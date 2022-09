Quelles premières sur Netflix, Prime Video et HBO Max du 19 au 25 septembre

Il manque de moins en moins pour que 2022 touche à sa fin, mais ce n’est pas un obstacle pour le plateformes de streaming prévoyez du nouveau contenu pour vos catalogues dans le reste de l’année. En ce sens, de 19 au 25 septembreles services d’abonnement comprendront des productions telles que Prism, le rapatrié Oui Andor. Découvrez ci-dessous ce qui sera publié dans Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Brooklyn Nine-Nine (Saison 8) | Série

Date de sortie: 20 septembre

Terrain: Dans la dernière saison, Jake, Amy et le reste de l’équipe sont aux prises avec des défis personnels et professionnels, en plus de leur folie habituelle. neuf neuf !

– Ceux du dernier rang | Série

Date de sortie: 23 septembre

Terrain: Cinq femmes dans la trentaine, amies depuis l’adolescence, se retrouvent pour leur escapade annuelle. Mais cette fois, on vient d’être diagnostiqué avec un cancer.

– Athéna | Film

Date de sortie: 23 septembre

Terrain: Le meurtre tragique d’un jeune homme déclenche une guerre dans la communauté d’Atenea, avec les frères aînés de la victime au centre du conflit.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Prisme | Série

Date de sortie: 21 septembre

Terrain: Prisma explore les relations et les identités d’Andrea et Marco (deux jumeaux identiques à l’extérieur, mais très différents dans leur façon de voir la vie) et leur groupe d’amis, unis par la recherche de leur place dans le monde.

– Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (Nouvel épisode) | Série

Date de sortie: 23 septembre

Terrain: Cela ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus glorieux et sont tombés en ruine, et le plus grand méchant à avoir jamais émergé de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier dans les ténèbres.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– La Hype (Saison 2) | Série

Date de sortie: 22 septembre

Terrain: Situé dans les mondes conflictuels du streetwear, des affaires et de la culture, où les visionnaires de la mode doivent élever leurs créations et leur sens des affaires pour éviter l’élimination tout en restant fidèles à leur style.

– Vivre seul (Saison 1 à 5) | Série

Date de sortie: 22 septembre

Terrain: La vie de plusieurs colocataires et amis célibataires dans les années 1990 à Brooklyn New York.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Conversations entre amis | Série

Date de sortie: 21 septembre

Terrain: Frances vit à Dublin, où elle fréquente l’université avec sa meilleure amie Bobbi. Bien qu’elles aient été copines, elles restent proches. Cependant, tout change lorsqu’ils se lient d’amitié avec un couple plus âgé, Melissa et Nick, et Frances se retrouve dans une liaison intense avec Nick tandis que son amitié avec Bobbi et son identité même sont remises en question.

– Les Kardashian (Saison 2) | Série

Date de sortie: 22 septembre

Terrain: Les caméras se rallument pour capturer les vies en constante évolution de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall et Kylie. La famille accueille à nouveau le public pour partager leurs plus grands triomphes et querelles : des romances enflammées et des jalons qui changent la vie aux succès inimaginables. Le lien familial reste incassable alors qu’ils naviguent dans leur vie publique et privée sous les yeux du monde.

– Le rapatrié | Série

Date de sortie: 21 septembre

Terrain: Leonel grandit aux États-Unis, croyant que Roberto est son père biologique, et bien qu’il ne soit pas sûr de ses origines et ne parle pas espagnol, il fait constamment des cauchemars impliquant la frontière mexicaine et une femme dont il ne se souvient pas. Pourtant, il ne se pose aucune question : sa vie est belle, il a d’excellentes relations avec ses parents, une belle petite amie, des amis et un avenir plus que prometteur en tant que boxeur. Ce qu’il ne sait pas, c’est que cela est sur le point de changer radicalement à cause d’une trahison.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

-Andor | Série

Date de sortie: 21 septembre

Terrain: La série Andor explorera une nouvelle perspective sur la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir la différence qu’il peut faire pour la galaxie. La série présente l’histoire de la rébellion croissante contre l’Empire et comment les gens et les planètes se sont impliqués. À une époque remplie de dangers, de tromperies et d’intrigues, Cassian s’engagera sur la voie destinée à devenir un héros rebelle.

-Super/Naturel | Série

Date de sortie: 21 septembre

Terrain: Producida por James Cameron y narrada por Benedict Cumberbatch, esta nueva serie utilizará las últimas innovaciones científicas y una tecnología de realización de vanguardia para revelar los poderes secretos y los sentidos superdesarrollados de los animales más extraordinarios del mundo, invitando a los espectadores a ver y oír el mundo superando la percepción humana para experimentar la naturaleza como lo hace una especie dada: desde ver las flores con la vista de una abeja y escuchar una conversación entre elefantes marinos hasta planear una distancia equivalente a una cancha de fútbol con ardillas que brillan en la obscurité.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Sissi | Série

Date de sortie: 25 septembre

Terrain: La princesse bavaroise Sisi tombe amoureuse de l’empereur d’Autriche, un homme puissant au côté sombre et dangereux. Elle devient une femme moderne confiante, capable de prendre des décisions difficiles et de jouer un rôle indépendant d’impératrice.

– All Blood (Nouvel Épisode) | Série

Date de sortie: 22 septembre

Terrain: Suivez Casasola, un journaliste de tabloïd qui s’associe au lieutenant Edith Mondragón et à Elisa, une anthropologue locale dans le but de démêler une série de meurtres qui ont choqué le pays. Ensemble, ils parcourent Mexico à la poursuite d’un meurtrier rituel dont la particularité est de recréer d’anciens sacrifices aztèques. La série est basée sur les romans les plus vendus de l’auteur mexicain Bernardo Esquinca.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Fil dans le sang (Saison 3) | Série

Date de sortie: 22 septembre

Terrain: Dans la troisième saison, qui arrive sur Acorn TV le 22 septembre, Tony et Carol enquêtent sur des meurtres brutaux, l’enlèvement et la mort d’un enfant, le cas d’un homicide avec schizophrénie et la poursuite d’un tireur d’élite sans raison apparente. Sur le plan personnel, l’équipe fait également face à des défis alors que Carol lutte contre son horloge biologique et que Tony reçoit un diagnostic inattendu qui l’amène à affronter sa propre mortalité.

– Recettes d’amour et de meurtre (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 22 septembre

Terrain: Tannie Maria, une femme passionnée de cuisine, devient la nouvelle rédactrice d’une chronique de conseils dans le journal local de Karoo, en Afrique du Sud. La vie de María est bouleversée après avoir reçu une lettre inquiétante qui lui fera revivre son passé et mettra sa vie en danger, en s’impliquant dans l’histoire de l’expéditeur. Elle se redécouvrira tout en aidant les autres à travers ses publications, où un grand cœur et de bonnes recettes seront les meilleurs ingrédients de cette histoire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂