Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 12 au 18 septembre

Une nouvelle semaine est sur le point de commencer, fonctionnant comme l’excuse parfaite pour le plateformes de streaming misé sur un contenu renouvelé dans leurs catalogues. En ce sens, de 12 au 18 septembreles services d’abonnement comprendront des productions telles que Revanche maintenant, Une affaire privée Oui tout le sang. Découvrez ci-dessous ce qui sera publié dans Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Destiny : La Saga Winx (Saison 2) | Série

Date de sortie: 16 septembre

Terrain: Les élèves d’Alfea doivent protéger Solaria des puissants ennemis qui se trouvent peut-être déjà à l’intérieur de l’école, et Bloom essaie de contrôler ses pouvoirs.

– Le Roi, Vicente Fernandez | Série

Date de sortie: 14 septembre

Terrain: Des débuts modestes à la célébrité. La vie et la carrière de l’icône de la musique mexicaine Vicente Fernández sur sept décennies.

– Match revanche maintenant | Film

Date de sortie: 16 septembre

Terrain: Une fille populaire détrônée dans une école privée passe un accord secret avec un nouvel élève pour se venger de ses ennemis.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Bonne nuit maman | Film

Date de sortie: 16 septembre

Terrain: Adaptation du film allemand du même nom, cette fois avec Naomi Watts. L’histoire se déroule dans une maison de campagne isolée, où des jumeaux vivent en attendant le retour de leur mère au milieu de l’été. Quand elle rentre chez elle, bandée après une opération de chirurgie esthétique, plus rien n’est comme avant. Les enfants commencent à douter que cette femme soit réellement leur mère.

– Une affaire privée | Série

Date de sortie: 16 septembre

Terrain: Cette nouvelle série originale de Prime Video se déroule dans les années 1940. Marina Quiroga, une audacieuse fille de la haute société à l’âme de détective, entreprend d’attraper le tueur en série qui terrorise sa ville avec l’aide de son fidèle majordome Hector. Marina devra lutter contre les stéréotypes de l’époque alors qu’elle résout les mystères et tente de fuir sa mère, qui fera tout son possible pour la marier et quitter sa liaison.

– 13h14 : Le défi d’aider | Film

Date de sortie. 16 septembre

Terrain: Après le tremblement de terre du 19 septembre 2017 à 13h14 au Mexique, l’influenceur mexicain Juanpa Zurita a usé de son pouvoir sur les réseaux sociaux pour récolter des fonds et venir en aide aux sinistrés, notamment à Ocuilan ; une petite ville au sud-ouest de Mexico. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner avec une si noble cause impliquée ? Juanpa raconte tout dans ce documentaire.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Les Spookys (Saison 2) | Série

Date de sortie: 16 septembre

Terrain: Un groupe d’amis transforme leur passion pour l’horreur en un métier étrange : fournir des scènes terrifiantes aux clients qui en font la demande.

– Harley Quinn (Saison 3, dernier épisode) | Série

Date de sortie: 15 septembre

Terrain: Harley Quinn a rompu avec le Joker et tente de devenir la chef du crime de Gotham dans cette série, qui comprend également Poison Ivy et un casting d’autres héros et méchants.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– La Momie | Film

Date de sortie: 16 septembre

Terrain: Lors d’une fouille archéologique dans l’ancienne ville d’Hamunaptra, un Américain réveille accidentellement une momie qui commence à faire des ravages alors qu’il cherche la réincarnation de son amour perdu.

– Le retour de la momie | Film

Date de sortie: 16 septembre

Terrain: Le corps momifié d’Imhotep est envoyé dans un musée de Londres, où il se réveille et commence sa campagne de rage et de terreur.

– La Momie : Tombeau de l’Empereur Dragon | Film

Date de sortie: 16 septembre

Terrain: En Extrême-Orient, Alex O’Connell, fils des célèbres combattants de la momie Rick et Evy O’Connell, déterre la momie du premier empereur de Qin, une entité métamorphe maudite par une sorcière il y a des siècles.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

-Mija | Film documentaire

Date de sortie: 16 septembre

Terrain: Il met en vedette Doris Muñoz et Jacks Haupt, filles d’immigrants mexicains sans papiers qui font carrière dans l’industrie de la musique. Cherchant à subvenir aux besoins de leur famille tout en poursuivant leurs rêves, Doris et Jacks sont réunis par la culpabilité omniprésente d’être les premiers membres nés aux États-Unis et les risques financiers qui accompagnent la poursuite de leurs rêves. Pour eux, la pression du succès est d’autant plus grande que c’est l’espoir de leur famille d’obtenir une carte verte et le regroupement familial. Mija est une lettre d’amour émouvante aux immigrés et à leurs enfants. Le premier long métrage intime de la réalisatrice Isabel Castro construit une vision éthérée et un dévouement envers les filles qui se battent pour leur famille, leurs rêves et elles-mêmes.

– Court-circuit | Série

Date de sortie: 14 septembre

Terrain: Si vous pouviez raconter une histoire avec l’équipe d’artistes talentueux des Walt Disney Animation Studios, que feriez-vous ? Bienvenue à Short Circuit, un programme expérimental et innovant où n’importe qui dans le studio peut soumettre une idée et être sélectionné pour créer son propre court métrage.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Tout sang | Série

Date de sortie: 15 septembre

Intrigue : Suivez Casasola, un journaliste de tabloïd qui s’associe au lieutenant Edith Mondragón et à Elisa, une anthropologue locale dans le but de démêler une série de meurtres qui ont choqué le pays. Ensemble, ils parcourent Mexico à la poursuite d’un meurtrier rituel dont la particularité est de recréer d’anciens sacrifices aztèques. La série est basée sur les romans les plus vendus de l’auteur mexicain Bernardo Esquinca.

– La Reine Serpent (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 18 septembre

Terrain: Drame historique qui donne une tournure contemporaine à la manière traditionnelle de raconter l’histoire de la montée au pouvoir de Catherine de Médicis. L’histoire de Catherine se déroule à travers des flashbacks alors qu’elle défend ses actions et transmet les leçons qu’elle a apprises à sa nouvelle servante et confidente Rahima. À 14 ans, la jeune orpheline Catherine épouse l’héritier de la cour française du XVIe siècle. . Malgré son statut de roturière, son oncle, le pape Clément, a négocié une importante dot et une alliance géopolitique, en échange de l’union, et avec elle les attentes de nombreux héritiers. Cependant, lors de leur nuit de noces, Catherine découvre que son nouveau mari est amoureux de Diane de Poitiers, une belle dame d’honneur deux fois plus âgée.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Grantchester (Saison 5) | Série

Date de sortie: 15 septembre

Terrain: Las cosas van bien en Grantchester, el nuevo sacerdote Will Davenport (Tom Brittney, Unreal) comienza a crear comunidad con una iglesia llena, el detective Geordie Keating (Robson Green, Touching Evil) hace las paces, casi, con la vida profesional de su épouse. Will est sûr qu’avec de bonnes actions, vous pouvez atteindre le paradis, mais son meilleur ami Geordie sait que tout Eden a ses serpents.

– Recettes d’amour et de meurtre | Série

Date de sortie: 15 septembre

Terrain: Un drame délicieusement dangereux basé sur les romans à succès de Sally Andrew, nous apprend l’histoire de Tannie Maria, une femme passionnée de cuisine qui devient la nouvelle rédactrice d’une chronique de conseils dans le journal local de Karoo, en Afrique du Sud. La vie de María est bouleversée après avoir reçu une lettre inquiétante qui lui fera revivre son passé et mettra sa vie en danger, en s’impliquant dans l’histoire de l’expéditeur. Elle se redécouvrira tout en aidant les autres à travers ses publications, où un grand cœur et de bonnes recettes seront les meilleurs ingrédients de cette histoire.

