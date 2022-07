Quelles premières sur Netflix, HBO Max, Prime Video dans la semaine du 25 au 31 juillet

Une semaine pleine de premières dans plateformes de streaming est abouti à commencer une entièrement rénové. En ce sens, de 25 au 31 juilletles services d’abonnement ajouteront des séries et des films à leurs catalogues avec des productions pour tous les goûts. Rebel, Paper Girls, Pretty Little Liars Oui Saint Éviter Ce ne sont là que quelques-uns des titres qui se battront pour être les plus regardés dans les prochains jours. Jetez un œil à ce qui vient ensuite. Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Tuyau | Film

Date de sortie: 27 juillet

Terrain: L’ancienne chercheuse Manuela « Pipa » Pelari, qui vit une vie isolée dans une petite ville argentine, est obligée de confronter les secrets de son passé.

– Rebelle (Saison 2) | Série

Date de sortie: 27 juillet

Terrain: La série dramatique pour jeunes adultes revient pour une autre saison avec la nouvelle génération de rebelles, avec Azul Guaita et Sergio Mayer Mori.

– Dépareillé | Série

Date de sortie: 29 juillet

Terrain: Lorsque son petit ami des 17 dernières années déménage brusquement, un agent immobilier est confronté à la perspective de recommencer en tant qu’homme célibataire dans la quarantaine.

– Coeurs blessés | Film

Date de sortie: 29 juillet

Terrain: Malgré leurs différences, une auteure-compositrice-interprète en herbe (Sofia Carson) et un Marine (Nicholas Galitzine) tombent éperdument amoureux.

+ Sorties Prime Video cette semaine

– Filles de papier | Série

Date de sortie: 29 juillet

Terrain: Quatre filles de 12 ans sont confrontées à une mission, quelques heures après la nuit d’Halloween en 1988. Prises dans un conflit compliqué, elles vont voyager dans le temps pour sauver le monde.

+ HBO MAX premières cette semaine

– Pretty Little Liars : Un nouveau péché | Série

Date de sortie: 28 juillet

Terrain: Il y a vingt ans, une série d’événements tragiques a presque déchiré la ville ouvrière de Millwood. Maintenant, de nos jours, un groupe disparate d’adolescentes, un tout nouveau groupe de Pretty Little Liars se retrouvent tourmentés par un agresseur inconnu et forcés de payer pour le péché secret commis par leurs parents il y a deux décennies… ainsi que les leurs.

– Harley Quinn (Saison 3) | Série

Date de sortie: 29 juillet

Terrain: Harley Quinn et Poison Ivy reviennent pour une troisième saison beaucoup plus intense et farfelue, prêtes à lancer leur tournée « manger, frapper et tuer ».

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Saint Evite | Série

Date de sortie: 26 juillet

Terrain: Il s’agit d’une fiction basée sur le best-seller homonyme de l’écrivain argentin Tomás Eloy Martínez et suit l’histoire intrigante du corps embaumé d’Eva Perón après sa mort, qui a attendu d’être enterré pendant trois ans pour la construction d’un monument que jamais matérialisé.

-Cri | Film

Date de sortie: 29 juillet

Terrain: Cela fait 25 ans qu’une série de meurtres brutaux a choqué la ville endormie de Woodsboro, en Californie. Maintenant, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et s’en prend à un groupe d’adolescents dans sa quête pour faire revivre les secrets du passé meurtrier de la ville. Le cinquième volet de la saga créée par Wes Craven et Kevin Williamson présente une partie du casting original de la franchise tels que Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– High School Musical : La comédie musicale : La série (Saison 3) | Série

Date de sortie: 27 juillet

Terrain: Il se déroule au Camp Shallow Lake, un terrain de camping en Californie, où les Wildcats et leurs compagnons de camp se préparent pour un été inoubliable plein de romantisme, de nuits sans horaires et de la possibilité de profiter de la nature. Avec un redémarrage difficile de Frozen à l’horizon et une production dramatique de « docuseries » en préparation, les Wildcats tenteront de prouver qui est « meilleur dans la neige » sans laisser personne au grand jour.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Queer as Folk | Série

Date de sortie: 31 juillet

Terrain: Queer as Folk est une réinvention vibrante de la série britannique révolutionnaire créée par Russell T. Davies (It’s A Sin, Doctor Who), explorant un groupe diversifié d’amis à la Nouvelle-Orléans dont la vie est transformée après une tragédie.

+ Premières sur AcornTV cette semaine

– L’Autre (Saison 2) | Série

Date de sortie: 28 juillet

Terrain: Un an s’est écoulé depuis la mort subite du père de Cathy (Ellie Whithe, Bloods), qui a révélé à elle et à sa mère Tess (Rebecca Front, Grantchester) l’existence de son amante Marilyn (Siobhan Finneran, Downton Abbey) et de son autre fille, Chat (Lauren Socha, Catastrophe). Maintenant, cette paire de sœurs fera face à la nouvelle qu’elles ont un autre frère (Christopher Jeffers, Concours Eurovision de la chanson : L’histoire de Fire Saga), tandis que Marilyn entame une querelle avec le troisième amant de Colin (Michele Austin, Meet the Richardsons). , qui est contre-productif.

