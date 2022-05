Quelles plateformes de streaming autorisent le partage de mot de passe

Les plateformes de streaming sont l’un des médias les plus utilisés par les gens aujourd’hui, étant leur principale source de divertissement lorsqu’ils veulent profiter d’une série ou d’un film. Sans aucun doute, l’un des leaders et des précurseurs de ce type de service est Netflixcomptant sur un grand nombre d’abonnés qui profitent de leurs productions originales et des licences d’autres sociétés de production.

Maintenant, avec la nouvelle d’une grande perte d’utilisateurs début 2022, Netflix choisira d’appliquer un nouveau système de partage de mot de passe, devant effectuer un paiement supplémentaire pour qu’un autre utilisateur puisse accéder à tout le contenu de son catalogue sur chaque nouvel appareil .pour vous inscrire. Cependant, ce changement n’aura lieu que dans les pays du Pérou, du Chili et du Costa Rica, devant attendre qu’il soit appliqué dans le monde entier.

Au Mexique, vous pouvez toujours partager le mot de passe d’un compte Netflix avec toute personne proche de vous sans aucune limitation, et de la même manière, il existe plusieurs plateformes de streaming qui choisissent de faire cette pratique.

Quelles plateformes permettent de partager des mots de passe et des comptes ?

Netflix

Comme indiqué précédemment, le nouveau changement de Netflix ne sera reflété que dans certains pays d’Amérique du Sud, donc au Mexique, le mot de passe peut toujours être partagé, mais il variera en fonction du plan Netflix que nous décidons d’embaucher.

À commencer par le plan de base, où lors de sa souscription, nous ne pouvons voir son contenu que sur un seul écran simultané. Vient ensuite le Forfait Standard, idéal pour le partage entre deux personnes, puisqu’il donne la possibilité de regarder Netflix sur deux écrans en même temps, avec une qualité HD. Enfin, il y a le Plan Premium où quatre écrans simultanés peuvent être connectés avec une qualité Ultra HD.

En tenant compte de cela, notre mot de passe Netflix peut être partagé avec n’importe qui, mais vous ne pouvez regarder une série ou un film que tant qu’il y a de l’espace entre les appareils synchronisés.

Disney+

Le service de streaming Disneyvous permet également de partager des comptes avec jusqu’à sept personnes, mais tant que les utilisateurs ne regardent pas les mêmes films et séries simultanément. Disney+ Il a de grands classiques animés et les productions de Marvel Studios, mais si, par exemple, deux utilisateurs du même compte veulent voir les films »The Avengers », ils devront attendre que l’un ait fini de le regarder pour que le autre peut faire la même chose.

Bien que cela semble un peu déroutant, Disney + permet également à plusieurs utilisateurs de se réunir via sa fonction GroupWatch, fournissant un lien sur lequel toute personne qui clique peut rejoindre une diffusion en direct d’un film ou d’une série disponible dans le catalogue de la plate-forme de streaming Disney +.

Première vidéo

Le compte de Première vidéo Il vous permet d’avoir jusqu’à trois utilisateurs simultanés utilisant le même compte Amazon, pouvant recevoir la transmission du même titre sur un maximum de deux appareils en même temps.

hbo max

Plate-forme HBO donne la possibilité de créer jusqu’à 5 profils différents, qui peuvent être choisis dans la catégorie adultes ou enfants afin que les contenus soient adaptés en fonction de l’âge de l’utilisateur. avec cette possibilité hbo max vous permet de partager votre compte avec d’autres personnes, à condition qu’elles se connectent depuis la même région d’où provient le compte.

Paramount+

Le compte de Paramount+ Il nous permet d’utiliser jusqu’à trois appareils simultanément, soulignant qu’il n’y a pas de limite au nombre d’appareils à enregistrer. La société précise que le compte Paramount + que nous avons au Mexique pourra servir dans d’autres pays qui ont déjà le service, réitérant que la sélection de programmes ou de films peut varier.