

© GettyChristophe Nolan.

Les cinéastes de Hollywood Ils sont généralement bien connus pour leurs mécanismes de tir stricts. Lorsqu’il s’agit de mener à bien une production, il y a certaines formes qui se précisent tant pour les comédiens que pour l’équipe technique et deviennent ainsi des règles indéfectibles qui facilitent la coexistence. L’un de ceux qui est devenu bien connu pour sa façon de rouler est David Fincherqui est connu pour le nombre de fois qu’il répète habituellement une prise.

Mais si on doit parler d’un réalisateur très strict avec son équipe technique, c’est Christophe Nolan. Le réalisateur derrière des films comme mémento, interstellaire et la trilogie de Homme chauve-souris qui a joué balle chrétienne Il sait très bien comment aborder ses projets. Pour cette raison, avant de commencer à filmer, il établit quatre règles que ses subordonnés ne peuvent ignorer et doivent strictement respecter afin de parvenir à un environnement de travail convenable et d’obtenir les résultats souhaités.

Caméraman Bob Gorelickqui faisait partie de l’équipe de production de Chevalier noirle deuxième film de la trilogie de Homme chauve-souris de Christophe Nolanparlé avec Regarde qui j’ai trouvé comment sont les tournages de la main de ce réalisateur. Dans la conférence, il a déclaré que bien que ces quatre points soient assez importants pour le réalisateur et doivent être respectés, cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être omis lors d’une production. Que oui, pour pouvoir le faire il faut être en dehors de l’ensemble, que pour Nolan c’est un endroit « sacré »selon le compte Gorelick.

Bob Gorelick expliqué que lors du tournage de n’importe quel film de Christophe Nolan les membres de l’équipe ne sont pas autorisés à manger, à s’asseoir ou à utiliser des téléphones portables sur le plateau. De plus, il a révélé que les membres qui souhaitent s’adresser aux acteurs sur le plateau devraient de préférence le faire par l’intermédiaire du réalisateur lui-même. A cet égard, il a souligné que Nolan il est le premier à respecter les règles qu’il établit et que pendant son tournage, il ne s’assoit jamais, n’utilise pas le téléphone portable ou ne mange pas sur le plateau.

+L’autre réalisateur qui est aussi très strict sur le plateau

Christophe Nolan il n’est pas le seul à établir des règles très strictes lors du tournage d’un film. Il y a un autre cinéaste de renom, Zack Snyder, qui a des politiques très similaires. Dans une interview qu’il a donnée sur le podcast Le quatrième mur de la playlistDirecteur de Justice League a avoué que pendant le tournage de armée des morts il interdit l’usage des chaises et personne ne peut s’asseoir. «Ce qui est bien, c’est que ça devient très intime. Je peux parler aux acteurs là-bas, je ne suis pas derrière un moniteur de l’autre côté de la salle. C’est définitivement le film le plus engagé que j’aie jamais fait. »a-t-il pointé.

