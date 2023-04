Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 24 au 30 avril

La dernière semaine d’avril est sur le point de commencer et avec elle de grandes premières arriveront au plateformes de streaming. De cette façon, de 24 au 30 avrilles services d’abonnement comprendront des séries et des films tels que El amor después del amor, Sweet Tooth 2, Citadelle, Amour et Mort et Peter Pan et Wendy. Passez en revue ci-dessous ce qui arrivera à Netflix, Prime Video, HBO Max et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Amour après amour | Série

Date de sortie: 26 avril

Parcelle: Cette série biographique intime détaille la vie et la carrière de Fito Paez, l’un des artistes les plus importants d’Argentine, et son parcours musical aux côtés d’icônes du rock telles que Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto, etc.

– Mamans qui travaillent (Saison 7) | Série

Date de sortie: 26 avril

Parcelle: Dans une finale émouvante, Kate et ses amis trouvent un équilibre entre l’épanouissement professionnel et personnel. Sera-ce plus facile avec une pincée d’humour ?

– Dent sucrée (Saison 2) | Série

Date de sortie: 27 avril

Parcelle: Capturé par les derniers hommes, un cerf spécial se plie en quatre pour aider ses nouveaux amis hybrides avant qu’il ne soit trop tard.

– Une place en silence : Partie II | Film

Date de sortie: 30 avril

Parcelle: Forcée de quitter sa maison, la famille Abbott doit s’aventurer dans un monde rempli de créatures attirées par le son et d’autres menaces qu’elles n’auraient jamais imaginées.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Citadelle | Série

Date de sortie: 28 avril

Parcelle: Il y a huit ans, la Citadelle tombait. L’agence d’espionnage chargée de maintenir la sécurité et le bien-être a été détruite par des agents de Manticore, un puissant ennemi. Avec la chute de la Citadelle, les souvenirs des agents Mason Kane et Nadia Sinh se sont effacés. Une nuit, Mason est retrouvé par son ancien collègue de la Citadelle qui a besoin de son aide. Mason recherche son ancienne partenaire, Nadia, et les deux espions se lancent dans une mission pour arrêter Manticore.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– L’amour et la mort | Série

Date de sortie: 27 avril

Parcelle: La mini-série raconte l’histoire vraie de deux couples dévoués, Candy et Pat Montgomery, et Betty et Allan Gore, qui profitent de la vie dans une petite ville du Texas, mais dont la tranquillité est perturbée par une liaison extraconjugale qui déclenche un acte violent avec une hache.

– Poulets sans tête | Série

Date de sortie: 28 avril

Parcelle: C’est une comédie sur le monde du football, mettant en vedette un ancien footballeur devenu manager de joueurs qui voit sa situation prometteuse actuelle s’effondrer lorsque son meilleur joueur part et que sa petite amie le largue.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Gordon Ramsay : Confrontation inexplorée | Série

Date de sortie: 26 avril

Parcelle: Tout devient plus personnel lorsque Gordon Ramsay affronte les chefs étoilés britanniques Paul Ainsworth et Matt Waldron, qui ont commencé dans la cuisine de Ramsay avant d’ouvrir leurs propres restaurants. Avec Paul et Matt travaillant sur leur propre territoire, Gordon devra être très prudent avec le cuisinier finaliste pour empêcher l’élève de devenir enseignant. Pendant ce temps, au Costa Rica, Gordon fait face à son plus grand défi à ce jour : affronter sa fille Tilly Ramsay dans une bataille culinaire épique.

– Les Aventures des Jeunes Jedi : Courts métrages | Série

Date de sortie: 26 avril

Parcelle: Se déroulant à l’époque de la Haute République, Star Wars: Young Jedi Adventures: Shorts suit un groupe de jeunes apprentis alors qu’ils étudient les voies de la Force, explorent la Galaxie, aident les citoyens et les créatures dans l’adversité, tout en acquérant des compétences précieuses nécessaires pour devenir un Jedi. .

– La maison de Raven (Saison 5) | Série

Date de sortie: 26 avril

Parcelle: Lorsque le père de Raven, Victor, a un problème de santé, Raven et Booker retournent à San Francisco pour l’aider. Booker se rend compte qu’il aime San Francisco et décide d’y rester un moment.

– L’Europe vue du ciel | Série

Date de sortie: 26 avril

Parcelle: Europe from the Sky emmène le public dans le ciel de l’Allemagne, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Pologne, de l’Espagne et du Royaume-Uni pour présenter la culture et les monuments de l’Europe comme jamais auparavant. La série montre comment la tradition, l’ingénierie et les merveilles naturelles ont façonné ce continent épique, dans un brillant portrait de ses régions et des personnes qui perpétuent leurs traditions.

– Gorongosa : le paradis renaît | Spécial

Date de sortie: 28 avril

Parcelle: Le parc national de Gorongosa était connu comme l’Eden de l’Afrique, mais 15 ans de guerre ont presque anéanti les animaux pour la viande ou l’argent. Aujourd’hui, c’est le site du plus grand effort de restauration de la faune de l’histoire. C’est l’histoire de Gorongosa, racontée à travers le voyage d’un éléphant fougueux, Mwana Nzo. Marquées par la guerre, elle et sa famille s’adaptent lentement à la paix dans un parc qui grouille désormais de vie.

-Peter Pan et Wendy | Film

Date de sortie: 28 avril

Parcelle: Il présente Wendy Darling, une fille qui a peur de quitter la maison de son enfance, et rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir. Avec ses frères et une petite fée, Tinker Bell, Wendy voyage avec Peter dans le pays magique de Neverland. Là, il rencontre un pirate maléfique, le capitaine Crochet, et se lance dans une aventure passionnante et dangereuse qui changera sa vie pour toujours.

– Under Wraps : Une momie à Halloween 2 | Film

Date de sortie: 28 avril

Parcelle: Amy se prépare pour le mariage sur le thème d’Halloween de son père et de son fiancé Carl, quand elle, Gilbert et Marshall découvrent que leur maman amie Harold et sa bien-aimée Rose pourraient être en danger. Sobek, une momie diabolique avec une rancune millénaire contre son meilleur ami devenu le rival acharné de Harold, se réveille de manière inattendue et cherche à se venger. Avec l’aide de son valet de pied hypnotisé Larry, Sobek kidnappe Rose, tandis qu’Amy, Gilbert, Marshall, Buzzy et Harold doivent à nouveau utiliser leurs capacités pour la sauver et revenir à temps pour le mariage.

