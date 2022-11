Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 28 novembre au 4 décembre

Le dernier mois de l’année commencera la semaine prochaine et avec lui viendra le célèbre classement des séries et des films les plus remarquables de 2022. La vérité est que si certains utilisateurs concentrent leur attention sur ce classement, le plateformes de streaming Ils continuent de sortir la première. De cette manière, à partir du 28 novembre au 4 décembredes productions seront intégrées aux catalogues telles que Gossip Girl, la dernière Oui saule. Passez en revue ci-dessous ce qui sera présenté dans Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Un homme en action | Film

Date de sortie: 30 novembre

Terrain: Dans ce drame inspiré de la vie de Lucio Urtubia, un anarchiste planifie une ingénieuse opération de contrefaçon contre l’une des plus grandes banques.

– L’amant de Lady Chatterley | Film

Date de sortie: 2 décembre

Terrain: Lady Chatterley, une aristocrate malheureuse dans son mariage, est impliquée dans une liaison torride avec un employé du manoir de campagne de son mari.

– La danse des lucioles (Saison 2) | Série

Date de sortie: 2 décembre

Terrain: Pour Kate et Tully, aucun obstacle n’est trop grand quand il s’agit de leur amitié de longue date. Mais une erreur pourrait-elle les séparer à jamais ?

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Rêve d’hier | Film

Date de sortie: 30 novembre

Terrain: Rubén Albarrán fait ses débuts en tant qu’acteur dans ce nouveau film. L’histoire du film se déroulera à Mexico à l’époque moderne. Dámaso Pérez Prado, connu comme « le roi du mambo », revient d’entre les morts à la recherche d’une femme qu’il a perdue en chemin.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Gossip Girl (Saison 2) | Série

Date de sortie: 1er décembre

Terrain: Gossip Girl ne laissera aucun indice au hasard dans ses efforts pour contrôler et secouer la vie scandaleuse de l’élite de Manhattan. Elle a appris que ce que veut son public, elle l’obtiendra ! Le moment est venu pour lui de mettre le feu à ce qui mijote (Julien, as-tu rencontré Monet ?) et de se pencher sur son propre impact et comment il peut tout rendre plus catastrophique qu’avant.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Franklin : Historique d’un billet | Film

Date de sortie: 30 novembre

Terrain: Le thriller policier suit l’histoire d’un ancien boxeur, Correa, et d’une prostituée, Rosa, qui tentent d’échapper à l’organisation criminelle à laquelle ils appartiennent, dirigée par Bernal, un gangster impliqué dans le trafic de drogue et le jeu clandestin. Unis par un billet de 100 dollars taché de sang, des promoteurs de boxe sans scrupules, des flics véreux, des trafiquants de drogue et des voleurs incompétents se battront pour survivre avec leur destin. Cette facture est tout ce dont Correa a besoin pour reconstruire sa vie : 100 € pour jouer 48 morts parlants à la loterie.

– Chiens de réservation (Saison 2) | Série

Date de sortie: 30 novembre

Terrain: Il s’agit d’une comédie d’une demi-heure qui suit les exploits d’Elora Danan, Bear Smallhill, Willie Jack et « Cheese », quatre adolescents indigènes de l’Oklahoma rural qui commettent des crimes pour obtenir de l’argent afin d’atteindre la terre exotique, mystérieuse et lointaine de la Californie. Pour ce faire, ils devront économiser suffisamment d’argent, s’occuper des toxicomanes de la périphérie de la ville et survivre à une guerre de territoire contre un gang rival beaucoup plus fort.

– Le dernier | Série

Date de sortie: 2 décembre (en Espagne, il arrivera à Disney +).

Terrain: Il raconte l’histoire de Candela, une fille qui travaille dans une entreprise de logistique tout en poursuivant son rêve de devenir chanteuse. Sa vie bascule lorsqu’un cadre d’une multinationale du disque l’entend chanter dans un bar. Cette même nuit, Candela rencontre Diego, un ancien camarade de classe de son lycée qui veut devenir boxeur professionnel.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Le club de basse | Série

Date de sortie: 30 novembre

Terrain: Suivez l’histoire d’Amaranto Molina, un professeur de musique non conventionnelle qui vient enseigner dans une école spécialisée dans l’enseignement de la musique, régie par des formules qui laissent de côté les élèves qui ne répondent pas aux normes établies pour le succès commercial en musique. . Le directeur de l’institut, Eduardo Kramer, choisit chaque année cinq étudiants — surnommés « Los Agudos » — pour intégrer le prestigieux Teen Band de l’école. Molina est alors désignée comme enseignante de « Los Graves », le groupe d’étudiants qui est exclu de la sélection car leur talent ne répond pas aux normes du marché.

-Saule | Série

Date de sortie: 30 novembre

Terrain: Lucasfilm’s Willow est une nouvelle série d’aventures fantastiques en direct basée sur le long métrage classique de 1988. L’histoire commence avec un sorcier en herbe d’une ville de Nelwyn et une fille destinée à unir les royaumes, qui ensemble ont aidé à détruire une reine maléfique et à bannir le forces des ténèbres. Désormais, l’aventure se poursuit dans un monde magique où s’épanouissent une race de brownies, de sorciers, de trolls et d’autres créatures mystiques, tandis qu’une improbable bande de héros se lance dans une quête périlleuse vers des lieux au-delà de chez eux, où ils doivent affronter leurs démons intérieurs et s’unir. pour sauver leur monde.

