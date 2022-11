Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 14 au 20 novembre

Bien qu’il ne reste plus trop de semaines de ce 2022, la vérité est que le plateformes de streaming ils continuent de lancer de grandes premières dédiées à leurs fidèles utilisateurs. En ce sens, de Du 14 au 20 novembre, les services d’abonnement ajouteront de nouvelles séries et films à leurs catalogues au fur et à mesure désabusé, 1899 Oui Élite. Jetez un œil à ce qui sera présenté ci-dessous. Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– La merveille | Film

Date de sortie: 16 novembre

Terrain: En 1862, une infirmière troublée se rend d’Angleterre dans un village isolé d’Irlande pour enquêter sur le prétendu jeûne miraculeux d’une jeune fille.

– 1899 | Série

Date de sortie: 17 novembre

Terrain: Pleins d’espoir, les passagers d’un navire en partance pour le nouveau monde se retrouvent plongés dans un cauchemar lorsqu’ils découvrent un autre navire à la dérive.

– Élite (Saison 6) | Série

Date de sortie: 18 novembre

Terrain: Tout le monde cherche quelque chose cette année à Las Encinas, que ce soit l’amour, la vengeance ou des millions de followers. Mais s’en sortiront-ils tous vivants ?

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Hugo, Le But Et La Gloire | Film documentaire

Date de sortie: 18 novembre

Terrain: La chronique définitive du meilleur athlète mexicain de l’histoire : Hugo Sánchez. De ses débuts dans l’équipe universitaire mexicaine, son passage transcendantal au Real Madrid en Espagne, ses chutes internationales et son obsession très personnelle du succès.

– Les personnes que nous détestons au mariage | Film

Date de sortie: 18 novembre

Terrain: La nueva comedia de Prime Video cuenta los hermanos disfuncionales Alice y Paul junto con su madre siempre optimista, son invitados a la boda británica de su media hermana Eloise como una forma de reconectar entre ellos ahora como adultos, y para aprender a quererse como alguna vez ils l’ont fait.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– La vie sexuelle des collégiennes (Saison 2) | Série

Date de sortie: 17 novembre

Terrain: C’est un nouveau terme pour les colocataires Kimberly, Bela, Whitney et Leighton, ce qui signifie que les filles ont de nouvelles expériences et de nouveaux défis à relever.

– Camilo : la première tournée de ma vie | Film documentaire

Date de sortie: 18 novembre

Terrain: Le musicien colombien Camilo, cinq fois lauréat d’un Latin Grammy et deux fois nominé aux Grammy Awards, fait ses débuts à HBO avec son premier concert spécial et documentaire Camilo: El Primer Tour De Mi Vida.

+ Premières sur Star+ cette semaine

-Duncanville (Saison 3) | Série

Date de sortie: 16 novembre

Terrain: La troisième saison de la comédie animée à succès revient, dépeignant la réalité particulière de Duncan, un garçon moyen de 15 ans, mais en même temps spectaculairement ingénieux, et ceux qui composent son monde. Les aventures de cette saison incluent Duncan visitant l’île privée d’une star de Twitch et devenant l’alpha de l’école après avoir trouvé un couteau à la jalousie de Jack envers le « mari de travail » d’Annie à l’offre de M. Mitch pour une promotion au poste de directeur adjoint et le premier baiser de Duncan et Mia.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Père Noël : Un nouveau Père Noël | Série

Date de sortie: 16 novembre

Terrain: Scott Calvin est de retour ! Après avoir été le Père Noël pendant près de trente ans, Scott est toujours aussi joyeux. Mais à mesure que Noël perd de sa popularité, sa magie perd de sa popularité. Scott s’efforce de remplir toutes les responsabilités professionnelles tout en étant là pour sa famille. Après avoir découvert qu’il existe un moyen de prendre sa retraite, Scott envisage de démissionner en tant que Père Noël et de trouver un digne successeur afin qu’il puisse être un meilleur père et mari.

– Illimité avec Chris Hemsworth | Série

Date de sortie: 16 novembre

Terrain: Il teste les recherches scientifiques qui existent sur la longévité. En partie aventure scientifique autour du monde, en partie voyage personnel, chaque épisode suit Hemsworth alors qu’il subit une série d’exploits physiques et mentaux conçus par des spécialistes, des scientifiques et des médecins de renommée internationale pour découvrir et enquêter sur certains aspects du processus de vieillissement. Chaque défi méticuleusement conçu est basé sur de nouvelles recherches scientifiques et de vieilles traditions. La mission de Chris est de mieux comprendre les limites de l’organisme humain et de découvrir des moyens de prolonger la santé et le bonheur jusqu’à un âge avancé.

– Désenchanté | Film

Date de sortie: 18 novembre

Terrain: Giselle et Robert sont mariés depuis quinze ans, mais Giselle en a marre de vivre en ville. Elle et sa famille décident de déménager dans une banlieue tranquille appelée Monroeville à la recherche d’une vie de conte de fées. Malheureusement, cela ne résout pas tous vos problèmes. La banlieue a d’autres règles et une reine : Malvina Monroe, qui fait que Giselle se sent encore plus dépaysée. Elle est frustrée parce qu’il n’a pas été facile d’être heureuse pour toujours, alors elle essaie d’utiliser la magie d’Andalasia pour résoudre ses problèmes, mais transforme accidentellement la ville en un véritable conte de fées et met le bonheur de sa famille en danger. Maintenant, Giselle doit courir contre la montre pour inverser le sort et découvrir ce que signifie le bonheur pour toujours pour elle et sa famille.

