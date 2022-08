Quelles premières sur Netflix, Prime Video et HBO Max du 29 août au 4 septembre

En ce second semestre de l’année, les plateformes de streaming ils optent pour des contenus renouvelés mais qui maintiennent la ligne de leurs succès classiques. Ainsi, dans la semaine du 29 août au 4 septembreintégreront dans leurs catalogues des séries telles que Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ou un nouvel épisode de Maison du Dragon. De même, des phénomènes tels que Elvis. Découvrez ci-dessous ce qui sera publié dans Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Détox | Série

Date de sortie: 31 août

Terrain: La vie de Léa et Manon, trentenaires, est bouleversée lorsqu’elles entreprennent une cure de désintoxication numérique, entraînant au passage leurs familles respectives dans le défi.

– La ville de l’amour | Film

Date de sortie: 1er septembre

Terrain: Après une rupture, une jeune femme (Kat Graham) se rend dans la ville romantique de Vérone, en Italie, pour découvrir que la maison qu’elle a louée a reçu deux réservations simultanées. Désormais, elle va devoir partager ses vacances avec un Britannique très cynique mais aussi très séduisant (Tom Hopper).

– Le diable dans l’Ohio | Mini-série

Date de sortie: 2 septembre

Terrain: Après avoir recueilli une mystérieuse jeune femme échappée d’une secte, la vie de Suzanne Mathis, docteur en psychiatrie dans un hôpital, bascule complètement lorsque sa présence menace de détruire sa propre famille.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir | Série

Date de sortie: 2 septembre

Terrain: Se déroulant des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des anneaux de JRR Tolkien, il ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été mis à mort. test, l’espoir suspendu au fil le plus fin et l’un des plus grands méchants à sortir de la plume de Tolkien menaçait d’engloutir le monde dans les ténèbres.

– Mère! | Film

Date de sortie: 1er septembre

Terrain: La relation d’un couple est mise à l’épreuve lorsque des visiteurs non invités arrivent chez eux, interrompant leur existence paisible.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– La Maison du Dragon (Nouvel épisode) | Série

Date de sortie: 4 septembre

Terrain: Basée sur l’histoire « Fire and Blood » de George RR Martin, la série – qui se déroule 200 ans avant les événements de « Game of Thrones » – raconte l’histoire de la maison Targaryen, qui fut la maison qui régna le plus longtemps en donnant vie au Trône de Fer et à la conquête des 7 royaumes. Outre leur pureté et la lignée qui met en valeur cette famille emblématique, leurs dragons étaient la principale source de leur pouvoir et ceux qui leur ont permis de s’emparer du trône.

-Elvis | Film

Date de sortie: 2 septembre

Terrain: Le film explore la vie et la musique d’Elvis Presley, ainsi que sa relation compliquée avec son agent énigmatique, le colonel Tom Parker. L’histoire plonge dans la dynamique complexe entre Presley et Parker s’étalant sur plus de 20 ans, de l’ascension de Presley à la célébrité jusqu’à sa célébrité sans précédent, dans le contexte du paysage culturel aux États-Unis. Au centre de ce voyage se trouve l’une des personnes les plus importantes et les plus influentes de la vie d’Elvis, Priscilla Presley.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Pistolet | Mini-série

Date de sortie: 31 août

Terrain: Réalisé par Danny Boyle, « Pistol » est une mini-série de six épisodes sur une révolution du rock and roll. La tempête déchaînée et intense au centre de cette révolution, ce sont les Sex Pistols et au centre de cette série se trouve le membre fondateur et guitariste des Sex Pistols, Steve Jones. Le voyage drôle, émouvant et parfois déchirant de Jones guide le public à travers un récit kaléidoscopique de trois des années les plus épiques, chaotiques et ardues de l’histoire de la musique. Basée sur les mémoires de Jones « Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol », cette série raconte l’histoire d’un groupe de garçons tapageur et « sans avenir » qui a secoué l’establishment ennuyeux et corrompu jusque dans ses fondations, menacé de faire tomber le gouvernement et changé la musique et culturelle pour toujours.

– Law & Order, Crime organisé (Saison 2) | Série

Date de sortie: 31 août

Terrain: Stabler retourne au NYPD pour lutter contre le crime organisé après une perte personnelle dévastatrice. Le système a radicalement changé depuis son absence, et doit s’adapter au système de justice pénale.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Holly Hobbie (Saison 3) | Série

Date de sortie: 31 août

Terrain: Holly se retrouve déchirée entre ses amis, sa famille, son petit ami et sa carrière et commence à se demander si elle peut tout avoir. Peut-elle être une amie de soutien si elle est vraiment dévouée à sa carrière musicale ? Holly peut-elle devenir une grande musicienne si sa vie à Collinsville la retient ? Juste au moment où Holly pense qu’elle comprend les choses, une opportunité unique se présente et elle est forcée de prendre une décision.

– She-Hulk (Nouvel épisode) | Série

Date de sortie: 1er septembre

Terrain: Jennifer Walters, une avocate spécialisée dans les affaires juridiques liées au surhumain, navigue dans la vie compliquée d’une femme célibataire d’une trentaine d’années qui est également un géant vert surpuissant de plus de deux mètres de haut.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Animal Kingdom (Saison 5) | Série

Date de sortie: 1er septembre

Terrain: Dans la cinquième saison d’Animal Kingdom, Pope, Craig, Deran et J font toujours face aux retombées des événements entourant la mort de Schtroumpf, y compris des membres de la famille cherchant à se venger.

– Animaux nocturnes | Film

Date de sortie: 1er septembre

Terrain: Susan vit un mariage insatisfaisant lorsqu’elle reçoit un colis contenant son ex-mari, le nouveau manuscrit d’Edward.

– L’incroyable Spider-Man | Film

Date de sortie : 1er septembre

Intrigue : From Marvel : The Amazing Spider-Man est l’histoire de Peter Parker (Garfield), un lycéen paria que ses parents ont abandonné alors qu’il était enfant et qui a été élevé par son oncle Ben (Sheen) et sa tante May (Field).

– Venin | Film

Date de sortie: 1er septembre

Terrain: Un journaliste raté est lié à une entité extraterrestre, l’un des nombreux symbiotes qui ont envahi la Terre. Mais l’être prend goût à la Terre et décide de la protéger.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Darby & Joan (Fin de saison) | Série

Date de sortie: 1er septembre

Terrain: Le détective à la retraite Jack Darby se lance dans un road trip pour échapper à son passé, tandis que l’infirmière anglaise Joan Kirkhope se rend en Australie à la recherche de réponses à la mort mystérieuse de son mari. Mais lorsque leurs chemins se croisent après un accident inattendu, ils se retrouvent impliqués dans une série d’événements mettant leur vie en danger. Ce duo improbable se rend vite compte que l’énigme la plus intrigante à laquelle ils sont confrontés est l’autre.

