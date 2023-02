Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 6 au 12 février

Une nouvelle semaine est sur le point de commencer et avec elle de nouvelles versions arriveront sur le plateformes de streaming. Ainsi, les services d’abonnement les plus reconnus intégreront 6 au 12 février nouvelles séries et films à leurs catalogues. Parmi les titres figurent Toi, ta maison ou la mienne Oui Bon sang. Passez en revue ci-dessous ce qui sera présenté dans Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Sorties Netflix cette semaine

– Vous (Saison 4) | Série

Date de sortie: 9 février

Terrain: Jurant de laisser le passé derrière lui et d’être le meilleur de lui-même, Joe prend un nouveau départ à Londres. Jusqu’à ce qu’il trouve une nouvelle obsession.

– Bataille d’amour | Série

Date de sortie: 10 février

Terrain: Pour un avocat qui déteste perdre face aux hommes et un acteur qui se méfie des femmes, l’amour est la guerre. Mais de la haine à l’amour il y a un pas.

– Votre maison ou la mienne | Film

Date de sortie: 10 février

Terrain: Les meilleurs amis Debbie et Peter échangent des maisons pendant une semaine, et ce qu’ils découvrent sur leur vie pourrait leur ouvrir les portes de l’amour.

+ Première de Prime Video cette semaine

– Épouser mon ex | Film

Date de sortie: 6 février

Terrain: Mariana croit que les mariages sont une farce, même si elle se consacre à les planifier. Lorsque Luis, son petit ami, lui propose, elle refuse catégoriquement. Pour prétendre que la rupture n’a pas fait de mal, elle décide d’organiser le mariage de son ex. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que Luis se marie juste pour se venger d’elle. Les deux vont se battre sans penser que l’amour qu’ils ressentent l’un pour l’autre ne s’est pas estompé.

-Farzi | Série

Date de sortie: 9 février

Synopsis : Sunny, un brillant artiste peu connu, se retrouve entraîné dans le monde risqué de la contrefaçon lorsqu’il crée le billet contrefait parfait. Michael, un fonctionnaire féroce et peu orthodoxe, veut débarrasser le pays de la menace de la contrefaçon. Les deux s’uniront dans cette passionnante course du chat et de la souris où perdre n’est pas une option.

– Quelqu’un que je connaissais | Film

Date de sortie: 10 février

Terrain: Lors d’un voyage dans sa ville natale, Ally, bourreau de travail, rencontre son ex Sean et commence à tout remettre en question sur la personne qu’elle est devenue. Les choses ne font que se compliquer lorsqu’il rencontre Cassidy, une fille de la ville qui lui rappelle la personne qu’il était. Avec Alison Brie (Communauté, Mad Men), Jay Ellis et Kiersey Clemons.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Harley Quinn : un spécial Saint-Valentin très problématique | Spécial

Date de sortie: 9 février

Terrain: Alors que Harley fait tout ce qu’elle peut pour s’assurer que sa première Saint-Valentin avec Ivy soit la meilleure de tous les temps, les efforts de Bane pour impressionner une date inattendue tournent terriblement mal. Pendant ce temps, après une malheureuse rencontre de rencontres en ligne, Clayface s’implique dans un peu d’amour-propre.

-Marc Maron : Du sombre au sombre | Spécial

Date de sortie: 11 février

Terrain: Suivez le drôle et intrépide Marc Maron à travers une heure passionnante et profondément personnelle, explorant des thèmes universels comme la vieillesse, l’antisémitisme et la foi.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Saint Maudit | Série

Date de sortie: 8 février

Terrain: Suivez l’histoire de Reinaldo, un professeur et écrivain athée qui, après avoir accompli un miracle supposé et être devenu un chef religieux, remet en question ses convictions et commence à vivre un grand conflit interne : est-il capable de faire des miracles ou non ? Fait-il des miracles ou est-il un imposteur ?

– Le chef le plus fou | Série

Date de sortie: 8 février

Terrain: Deux chefs de classe mondiale seront dans la nature, où ils se lanceront dans une mission exténuante et sans précédent : survivre et trouver suffisamment d’ingrédients sauvages pour créer un repas digne d’un restaurant cinq étoiles. Les épisodes culmineront avec les chefs s’affrontant dans une « cuisine sauvage », utilisant leurs ingrédients et leur ingéniosité pour créer des plats savoureux et finalement impressionner les juges.

– Petit diable | Série

Date de sortie: 10 février

Terrain: Il s’agit d’une série animée de comédie d’horreur centrée sur Chrissy, la fille antéchrist de Satan, qui vient d’apprendre ses pouvoirs démoniaques. Même si elle essaie de mener une vie normale avec sa mère Laura dans le Delaware, les deux sont constamment contrecarrées par des forces monstrueuses, y compris Satan, qui aspire à la garde de l’âme de sa fille. Chrissy doit également faire face au chaos du lycée tandis que Laura a du mal à assimiler le rythme de la vie d’une petite ville.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Marvel Studios United : Création de Black Panther : Wakanda Forever | Spécial

Date de sortie: 8 février

Terrain: Marvel Studios United est une série documentaire Disney + relatant la création de nouveaux spectacles et films Marvel Studios. Au fil de ses épisodes, il voyage dans les coulisses de productions telles que WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, Black Widow, What If… et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Les créateurs et acteurs détaillent l’origine des productions et partagent des images exclusives du plateau d’enregistrement. Marvel Studios United est une revue complète et immersive de la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel.

– Legends of Marvel Studios (Nouveaux Épisodes) | Série

Date de sortie: 10 février

Terrain: Alors que l’univers cinématographique Marvel continue de se développer, Marvel Studios Legends célèbre et explique ce qui s’est passé avant. Le public réexplore les héros, les méchants et les moments épiques de tout le MCU en préparation des histoires à venir que la communauté des fans attend avec impatience. Chaque segment se concentrera sur différentes séries qui sortiront plus tard sur Disney +, préparant le terrain pour de futurs événements.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?