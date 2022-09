Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 5 au 11 septembre

Septembre est déjà là ! Un nouveau mois commence et avec lui, le plateformes de streaming ils optent pour un contenu renouvelé dans leurs catalogues. Ainsi, dans la semaine du 5 au 11 septembredes premières prometteuses arriveront comme la cinquième saison de cobra kainouveaux épisodes de La maison du dragon, La Reine Serpent et Disney+ Day avec des productions comme Thor : Amour et tonnerre Oui Pinocchio. Découvrez ci-dessous ce qui sera publié dans Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Cobra Kai (Saison 5) | Série

Date de sortie: 9 septembre

Terrain: Alors que Terry conduit Cobra Kai vers un nouveau régime, Daniel, Johnny et un vieil allié unissent leurs forces dans une bataille qui va au-delà du dojo.

– Inséparables | Film

Date de sortie: 9 septembre

Terrain: Un riche homme d’affaires tétraplégique a besoin de quelqu’un pour s’occuper de lui et engage un jardinier comme assistant thérapeutique. Basé sur une histoire vraie.

– Belle | Film

Date de sortie: 7 septembre

Terrain: Dans le monde virtuel de U, un célèbre chanteur et un utilisateur nommé le Dragon se lancent ensemble dans une aventure qui commence à affecter leur monde réel.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

-Risque de vol | Film

Date de sortie: 9 septembre

Terrain: Suivez les personnes qui se retrouvent au milieu d’une tragédie mondiale lorsque deux Boeing 737 Max se sont écrasés à seulement cinq mois d’intervalle en 2018 et 2019. Ce documentaire est raconté du point de vue des membres de la famille touchés, de leurs équipes juridiques et du journaliste Seattle Times Dominic Gates, lauréat du prix Pulitzer.

– Pizza Réglisse | Film

Date de sortie: 10 septembre

Terrain: Licorice Pizza est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine alors qu’ils grandissent et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando à Los Angeles en 1973. Écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, le film suit la navigation trompeuse du premier amour. Ce film a remporté trois nominations aux Oscars en 2021, dont celui du meilleur film.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

-Reyka | Série

Date de sortie: 9 septembre

Terrain: En 1994, en Afrique du Sud, la fille d’un couple multiracial est kidnappée. Elle s’enfuit et, à l’âge adulte, devient détective. Suite à son traumatisme, Reyka utilise ses capacités pour élever son fils et résoudre les mystères des autres.

– La Maison du Dragon (Nouvel épisode) | Série

Date de sortie: 11 septembre

Terrain: Basée sur l’histoire « Fire and Blood » de George RR Martin, la série – qui se déroule 200 ans avant les événements de « Game of Thrones » – raconte l’histoire de la maison Targaryen, qui fut la maison qui régna le plus longtemps en donnant vie au Trône de Fer et à la conquête des 7 royaumes. Outre leur pureté et la lignée qui met en valeur cette famille emblématique, leurs dragons étaient la principale source de leur pouvoir et ceux qui leur ont permis de s’emparer du trône.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Entre mariages | Série

Date de sortie: 8 septembre

Terrain: Composée de huit épisodes, la comédie romantique à suspense d’action raconte l’histoire de Katie et Stefan, qui tombent amoureux lors d’un mariage et commencent une liaison, malgré le fait que Katie soit fiancée à un autre homme. Deux mois plus tard, le jour du mariage de Katie, son nouveau mari et toute sa famille sont assassinés. La police pense que c’était Stefan. Stefan pense que c’était Katie. Et personne ne sait avec certitude ce qui s’est réellement passé.

– SOS Fantômes (2016) | Film

Date de sortie: 9 septembre

Terrain: Suite à une invasion de fantômes à Manhattan, les passionnées de paranormal Erin Gilbert et Abby Yates, l’ingénieure nucléaire Jillian Holtzmann et la travailleuse du métro Patty Tolan font équipe pour arrêter la menace surnaturelle.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Thor : Amour et Tonnerre | Film

Date de sortie: 8 septembre

Terrain: Il montre le dieu du tonnerre dans un voyage sans précédent : une recherche de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un assassin galactique connu sous le nom de Gorr le boucher des dieux, dont la mission est l’extinction des dieux. Pour lutter contre cette menace, Thor fait appel au Valkyrie King, Korg, et à son ex-petite amie Jane Foster, qui, à la surprise de Thor, manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir, en tant que Mighty Thor. Ensemble, ils se lancent dans une terrifiante aventure cosmique pour percer le mystère de la vengeance du Boucher des Dieux et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

-Pinocchio | Film

Date de sortie: 8 septembre

Terrain: Robert Zemeckis réalise ce film CGI d’action en direct qui est la nouvelle version de l’histoire attachante d’une marionnette en bois, qui se lance dans une aventure passionnante pour devenir un vrai garçon. Tom Hanks joue Gepetto, le charpentier qui construit et traite Pinocchio comme s’il était son propre fils. Joseph Gordon-Levitt est Jiminy Cricket, qui officie en tant que guide et conscience de Pinocchio; Cynthia Erivo est la fée bleue ; Keegan-Michael Key est Honest John; Lorraine Bracco est Sofia the Seagull, un nouveau personnage, et Luke Evans est The Coachman.

– Terre inconnue | Série

Date de sortie: 8 septembre

Terrain: Produite entièrement en Amérique latine, la nouvelle production suit Eric Dalaras, un adolescent qui découvre un monde effrayant tout en cherchant la vérité derrière la mystérieuse disparition de ses parents il y a huit ans. Élevé par ses grands-parents maternels avec sa sœur Uma, Eric décide de s’enfuir de chez lui et de retourner dans la ville de son enfance, Cabo Qwert, pour trouver des réponses dans le parc abandonné de Tierra Incógnita, où ses parents ont été vus pour la dernière fois. Avec ses amis, sa sœur et sa tante, Eric doit surmonter ses peurs pour résoudre le mystère et trouver des réponses dans un univers aussi sombre qu’inconnu.

– Voitures : Aventures sur la route | Short original Pixar

Date de sortie: 8 septembre

Terrain: Suivez Lightning McQueen (exprimé par Owen Wilson) et son meilleur ami Mater (exprimé par Larry the Cable Guy) alors qu’ils se dirigent vers l’est de Radiator Springs lors d’un road trip à travers l’Amérique pour retrouver Sister of Mate.

– Grandir | Série

Date de sortie: 8 septembre

Terrain: Il s’agit d’une série documentaire révolutionnaire qui explore les défis, les triomphes et les complexités de l’adolescence à travers dix histoires de passage à l’âge adulte. La série Disney Branded Television utilise la narration, l’expérimentation et la technique documentaire pour accompagner une personne âgée de 18 à 22 ans qui raconte son histoire. Les histoires représentent un large éventail d’expériences vécues, offrant au public des récits émotionnellement puissants qui offrent un aperçu convaincant de l’adolescence et des difficultés sociales, familiales et internes auxquelles les jeunes sont confrontés dans leur cheminement vers la découverte de soi et l’acceptation.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– La Reine Serpent | Série

Date de sortie: 11 septembre

Terrain: C’est un drame historique qui donne une tournure contemporaine à la manière traditionnelle de raconter l’histoire de la montée au pouvoir de Catherine de Médicis (Morton) « Medici, bitch ». L’histoire de Catherine se déroule à travers des flashbacks alors qu’elle défend ses actions et transmet les leçons qu’elle a apprises à sa nouvelle servante et confidente Rahima. À 14 ans, la jeune orpheline Catherine épouse l’héritier de la cour française du XVIe siècle. . Malgré son statut de roturière, son oncle, le pape Clément, a négocié une importante dot et une alliance géopolitique, en échange de l’union, et avec elle les attentes de nombreux héritiers. Cependant, lors de leur nuit de noces, Catherine découvre que son nouveau mari est amoureux de Diane de Poitiers, une belle escorte deux fois plus âgée qu’elle.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Recettes d’amour et de meurtre | Série

Date de sortie: 8 septembre

Terrain: Un drame délicieusement dangereux basé sur les romans à succès de Sally Andrew, nous apprend l’histoire de Tannie Maria, une femme passionnée de cuisine qui devient la nouvelle rédactrice d’une chronique de conseils dans le journal local de Karoo, en Afrique du Sud. La vie de María est bouleversée après avoir reçu une lettre inquiétante qui lui fera revivre son passé et mettra sa vie en danger, en s’impliquant dans l’histoire de l’expéditeur. Elle se redécouvrira tout en aidant les autres à travers ses publications, où un grand cœur et de bonnes recettes seront les meilleurs ingrédients de cette histoire.

– Code d’un tueur | Série

Date de sortie: 8 septembre

Terrain: L’extraordinaire histoire vraie d’un scientifique brillant et d’un détective avant-gardiste qui se sont associés pour créer la plus grande percée dans l’enquête moderne sur les cas. Le scientifique de l’Université de Leicester, Alec Jeffreys, découvre une technique avancée pour lire l’ADN unique de chaque personne, à travers ses empreintes digitales. Le détective David Baker est chargé d’enquêter sur le meurtre de deux étudiants et pense que la découverte de Jeffreys pourrait l’aider à prouver que son suspect est responsable de la mort des deux filles.

