Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 9 au 15 janvier

Comme chaque semaine, le plateformes de streaming Ils sont prêts à renouveler leurs catalogues et à surprendre leurs utilisateurs avec des avant-premières exclusives de séries et de films. En ce sens, de 9 au 15 janvierles services d’abonnement intégreront des productions telles que Ciel rouge, Vikings : Valhalla, chasseurs Oui Le dernier d’entre nous. Passez en revue ci-dessous ce qui sera présenté dans Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Rouge ciel (Saison 3) | Série

Date de sortie: 12 janvier

Terrain: Coral, Gina et Wendy ont pu commencer une nouvelle vie et trouver l’amour à Almería. Mais tant que Roméo aura soif de vengeance, cette paix ne durera pas.

– Vikings : Valhalla (Saison 2) | Série

Date de sortie: 12 janvier

Terrain: Freydis, Leif et Harald affrontent des ennemis anciens et nouveaux alors qu’ils voyagent aux confins du monde à la recherche de pouvoir et de mondes à conquérir.

– Chien perdu | Film

Date de sortie: 13 janvier

Terrain: Lorsque son chien bien-aimé disparaît, un jeune homme et ses parents se lancent dans une quête incroyable pour le retrouver avant qu’il ne soit trop tard.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Chasseurs (Saison 2) | Série

Date de sortie: 13 janvier

Terrain: Après qu’un accident ait ruiné leurs plans en Europe, les chasseurs doivent se réunir pour traquer le nazi le plus tristement célèbre de l’histoire : Adolf Hitler, qui se cache en Amérique du Sud. Dans le passé, Meyer Offerman a du mal à garder son identité cachée, et l’un des terribles secrets de Meyer a des répercussions sur les chasseurs.

– Opération marée noire | Série

Date de sortie: 13 janvier

Terrain: En novembre 2019, l’opération de police de Marea Negra a intercepté le premier narco-sous-marin d’Europe dédié au trafic de drogue et qui transportait plus de trois mille kilos de cocaïne à travers l’océan Atlantique. À l’intérieur du navire de construction artisanale, trois hommes voyagent en essayant de surmonter toutes les adversités : tempêtes, pannes, faim, bagarres et harcèlement policier constant.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

-Velma | Série

Date de sortie: 12 janvier

Terrain: Dans cette série animée, nous découvrirons le passé de Velma Dinkley, la fille timide et cerveau derrière « Mystery on Order », qui n’a peut-être jamais reçu le crédit qu’elle mérite vraiment.

– Le dernier d’entre nous | Série

Date de sortie: 15 janvier

Terrain: La série racontera ce qui se passe vingt ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel, un survivant chevronné, est embauché pour faire sortir Ellie en contrebande d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail se transforme rapidement en un voyage brutal et déchirant car les deux doivent traverser les États-Unis en dépendant l’un de l’autre pour leur survie.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Homme Koala | Série

Date de sortie: 9 janvier

Terrain: Il suit Kevin, un père d’âge moyen et une identité pas si secrète, dont la seule superpuissance est une passion brûlante pour suivre les règles et réprimer la petite délinquance dans la ville de Dapto. Bien que cela puisse ressembler à n’importe quelle autre banlieue australienne, les forces du mal, à la fois cosmiques et artificielles, attendent de se jeter sur les Daptoniens sans méfiance. Dans une quête pour nettoyer sa ville natale et impliquant souvent sa famille frustrée dans ses aventures, Koala Man est prêt. Il fera tout ce qu’il faut pour vaincre les cerveaux maléfiques, les horreurs surnaturelles ou, pire, les idiots qui ne sortent pas leurs poubelles les bons jours.

– L’île des ombres | Série

Date de sortie: 11 janvier

Terrain: C’est une histoire de science-fiction pleine de suspense qui se déroule sur une petite île. Après la mort de son ami d’enfance, Ushio Kofune, Shinpei Ajiro retourne dans sa maison natale après deux ans pour les funérailles. Son meilleur ami, Sou Hishigata, soupçonne que quelque chose se cache derrière la mort d’Ushio et que quelqu’un d’autre pourrait bientôt subir le même sort. Le lendemain, toute la famille de la maison d’à côté disparaît, laissant un présage inquiétant en marge de l’événement.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Gina Yei #WithTodoElCorazónYMás | Série

Date de sortie: 11 janvier

Terrain: Grâce à son grand talent pour les paroles, Gina « Yei » a décroché une bourse pour étudier au renommé Musical Institute of the Caribbean, situé sur l’île de Porto Rico et considéré comme le berceau du reggaeton et le meilleur endroit au monde pour étudier la musique. .latine. Enthousiaste, énergique et très créative, Gina rêve d’écrire des chansons pour de grands artistes, notamment « Jayden the Great », la jeune sensation de la musique urbaine et fils du propriétaire de l’institut. Cependant, en arrivant à l’IMC, il découvrira bientôt que tout est plus complexe qu’il ne le pensait, et il trouvera de grandes rivalités entre ceux qui conçoivent le genre dans sa forme la plus traditionnelle et ceux qui osent le fusionner avec des rythmes nouveaux et expérimentaux. .

– Avatar : La plongée profonde – Une édition spéciale du 20/20 | Spécial

Date de sortie: 13 janvier

Terrain: Un regard sur l’une des suites les plus attendues de l’histoire du cinéma avec le réalisateur oscarisé James Cameron et le casting.

