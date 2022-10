Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 24 au 30 octobre

Halloween approche et avec lui, les propositions de pure terreur des plateformes de streaming. En ce sens, de 24 au 30 octobre les services d’abonnement ajouteront de nouvelles séries et films à leurs catalogues au fur et à mesure Barbare Soit Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro. Découvrez ci-dessous ce qui sera publié dans Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, Lionsgate+ et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro | Série

Date de sortie: 25 octobre

Terrain: Guillermo del Toro, le célèbre réalisateur oscarisé, est en charge de cette sombre collection où chaque histoire est plus sinistre que la précédente.

– Grande Bouche (Saison 6) | Série

Date de sortie: 28 octobre

Terrain: La série animée pour adultes primée aux Emmy revient pour une nouvelle saison.

– L’ange de la mort | Film

Date de sortie: 26 octobre

Terrain: Une infirmière harcelée trouve refuge auprès d’un collègue généreux, jusqu’à ce qu’un décès inattendu éveille les soupçons sur les intentions de son nouvel ange gardien.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Le Nord au-dessus du vide | Film

Date de sortie: 28 octobre

Terrain: Réalisé par Alejandra Márquez Abella, El Norte Sobre El Vacío met en scène Don Reynaldo, un éleveur et chasseur confronté à l’insécurité du nord du Mexique actuel. Votre patrimoine est menacé et votre relation avec votre famille en sera affectée.

– L’heure du diable | Série

Date de sortie: 28 octobre

Terrain: Lucy se réveille à 3 h 33 chaque nuit : l’heure du diable. Son nom est lié à des événements inexpliqués, les réponses qu’il cherchait depuis si longtemps arriveront enfin dans sa vie.

– Le poids du talent | Film

Date de sortie: 28 octobre

Terrain: Avec Nicolas Cage et Pedro Pascal. Nicolas joue son propre rôle dans cette comédie d’action. Cage est obligé d’assister à la fête d’anniversaire d’un superfan milliardaire excentrique, mais tout bascule lorsque Cage est recruté par un agent de la CIA et doit saisir l’occasion pour sauver sa vie et celle de ses proches.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Le Lotus Blanc (Saison 2) | Série

Date de sortie: 30 octobre

Terrain: Suivez les expériences de divers invités et employés lors de leur séjour dans un complexe tropical au cours d’une semaine.

– García ! | Film

Date de sortie: 30 octobre

Terrain: Elle est journaliste à la recherche d’une histoire et lui est un homme qui vient d’être dégelé après 60 ans, un complot s’est déchaîné et ils sont les seuls à pouvoir mener à bien la mission.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Le Gérant | Série

Date de sortie: 26 octobre

Terrain: Il raconte les aventures d’Eliseo, le gérant d’un immeuble qui, dans le dos du consortium qui l’emploie, use et abuse de son pouvoir de surveillance et d’ingérence. Le bâtiment est un univers avec des dynamiques et des règles spécifiques, et Eliseo les connaît parfaitement. Il y vit, travaille et s’imprègne de chaque détail de la vie de ses habitants. Sous son apparence serviable et obséquieuse, il cache cependant un talent pour les manipuler.

– Barbare | Film

Date de sortie: 26 octobre

Terrain: Une jeune femme qui se rend à Détroit pour un entretien d’embauche réserve un logement dans la ville. Mais lorsqu’il arrive tard dans la nuit, il découvre que la maison a été réservée par deux personnes simultanément et qu’un inconnu y séjourne. Contre l’avis de son propre bon sens, il décide de passer la nuit et découvre bientôt qu’il y a bien plus à craindre que la présence d’un invité inattendu.

– Histoires d’horreur américaines (Saison 2) | Série

Date de sortie: 26 octobre

Terrain: Il s’agit d’un spin-off de la série d’anthologies primée American Horror Story de Ryan Murphy et Brad Falchuk, qui raconte une histoire d’horreur différente dans chaque épisode.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Star Wars : Les Contes des Jedi | shorts

Date de sortie: 26 octobre

Terrain: Ce sont six tout nouveaux courts métrages d’animation sur les paraboles liées aux Jedi de l’ère de la trilogie préquelle. Là, la vie de deux Jedis très différents, Ahsoka Tano et le comte Dooku, sera présentée, où chacun d’eux sera mis à l’épreuve et tous deux prendront des décisions qui définiront leur destin.

+ Premières à Lionsgate+ cette semaine

– Sisi (finale de la saison) | Série

Date de sortie: 25 octobre

Terrain: La princesse bavaroise Sisi tombe amoureuse de l’empereur d’Autriche, un homme puissant au côté sombre et dangereux. Elle devient une femme moderne confiante, capable de prendre des décisions difficiles et de jouer un rôle indépendant d’impératrice.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Fil dans le sang (Saison 5) | Série

Date de sortie: 27 octobre

Terrain: Alex et Tony parviennent enfin à travailler en équipe. En fin de compte, Alex est convaincu que les instincts de Tony peuvent être la pièce manquante du puzzle lorsque les preuves sont insuffisantes. Maintenant, ensemble, ils doivent découvrir la vérité derrière des affaires troublantes impliquant une course contre la montre pour sauver la vie d’une fille, de la magie noire et des rituels violents, un meurtrier obsédé par une victime de son passé et deux criminels qui partagent le même schéma.

