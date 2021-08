Quelles seront les prochaines sorties de DC Comics

S’il y a un héritage laissé par le Univers cinématographique Marvel (MCU) c’était celui de construire des sagas à long terme. Depuis son apparition en 2008, ils ont conçu une façon de penser les films qui s’est déplacée dans toutes sortes d’histoires, mais s’il y en avait une qui avait des problèmes à le faire, c’était la DC Univers étendu (DCEU). Fini les plans Zack Snyder et son Justice League, et en Warner Bros. ils cherchent toujours un moyen de façonner leur franchise de super-héros.







Parmi les prochaines sorties de DC Films apparaître Le Batman, qui sera le premier à arriver et est en post-production. Avec une date de sortie pour le 4 mars, il faut préciser que ce film ne fera pas partie du DCEU. Au lieu de cela, il construira son propre univers main dans la main avec Matt Reeves, qui prépare également une série pour HBO Max comme préquelle du film.

Le film qui suivra dans l’ordre des sorties sera DC Super Animaux, qui fera ses débuts le 20 mai de l’année prochaine et a déjà commencé son instance de production. C’est une histoire qui ne sera pas incluse dans le DCEU, mais il aura Dwayne Johnson en tant qu’interprète principal, qui donnera la parole à Krypto, dans un film plein de stars comme Keanu préfet, Jean Krasinski, Kate Mckinnon, Kevin Hart, Jameela jamil Oui Diego Lune.

C’est ainsi que Dwayne Johnson était dans sa dernière semaine d’entraînement avant de commencer à tirer

Adam noir. (Dwyane Johnson)



Le 29 juillet 2022, le DCEU reprendra son cours main dans la main avec Le Rocher Oui Adam noir. Le film est en train de tourner sa photographie supplémentaire et est l’un des plus attendus pour tout ce que cela signifie d’avoir Johnson dans le casting. De plus, il servira à en apprendre davantage sur l’un des personnages les moins connus du grand public.

Plus de trois mois plus tard, ce sera au tour de Le flash, de la main de l’Argentin Andy Muschietti, qui ont partagé plusieurs avancées dans leurs réseaux. Non seulement il sera le premier des protagonistes de Justice League réapparaître à l’écran mais ouvrira aussi les portes d’univers parallèles avec le retour de Michael Keaton Oui Ben affleck avec leurs versions respectives de Homme chauve-souris.

Dans ses réseaux, Andy Muschietti a anticipé un moment sanglant pour Batman. (Andy Muschietti)



Aquaman 2 Ce sera le dernier à sortir en 2022, près de quatre ans après l’arrivée de son premier film. 16 décembre Jason momoa Oui Ambre entendu reviendra à DCEU pour continuer l’héritage du film le plus rentable de toute la saga. Six mois plus tard, la poursuite de Shazam !, sous-titré La fureur des dieux, qui est la dernière bande dont la date est définie par Photos de Warner Bros..

Aquaman 2, un film plus qu’important pour Jason Momoa

La suite de Aquaman signifiera non seulement le retour à DCEU à Jason momoa il aura aussi une signification particulière. L’acteur qui est devenu célèbre de la main de Le Trône de Fer Il a raconté le traitement original sur lequel l’histoire sera basée. « Après avoir terminé le premier, je suis allé avec mon partenaire d’écriture et nous avons rêvé du second », a-t-il déclaré.







« J’ai proposé l’idée », a-t-il expliqué. Momoa, dont on ne sait pas s’il partagera le crédit en tant que scénariste avec David Leslie Johnson-McGoldrick. « J’aime avoir participé à l’écriture. Nos cœurs y sont. Au lieu de simplement recevoir un script et de le faire, vous êtes encouragé à 100% par votre réalisateur et vos co-scénaristes », a-t-il déclaré.

Merveille femme 3, La fin d’une ère

Dans les futurs projets de la DCEU apparaît également la troisième partie de Wonder Woman, qui a déjà Patty jenkis en tant que manager mais n’a pas encore défini sa date de sortie. La confirmation de cette première a été donnée quelques jours seulement après l’arrivée de Wonder Woman 1984 dans les couloirs et HBO Max, en décembre de l’année dernière.







Sans plus de précisions sur le thème que pourrait toucher la clôture de la trilogie, il s’agirait de la dernière apparition de Gal gadot Quoi Diane prince. Il est à noter que Wonder Woman deviendra le premier personnage à avoir trois films solo dans le DCEU.