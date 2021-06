Quelles chansons étaient sur Love Island ce soir ? La musique de la bande originale de Love Island 2021

Toute la musique et les chansons de la bande originale de la saison 7 de Love Island à ajouter à vos listes de lecture.

Île de l’amour est de retour et cela signifie qu’il y a une toute nouvelle bande-son de Île de l’amour chansons à intégrer pour le reste de 2021.

Après plus d’un an d’absence, Île de l’amour la saison 7 est enfin là pour nous donner notre dose quotidienne de romance, de scandale et d’hilarité. Comme toujours, la nouvelle saison met en vedette un éventail de célibataires sexy à la recherche de l’amour et de la chance de gagner 50 000 €. Après une saison hivernale au Cap, la série est de retour à Majorque et Laura Whitmore revient pour animer l’émission de télé-réalité.

ce ne serait pas Île de l’amour sans bande sonore emblématique cependant. Dans cet esprit, nous avons dressé une liste exhaustive de toutes les chansons présentées dans chaque épisode de Île de l’amour saison 7. Ajoutez simplement cette page à vos favoris et nous la mettrons à jour quotidiennement pour vous informer des bops et des bangers joués dans la série afin que vous puissiez les ajouter à vos listes de lecture cet été.

Quelles chansons ont été jouées sur Love Island 2021?

Love Island music : toutes les chansons de la bande originale de 2021. Image : ITV

Île de l’amour la saison 7 commence avec 11 nouveaux insulaires qui s’affrontent au nom de l’amour. Aaron Francis, Brad McClelland, Chloe Burrows, Faye Winter, Hugo Hammond, Jake Cornish, Kaz Kamwi, Liberty Poole, Shannon Singh, Sharon Gaffka et Toby Aromolaran sont notre nouveau casting pour commencer. cependant, Île de l’amour 2021 nous présente également plusieurs chansons épiques.

Alors, sans plus tarder, voici toutes les chansons jouées sur Love Island cette année.

28/06/21 – Épisode 1

Le premier épisode de Love Island est diffusé à 21 heures ce soir. Nous mettrons à jour ce post au cours de l’épisode.

