Quelles premières sur Netflix, Disney +, HBO Max et plus du 3 au 9 avril

L’arrivée d’avril sera pleine de nouveautés dans plateformes de streaming. En ce sens, de 3 au 9 avrilles services d’abonnement intégreront dans leurs catalogues des productions telles que La signature, Bronca, Petites belles choses et Voyage au centre de la Terre. Passez en revue ci-dessous ce qui arrivera à Netflix, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– La signature | Série

Date de sortie: Le 4 avril

Parcelle: Les jeunes artistes doivent impressionner les icônes de la musique espagnole comme Rauw Alejandro, Nicki Nicole et Yandel pour signer le contrat de leur vie.

– Colère | Série

Date de sortie: 6 avril

Parcelle: Un entrepreneur raté et une femme d’affaires mécontente s’affrontent dans un incident de rage au volant qui devient incontrôlable et fait ressortir le pire en eux.

– Suce | Film

Date de sortie: 7 avril

Parcelle: En visite au ranch de son grand-père au Mexique, un garçon solitaire rencontre une créature légendaire et se lance avec elle dans la plus grande aventure de sa vie.

– Faim | Film

Date de sortie: 8 avril

Parcelle: Une jeune et talentueuse chef de cuisine de rue atteint ses limites après être devenue l’apprentie d’un chef prestigieux et impitoyable.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

-craquelins royaux | Série

Date de sortie: 3 avril

Parcelle: Il raconte l’histoire de Royal Crackers, qui était autrefois le roi des grignotines, mais l’empire s’effondre. Lorsque Theodore Hornsby Sr. se retrouve dans le coma, le reste des Hornsby essaie de faire de Royal Crackers le hit qu’il était autrefois.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Amen : François répond | Spécial

Date de sortie: 5 avril

Parcelle: Il se concentre sur la rencontre que l’actuel leader de l’Église catholique a avec dix jeunes d’âges et d’horizons différents, avec des vies et des expériences très différentes. Il s’agit d’un moment exceptionnel et exclusif jamais enregistré par une caméra : une conversation intime et honnête entre l’une des personnes les plus influentes au monde et dix jeunes adultes hispanophones âgés de 20 à 25 ans.

– Petites belles choses | Série

Date de sortie: 7 avril

Parcelle: La série est centrée sur Clare, qui se trouve dans une période difficile alors que sa relation avec son mari Danny faiblit, sa fille adolescente Rae l’ignore et sa carrière d’écrivain autrefois prometteuse cesse d’exister. La situation de Clare est telle que lorsqu’un ami écrivain lui demande de prendre en charge la colonne de conseils « Dear Sugar », elle ne pense pas qu’elle est la bonne personne pour donner des conseils aux autres. Après avoir accepté à contrecœur le rôle de Sugar, la vie de Clare se déroule dans un réseau complexe de souvenirs, explorant les moments les plus significatifs de sa vie, de son enfance à nos jours, plongeant dans la beauté, la lutte et l’humour de ses blessures ouvertes. A travers Sugar, Clare devient un baume pour ses lecteurs et pour elle-même.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Voyage au centre de la Terre | Série

Date de sortie: 5 avril

Parcelle: Dans Voyage au centre de la Terre, Diego est envoyé par ses parents au camp de Pompilio Calderón. Là, avec ses frères et amis, il trouve la voiture abandonnée de sa grand-mère Pola et, suivant ses traces, il arrive à un mystérieux portail vers une autre dimension. Lorsque Diego découvre un puissant secret de famille, il comprend qu’il doit protéger la dimension qu’il a trouvée, mais la mission n’est pas si simple : Pompilio et son acolyte Claudio feront tout leur possible pour détruire ce monde fantastique dans lequel ils ont réussi à pénétrer.

– Le Crossover | Série

Date de sortie: 5 avril

Parcelle: Le crossover est une histoire émouvante et émouvante sur une famille de basketteurs. La série met en vedette deux frères adolescents, Josh et Jordan Bell, qui sont largement considérés comme des phénomènes de basket-ball. À travers sa poésie lyrique, une version adulte de Josh, désormais connu sous le nom de « Dirty » Bell, raconte l’histoire de sa majorité et de celle de son frère, sur et en dehors du terrain, tandis que leur père, un ancien joueur pro du basket-ball, il s’adapte à la vie après le basket, et sa mère poursuit enfin ses rêves.

