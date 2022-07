Quelles premières sur Netflix, HBO Max, Prime Video dans la semaine du 1er au 7 août

Le mois d’août est presque là ! La semaine prochaine, un nouveau mois commencera et avec lui une foule de nouvelles versions arriveront à plateformes de streaming. De cette façon, à partir 1er au 7 août, les services d’abonnement ajouteront des séries et des films à leurs catalogues. Des titres comme Sandman, Predator: La proie Soit Année-lumière faites le pari qui verra le jour dans quelques jours. Jetez un œil à ce qui vient ensuite. Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+ et StarzPlay pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

-Homme de sable | Série

Date de sortie: 5 août

Terrain: Après des années de confinement, Sueño, le roi du sommeil, se lance dans un voyage vers un autre monde pour retrouver ce qui lui a été volé et récupérer ses pouvoirs.

– Quelle est la faute du karma ? | Film

Date de sortie: 3 août

Terrain: Sara est une créatrice de mode frustrée qui blâme le karma pour sa malchance. Le destin la mettra face à face avec sa sœur Lucy, qui connaît un destin bien différent.

– Carter | Film

Date de sortie: 5 août

Terrain: Un homme se réveille amnésique. Dirigé par une voix dans un appareil à son oreille, il se lance dans une dangereuse mission pour sauver une jeune fille.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Tout ou rien : Arsenal | Série

Date de sortie: 4 août

Terrain: Une autre édition de la célèbre série documentaire All or Nothing est de retour, maintenant sur l’une des équipes les plus importantes du football mondial, Arsenal. La série montrera des images des coulisses de la mémorable saison 2021/2022, de la défaite humiliante contre Nottingham Forest au départ de l’ancien capitaine Pierre-Emerick Aubameyang.

– Doublement enceinte 2 | Film

Date de sortie: 5 août

Terrain: Cette comédie made in Mexico se déroule 10 ans après les événements du premier film. Après une décennie, les choses ont beaucoup changé pour Javier et Felipe. Maintenant, les deux sont papas à plein temps de Sol y Luna. Cependant, ils découvrent que leurs filles ont besoin de quelque chose : une mère. Pour la retrouver, elles décident d’inviter leurs copines à des vacances en famille avec le plan secret de les mettre en compétition et de découvrir laquelle d’entre elles serait la meilleure maman. De toute évidence, rien ne se passera comme ils l’avaient imaginé.

– 13 vies | Film

Date de sortie: 5 août

Terrain: Le nouveau film réalisé par Ron Howard raconte l’histoire vraie d’une mission de sauvetage qui a eu lieu en Thaïlande, où un groupe de jeunes hommes et leur entraîneur de football ont été piégés pendant 18 jours dans un système de grottes souterraines au bord de l’inondation. Le film présente des performances de Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton et Tom Bateman.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Pennyworth | Série

Date de sortie: 1er aout

Terrain: L’histoire d’Alfred Pennyworth, un ancien officier des forces spéciales qui vit à Londres et travaille pour le père de Bruce Wayne.

– Courage | Série

Date de sortie: 1er aout

Terrain: Située au bord du cercle arctique, Fortitude est l’une des villes les plus sûres au monde. Il n’y a jamais eu de crime violent, jusqu’à présent.

– Voyageurs : Perdus dans le temps | Film

Date de sortie: 5 août

Terrain: La limite de l’aventure n’est fixée que par votre imagination. Avec Fernanda Castillo, Juan Pablo Monte Rubio, Patricio Alvarado, Fabrizio Santini et Alex de la Madrid.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Bob’s Burgers (Saison 12) | Série

Date de sortie: 3 août

Terrain: La série suit le quotidien de Bob Belcher et de sa famille particulière avec qui ils dirigent ensemble leur restaurant de hamburgers dans une petite ville côtière et tentent d’aller de l’avant, face aux défis de l’entreprise, présents dans leur vie quotidienne. La famille Belcher est composée de Bob, le propriétaire du burger joint, de sa femme Linda, une mère de famille enthousiaste, et de leurs trois enfants : Tina, l’aînée, qui est comme la voix de la conscience que peu écoutent et qui se bat contre adolescence; Gene, un garçon enthousiaste; et Louise, une fille intelligente avec un humour particulier.

– Le Grand Nord (Saison 2) | Série

Date de sortie: 3 août

Terrain: Suivez les aventures de la famille Tobin en Alaska, alors que le père célibataire Beef fait de son mieux pour garder ses enfants près de lui, en particulier sa fille unique Judy, dont les rêves artistiques l’éloignent du bateau de pêche familial et l’amènent à vouloir devenir un avis dans le monde glamour du centre commercial local. Le reste de la famille Tobin est composé du frère aîné Wolf et de sa fiancée Honeybee; le frère cadet, Ham, et le plus jeune de la famille, Moon. Bien que sa mère ne fasse pas partie de leur vie, Judy cherchera le soutien de sa nouvelle patronne, Alyson, et de son amie imaginaire, Alanis Morissette, qui lui apparaît dans les aurores boréales.

– Prédateur : La proie | Film

Date de sortie: 5 août

Terrain: Se déroulant il y a 300 ans dans la nation Comanche, « Predator: Prey » est l’histoire de Naru, un jeune guerrier féroce et hautement qualifié qui a grandi dans l’ombre de certains des chasseurs les plus légendaires pour parcourir les Grandes Plaines. Lorsque le danger menace son camp, il entreprend de protéger son peuple. La proie qu’il traque et affronte finalement s’avère être un prédateur extraterrestre évolué avec un arsenal techniquement avancé, conduisant à une confrontation cruelle et terrifiante entre les deux adversaires.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

-Lightyear | Film

Date de sortie: 3 août

Terrain: C’est une aventure amusante qui raconte l’histoire d’origine de Buzz Lightyear, le héros qui a inspiré le jouet. Présente le légendaire Space Guardian dans une aventure intergalactique aux côtés d’un groupe de recrues ambitieuses et de son acolyte robot hilarant Sox.

– Venin | Film

Date de sortie: 5 août

Terrain: Eddie Brock est un homme brisé après avoir tout perdu, y compris son travail et sa fiancée. Juste au moment où sa vie est au plus bas, il devient l’hôte d’un symbiote extraterrestre qui lui donne des super pouvoirs extraordinaires, le transformant en Venom. Ces pouvoirs suffiront-ils à ce nouveau protecteur mortel pour vaincre les puissantes forces du mal ?

– LEGO Star Wars : Vacances d’été | Film

Date de sortie: 5 août

Terrain: Cherchant une pause bien méritée des stormtroopers et des chasseurs TIE, Finn organise des vacances surprises pour ses amis Rey, Poe, Rose, Chewie, BB-8, R2-D2 et C-3PO, à bord du croiseur ultra-luxueux. . Mais le plan de Finn change lorsqu’il est séparé du groupe. En cherchant ses amis, il rencontre trois fantômes de la Force : Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et Leia Organa, qui partagent leurs propres histoires inattendues de vacances qui ont mal tourné, l’aidant à comprendre que les vacances ne se limitent pas à s’amuser.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Devenir Elizabeth (Season Finale) | Série

Date de sortie: 7 août

Terrain: Bien avant de monter sur le trône, la jeune Elizabeth Tudor était une adolescente orpheline qui s’est retrouvée prise dans la politique et la sexualité de la cour d’Angleterre. La mort du roi Henri VIII voit son fils Edward, âgé de neuf ans, monter sur le trône et déclencher une dangereuse lutte de pouvoir alors qu’Elizabeth, Edward et leur sœur Mary se retrouvent comme des pions dans un jeu entre les grandes familles d’Angleterre et les puissances européennes. en lice pour le contrôle du pays.

