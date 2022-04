Quelles saisons d’American Horror Story sont liées ?

La populaire série d’horreur »histoire d’horreur américaine » a attiré des fans de toutes sortes. Avec différents thèmes tout au long de ses saisons, ainsi que différents personnages avec leurs histoires alambiquées. Cependant, quelque chose qui a attiré l’attention des téléspectateurs, c’est que dès la quatrième saison de la série, intitulée »Freak Show », on a pu voir qu’il y avait des liens entre les saisons et leurs personnages.

Fue en esta temporada donde el personaje de Pepper aparece nuevamente, pues la pudimos ver por primera vez en la temporada 2 del show »Asylum », donde es enviada a la institución mental Briarcliffe, luego de ser acusada erróneamente de ahogar a su pequeña sœur. Dans »Freak Show », on peut voir ce qui lui est arrivé des années avant les événements de »Asylum », puisque la deuxième saison de »American Horror Story » se déroule en 1964, tandis que la quatrième se déroule en 1950 .

Revoir ce personnage a confirmé le lien entre les deux saisons, cependant, Ryan Murphy, le créateur de la série, a admis que toutes les saisons d’AHS sont liées les unes aux autres. De plus, il a assuré que de nombreux indices ont été soigneusement inclus tout au long de la série. Depuis, les fans de la série n’ont cessé de chercher et de développer des théories sur le lien entre chacune de ses saisons.

L’enfer moderne de Dante

Cependant, loin des personnages de la série, la théorie la plus acceptée par les téléspectateurs est que »American Horror Story » est une version moderne de »Dante’s Inferno », la première partie d’une des histoires les plus connues » The Divine Comedy ».

Dans l’histoire, Dante est conduit à travers les neuf cercles de l’enfer par son guide Virgile. Chacun des cercles correspond à un type spécifique de pécheur, et ils grandissent progressivement dans le mal jusqu’à culminer au centre de la terre, là où réside Satan.

Cela dit, chaque saison d' »American Horror Story » représente chacun des cercles de l’Enfer dans le poème de Dante, donc chaque épisode de la série se déroule dans un lieu différent, comme la Maison des Meurtres, à Briarcliffe, la résidence de Madame Robichaux. , le cirque Elsa Mars et l’hôtel Cortez. De plus, chacun d’eux abrite différents péchés tels que la luxure, la fraude, la trahison, la cupidité, la gourmandise, entre autres.

Personnages récurrents : les Montgomery

Bien que cette théorie démêlerait le concept initial de la série, la vraie question dans « American Horror Story » est de savoir comment chacun des personnages se connecte. Le premier fait pertinent qui nous est montré dans la série est celui de la famille Montgomery.

Dans la troisième saison, nous rencontrons Madison Montgomery, une sorcière interprétée par l’actrice Emma Roberts. Cependant, le nom de famille Montgomery était apparu auparavant avec le couple de Charles et Nora Montgomery qui sont apparus comme les propriétaires originaux du manoir dans la saison »Murder House ».

Cela implique que Madison est probablement liée aux Montgomerys d’une manière ou d’une autre, ce qui expliquerait sa capacité à posséder des pouvoirs télékinétiques. Même alors, dans »Freak Show », Emma Roberts est apparue à nouveau comme un personnage avec un nom différent, appelé Maggie Esmeralda, mais ce personnage est considéré comme un escroc, il n’est donc pas étrange de penser qu’elle a changé de nom.

Bien qu’il n’existe pas de guide des connexions de toutes les saisons, il faut être attentif à chacun des petits indices qui sont montrés tout au long de la série, car apparemment Ryan Murphy a prévu une histoire incroyablement captivante et avec un grand profondeur à explorer.