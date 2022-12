Quelles ont été les meilleures séries de 2022 ?

classement

A quelques jours de la fin d’une nouvelle année, on vous rappelle les cinq productions les plus impressionnantes du petit écran.

© IMDbQue pensez-vous de cette liste?

Tout au long de 2022, le petit écran nous a montré de grandes productions dans les services de télévision. diffusion Comme ceux de Star+ et HBO, qui ont été présentés aux fans sous forme de séries et de mini-séries. Impossible de ne pas en parler AppleTV+, aussi, qui produit chaque fois plus et de meilleurs titres. C’est pourquoi, avant l’arrivée du 1er janvier 2023, nous vous proposons de vous présenter les cinq meilleures fictions qui ont été vues ces douze derniers mois.

+Les 5 meilleures séries de 2022

1. Indemnité

Centré sur le monde du travail et la façon dont les bureaux nous consomment, auxquels nous donnons le meilleur de nous-mêmes, il est devenu le meilleur de l’année. Par le thème et le traitement, par l’art et la photographie, et par le nombre de titres qu’il a laissés en rapport avec le monde du travail et notre rapport à lui. super trouvaille de AppleTV+ qui connaîtra sa deuxième saison en 2023.

2.L’ours

Si nous sommes justes, c’était juste là en termes de qualité avec rupture. En fait, si l’on met tous les chapitres un par un en comparaison entre les deux séries, le septième de L’ours il gagne de loin grâce à ce rythme effréné. Un ananas de réalité qu’il faut voir consciencieusement. Et quelle belle bande son ils ont choisi pour cette fiction qui vient de effet et que vous pouvez voir dans le catalogue de Étoile+.

3.Le lotus blanc S02

Avec un niveau bien supérieur à la première saison, Mike Blanc nous a offert l’une des plus belles livraisons de l’année. Le travail de montage impliqué et la construction de la dynamique entre les personnages sont un 10 incontesté. Personne ne fait mieux la satire de la classe supérieure que ce cinéaste engagé par HBO pour raconter cette histoire. Je suppose que nous sommes tous d’accord et que nous voulons déjà voir le troisième, n’est-ce pas ?

4.Temps gagnant

Celui qui s’est estompé au vu de son impact sur les réseaux mais qu’il faut pourtant avoir en tête du catalogue des HBO. Produit par Jesse Amstrongnous montre la meilleure équipe de la NBA de Les anges. Pour le dynamisme et la complicité qu’ils génèrent avec nous en tant que spectateurs, et pour l’acidité avec laquelle ils nous montrent le côté obscur de la victoire, auquel il faut ajouter qu’ils avaient un débutant comme protagoniste, l’un des meilleurs en 2022. Phénoménal.

5.Barry S03

aussi de HBO et avec un acteur sorti de la carrière de Saturday Night Live auxquelles nous devons prêter plus d’attention. Il faut parler un peu plus du travail de Bill Hader et reconnaissez-le comme l’une des icônes du drame et de la comédie d’aujourd’hui. Ce qu’il fait avec ce tueur en série devenu acteur est un spectacle. Et quelle maîtrise de l’absurde il a avec cette troisième saison où il fait encore plus monter les enchères.

