Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 19 au 25 juin

Après une semaine de grandes premières, le plateformes de streaming ils se concentrent sur les nouveautés de leurs catalogues. De cette façon, de 19 au 25 juinles services d’abonnement intégreront dans leur offre des séries et des films tels que Invasion secrète, Barrabrava et Et juste comme ça. Passez en revue ci-dessous ce qui arrivera à Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Prenez soin de Maya | Film

Date de sortie: 19 juin

Parcelle: Lorsque Maya Kowalski, dix ans, est entrée à l’hôpital pour enfants Johns Hopkins en 2016, sa famille n’avait aucune idée de ce qu’elle allait vivre. Alors que l’équipe médicale essayait de comprendre leur maladie rare, ils ont commencé à remettre en question les vérités fondamentales qui unissaient les Kowalski. D’un moment à l’autre, Maya a été détenue par l’État, même si ses parents voulaient désespérément la garder à la maison. L’histoire de la famille Kowalski, selon ses propres mots, changera à jamais votre perception des soins de santé aux enfants.

– De l’autre côté de la mer | Film

Date de sortie: 23 juin

Parcelle: Ares est allé étudier à Stockholm et entretient une relation à distance avec Raquel, ce qui est beaucoup plus difficile qu’ils ne le pensaient tous les deux. Lorsque l’été arrive et qu’ils se retrouvent, la longue période de séparation et les personnes qu’ils ont rencontrées pendant cette période mettront à l’épreuve le lien qu’ils pensaient incassable.

– Numéro iNumber : L’or de Johannesburg | Film

Date de sortie: 23 juin

Parcelle: Dans le monde criminel de Johannesburg, en Afrique du Sud, un flic blasé travaillant sous couverture est chargé de résoudre le plus grand vol d’or de l’histoire africaine. Respectera-t-il la loi et protégera-t-il la fortune d’un dictateur millionnaire ? Ou allez-vous aider un groupe de voleurs audacieux à s’en tirer ?

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Barrabrava | Série

Date de sortie: 23 juin

Parcelle: Drame qui va au-delà du sport, Barrabrava est une histoire de pouvoir, d’ambition, de famille, d’amour et de luxure, qui suit César et Polaco, frères et acteurs clés du fonctionnement de la barra brava, un groupe de hooligans du Club Atlético. Port Historiquement dirigés par « El Tío », les deux frères sont expulsés du bar de leur club adoré après une lutte interne acharnée. Seuls, sans argent, sans pouvoir politique ni protection, ils déclencheront une guerre qui mettra à l’épreuve leur fraternité.

– Je suis une Vierge | Série

Date de sortie: 23 juin

Parcelle: Il suit Cootie, un jeune noir de 13 pieds de haut à Oakland, en Californie. Ayant grandi dans la clandestinité, passant le temps au régime des bandes dessinées et des émissions de télévision, il s’évade pour découvrir la beauté et les contradictions du monde réel. Il noue des amitiés, trouve l’amour, fait face à des situations délicates et rencontre son idole, le super-héros de la vie réelle appelé The Hero.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Et juste comme ça… (Saison 2) | Série

Date de sortie: 22 juin

Parcelle: Ce nouveau chapitre de Sex and the City suit Carrie, Miranda et Charlotte dans leur voyage de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié à 30 ans à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié à 50 ans.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Génération 2009 | Série

Date de sortie: 21 juin

Parcelle: Suivez une classe d’agents du FBI à différents moments alors qu’ils doivent faire face aux changements massifs que l’IA apporte au système de justice pénale américain. Couvrant plusieurs décennies et racontée à travers des chronologies entrelacées, la série plonge dans la nature de la justice, de l’humanité et des décisions qui définissent leur vie et leur héritage.

– Les Protecteurs (Saison 2) | Série

Date de sortie: 25 juin

Parcelle: Cela commence un an après la formation de « Los protectores SA », lorsque ses trois partenaires profitent d’avoir réussi à positionner l’entreprise comme l’une des plus importantes sociétés de représentation du football en Amérique latine et en Europe et subissent de manière inattendue une attaque contre leur portefeuille de joueurs. . . Ernesto Cartens, un homme d’affaires de l’acier de grande puissance, décide de créer une agence de représentation, mais il veut les meilleurs joueurs de football et la plupart d’entre eux appartiennent à l’agence Mago, Reynaldo et Conde. Par des manœuvres illicites, Cartens s’empare de ces joueurs, ruinant pratiquement « Los protectores SA », dont les partenaires feront l’impossible pour récupérer ce qui leur appartient.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Invasion secrète | Série

Date de sortie: 21 juin

Parcelle: Situé à l’époque actuelle du MCU, Nick Fury apprend une invasion clandestine sur Terre par une faction de Skrulls métamorphosés. Fury est rejoint par ses alliés, dont Everett Ross, Maria Hill et les Skrull Talos, qui ont établi sa vie sur Terre. Ensemble, ils courent contre la montre pour contrecarrer une invasion imminente de Skrull et sauver l’humanité.

– Le meilleur au monde | Film

Date de sortie: 23 juin

Parcelle: Prem Patel, un génie des mathématiques de 12 ans, découvre que son père récemment décédé était un rappeur célèbre et décide d’en savoir plus sur la vie et les passions de son père. Bien que ses actions semblent imprudentes et qu’il risque tout, Prem, alimenté par des fantasmes inspirés du hip-hop, est déterminé à découvrir si le hip-hop est vraiment dans son ADN.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?