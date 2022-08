Quelles premières sur Netflix, Prime Video et HBO Max du 22 au 28 août

Une nouvelle semaine est sur le point de commencer et avec elle de nouvelles propositions arriveront au plateformes de streaming. En ce sens, de 22 au 28 aoûtles services d’abonnement ajouteront des séries et des films à leurs catalogues, tels que Némésis, il est temps pour moi Soit Mike. Jetez un œil à ce qui vient ensuite. Netflix, Première vidéo, hbo max, Étoile+, Disney+, StarzPlay Oui Télé de gland pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Ollie a disparu | Série

Date de sortie: 24 août

Terrain: Inspirée du livre « Ollie’s Odyssey », cette série familiale suit les aventures vécues par un jouet et son propriétaire pour se retrouver.

– Du temps pour moi | Film

Date de sortie: 26 août

Terrain: Sa famille étant absente, un père de famille profite de ses premiers jours de solitude depuis des années pour retrouver un vieil ami… un fêtard.

– Séoul effervescente | Film

Date de sortie: 26 août

Terrain: Quelques jours avant les Jeux olympiques de 1988 à Séoul, des pilotes et des mécaniciens s’infiltrent pour démanteler un énorme réseau de blanchiment d’argent.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Némésis | Film

Date de sortie: 26 août

Terrain: Sam Cleary, 13 ans, soupçonne que son mystérieux voisin, M. Smith, est en fait une légende cachée à la vue de tous. Il y a vingt ans, le justicier surpuissant de Granite City nommé Nemesis a été déclaré mort après une bataille féroce avec son rival. La plupart pensent qu’il est mort, mais certains dans la ville espèrent qu’il est toujours en vie. Alors que la ville est au bord du chaos, Sam entreprend de persuader son voisin de sortir de sa cachette et de sauver la ville.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Enfants de Katrina | Film documentaire

Date de sortie: 25 août

Terrain: Détaille les familles et les communautés très unies de la Nouvelle-Orléans dont les vies ont été déracinées par la catastrophe de 2005. Ces enfants américains ont été transportés par avion hors de la montée des eaux, évacués de leurs maisons vers des centres de réfugiés ou placés dans des logements temporaires et improvisés. Alors que les familles étaient chargées de se réintégrer dans de nouvelles communautés, après avoir subi des pertes, des déplacements et un manque de soutien de la part des responsables gouvernementaux, les enfants ont dû faire face à leur traumatisme dans une ville blessée et fracturée.

-Pinocchio | Film

Date de sortie: 28 août

Terrain: Adaptation dramatisée de l’histoire classique d’une marionnette en bois nommée Pinocchio, qui prend vie et veut être un vrai garçon.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– LA Lakers : L’héritage | Série

Date de sortie: 24 août

Terrain: Il capture l’ascension remarquable et le succès sans précédent de l’une des franchises sportives les plus dominantes et les plus emblématiques du sport professionnel. Grâce à un accès exclusif à la famille Buss et à des entretiens révélateurs avec des joueurs, des entraîneurs et des cadres supérieurs, cette série documentaire en 10 épisodes raconte l’histoire remarquable de cet empire sportif de l’intérieur, telle que racontée par les personnes qui l’ont vécu. Lorsque le charismatique magnat de l’immobilier, le Dr Jerry Buss, a acheté les Los Angeles Lakers dans le cadre d’une transaction commerciale risquée et complexe, personne n’aurait pu prédire le succès qui s’ensuivrait. Au cours des 40 dernières années, l’équipe a remporté 11 titres et retiré les maillots de certains des joueurs les plus légendaires de la NBA.

– Mike | Série

Date de sortie: 25 août

Terrain: Découvrez l’histoire dynamique et controversée de Mike Tyson. La mini-série explore les hauts et les bas tumultueux de sa carrière de boxeur et de sa vie personnelle: d’être un athlète international bien-aimé à être critiqué et vice-versa. Sans perdre de vue Mike Tyson, la série examine également le racisme et le classisme en Amérique, la renommée et le pouvoir des médias, la misogynie, la division de la richesse, la promesse du rêve américain et, finalement, le rôle du public dans l’histoire de Mike.

– Atlanta (Saison 3) | Série

Date de sortie: 24 août

Terrain: Atlanta raconte l’histoire de deux cousins, Earnest « Earn » Marks et Alfred, qui travaillent pour percer sur la scène musicale d’Atlanta et améliorer leur vie et celle de leurs familles. Se déroulant presque entièrement en Europe, la saison 3 retrouve Earn, Alfred/ »Paper Boi », Darius et Van au milieu d’une tournée européenne réussie, alors que le groupe explore leur nouvel environnement en tant qu’étrangers et lutte pour s’adapter au succès auquel ils aspiraient. .

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– High School Musical : La comédie musicale : La série (Nouvel épisode) | Série

Date de sortie: 24 août

Terrain: Il se déroule au Camp Shallow Lake, un terrain de camping en Californie, où les Wildcats et leurs compagnons de camp se préparent pour un été inoubliable plein de romantisme, de nuits sans horaires et de la possibilité de profiter de la nature. Avec un jeu difficile Frozen à l’horizon et une production dramatique de « docuseries » en préparation, les Wildcats tenteront de prouver qui est « le meilleur dans la neige » sans laisser personne au grand jour.

– She-Hulk (Nouvel épisode) | Série

Date de sortie: 25 août

Terrain: Jennifer Walters, une avocate spécialisée dans les affaires juridiques liées au surhumain, navigue dans la vie compliquée d’une femme célibataire d’une trentaine d’années qui est également un géant vert surpuissant de plus de deux mètres de haut.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Fille de Plainville (Season Finale) | Série

Date de sortie: 28 août

Terrain: Il est inspiré de l’histoire vraie de son cas sans précédent de suicide par SMS. La courte série explore la relation de Carter avec Conrad Roy III et les événements qui ont conduit à sa mort et par la suite sa condamnation pour homicide involontaire.

– Evil By Design (Nouvel épisode) | Série

Date de sortie: 26 août

Terrain: Pendant plus de 40 ans, le directeur de la mode Peter Nygård aurait abusé des femmes au Canada, aux États-Unis et aux Bahamas. Aujourd’hui, la liste présumée des survivants se compte par milliers. Accusé par les forces de l’ordre au Canada et aux États-Unis, Nygård utilise toutes les armes qu’il peut pour faire taire ses victimes présumées. À travers des interviews exclusives, des archives rares et des images inédites, cette série documentaire premium en 3 parties retrace comment et pourquoi les témoins se sont finalement réunis pour monter un dossier contre Nygård.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Darby & Joan (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 25 août

Terrain: Le détective à la retraite Jack Darby se lance dans un road trip pour échapper à son passé, tandis que l’infirmière anglaise Joan Kirkhope se rend en Australie à la recherche de réponses à la mort mystérieuse de son mari. Mais lorsque leurs chemins se croisent après un accident inattendu, ils se retrouvent impliqués dans une série d’événements mettant leur vie en danger. Ce duo improbable se rend vite compte que l’énigme la plus intrigante à laquelle ils sont confrontés est l’autre.

– harry sauvage (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 25 août

Terrain: La professeure de littérature Harriet « Harry » Wild est en train de déterminer quoi faire de sa vie après avoir pris sa retraite de l’enseignement lorsqu’elle a été agressée. Alors qu’il est en convalescence au domicile de son fils, qui est policier, le dossier d’une de ses affaires retient son attention. Sa connaissance de la littérature l’aide à trouver des indices sur l’affaire, cependant, lorsque son fils rejette ses offres d’aide, elle décide de résoudre l’affaire elle-même aux côtés de la personne la moins attendue (Rohan Nedd, Safe). Alors il découvre qu’être détective est peut-être sa nouvelle voie.

