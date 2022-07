Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO MAX et plus cette semaine

Une nouvelle semaine est sur le point de commencer et avec elle de nouveaux contenus arriveront sur plateformes de streaming. En ce sens, de 11 au 17 juillet de nouveaux paris seront intégrés aux catalogues des services d’abonnement tels que la cinquième tranche de Le bon docteur ou le film Persuasion avec Dakota Johnson. Jetez un œil à ce qui vient ensuite. Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Sorties Netflix cette semaine

– Resident Evil | Série

Date de sortie: 14 juillet

Terrain: Trois décennies après la découverte du T-Virus, une nouvelle épidémie révèle les secrets d’Umbrella Corporation. Basé sur la saga du jeu vidéo.

– Persuasion | Film

Date de sortie: 15 juillet

Terrain: Il y a huit ans, ils l’ont convaincue de ne pas épouser un jeune homme d’origine modeste. Aujourd’hui, Anne Elliot est réunie avec lui. Aura-t-il une autre chance ?

– Malnazidos | Film

Date de sortie: 11 juillet

Terrain: Pendant la guerre civile espagnole, un groupe d’ennemis acharnés se bat contre une armée de zombies carnivores créée lors d’une expérience nazie.

+ Sorties Prime Video cette semaine

– Le Bon Docteur (Saison 5 – Partie 2) | Série

Date de sortie: 15 juillet

Terrain: Le Dr Shaun Murphy est obligé de confronter Lea à propos de leur relation et de déterminer ce que cela signifie vraiment pour elle. Alors que le Dr Lim tiendra Salen responsable de l’erreur qui a conduit à la mort d’un bébé. De plus, nous verrons le retour du Dr Claire Browne.

+ HBO Max premières cette semaine

– María Marta : Le crime du pays | Série

Date de sortie: 17 juillet

Terrain: Le 27 octobre 2002, María Marta García Belsunce a été retrouvée morte par son mari, Carlos Carrascosa, dans la salle de bain de leur maison située dans un quartier privé exclusif de la province de Buenos Aires. Ce qui semblait d’abord être un accident domestique, devient l’un des crimes les plus emblématiques en Argentine. Après le meurtre, son mari, Carlos Carrascosa, et toute sa famille deviennent suspects.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Opposés solaires (Saison 3) | Série

Date de sortie: 13 juillet

Terrain: Il tourne autour d’une famille extraterrestre de la planète Shlorp, composée du scientifique Korvo (Justin Roiland), qui déteste la Terre ; Terry (Thomas Middleditch), un peu naïf et au grand cœur qui aime être sur Terre ; et ses enfants Yumyulack (Sean Giambrone), à ​​vocation scientifique comme Korvo et dont l’obsession est de rétrécir tous ceux qui ne l’aiment pas pour les mettre dans un gigantesque terrarium ; et Jesse (Mary Mack), tout aussi optimiste que Terry.

– Hors de la mort | Film

Date de sortie: 15 juillet

Terrain: Mettant en vedette Bruce Willis, Jamie King et Lala Kent, ce film suit le département corrompu d’un shérif dans une ville rurale qui commence à s’effondrer lorsqu’une femme devient accidentellement témoin de ses activités. Suite à cela, elle commence à tenter de tronquer une opération suspecte qu’ils comptent mener à bien.

+ Sorties Disney+ cette semaine

– Zombie 3 | Film

Date de sortie: 15 juillet

Terrain: C’est la dernière année de Zed et Addison à Seabrook et tout va mieux que jamais. La ville accepte enfin que les monstres fassent partie de Seabrook et est devenue un refuge pour les monstres et les humains. Zed est sur le point de recevoir une bourse de football et de devenir le premier zombie à aller à l’université (et est ravi d’aller avec Addison qui a déjà été admis). Addison est ravie d’inviter des équipes du monde entier à la compétition de cheerleading pour lancer le premier « pavillon d’encouragement ». Mais la ville est surprise lorsqu’une nouvelle équipe d’envahisseurs intergalactiques (extraterrestres) arrive pour participer à la compétition. À contrecœur, ils laissent les extraterrestres rester dans la compétition, mais les monstres et les humains de Seabrook se méfient d’eux lorsqu’ils découvrent qu’ils ne cherchent peut-être pas simplement à participer à un événement amical.

– Papas sur demande | Série

Date de sortie: 13 juillet

Terrain: Tout commence lorsque, le jour de son treizième anniversaire, California (Farah Justiniani) reçoit un cadeau inattendu : les clés d’un van envoyées par sa mère, Itzel, qui souhaite la retrouver à Zacatecas, après sa disparition énigmatique et prolongée. . Miguel (Jorge Blanco), Morgan (Michael Ronda) et Diego (Lalo Brito), les trois parents adoptifs qui s’occupent désormais de la Californie, ne sont pas très convaincus par l’idée, mais elle les convainc car elle sent que ce voyage les conduira au bonheur. : elle pourra revoir sa mère et enfin ils seront tous ensemble pour toujours.

+ Premières de StarzPlay cette semaine

– La Fille De Plainville (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 17 juillet

Terrain: The Girl From Plainville met en vedette Elle Fanning dans le rôle de Michelle Carter et s’inspire de l’histoire vraie de son cas de suicide sans précédent par SMS. La courte série explore la relation de Carter avec Conrad Roy III et les événements qui ont conduit à sa mort et par la suite sa condamnation pour homicide involontaire. Aux côtés de Fanning, la série met en vedette Chloë Sevigny dans Lynn Roy, Colton Ryan dans Conrad Coco Roy III, Cara Buono dans Gail Carter, Kai Lennox dans David Carter et Norbert Leo Butz dans Conrad « Co » Roy II.

– Le Refuge (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 14 juillet

Terrain: À El Refugio, une famille vit les heures les plus étranges de sa vie lorsque des phénomènes inhabituels commencent à se produire, causés par une force de la nature totalement inconnue. Mais tout se passe à travers leurs écrans. Lorsqu’ils sortent, rien ne semble se passer, à part ce que le printemps dans la campagne mexicaine apporte à un groupe d’humains. Les parents doivent protéger leurs enfants d’un ennemi invisible dont ils ignorent même l’existence. Qu’est-ce que le réel ? Qu’est-il arrivé au monde qu’ils connaissaient ? Ce ranch est-il un refuge ? Est-ce le dernier refuge de l’humanité ?

+ Acorn TV premières cette semaine

-Unis | Série

Date de sortie: 14 juillet

Terrain: Un drame émouvant inspiré d’événements réels, et qui dépeint l’accident d’avion qu’a subi l’équipe de Manchester United en 1958 et qui a entraîné la mort de huit de ses joueurs. Par les créateurs de Broadchurch, cette histoire montre comment la tragédie est devenue un triomphe. « Puissant et très humain » -The Guardian.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂