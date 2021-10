Quelles autres séries Netflix peuvent attirer l’attention de The Squid Game

22 jours seulement se sont écoulés depuis Le jeu du calmar arrivé a Netflix pour révolutionner les classements à l’échelle mondiale. C’est que cette série sud-coréenne a non seulement été un succès dans son pays d’origine, mais s’est aussi positionnée comme la lle plus regardé dans tous les pays du monde. En fait, le PDG de Netflix lui-même, Ted Sarandos, Il a averti qu’il deviendrait le contenu de la plate-forme avec le plus d’heures de visionnage accumulées. Cependant, une autre production du géant du streaming pourrait attirer l’attention sur cette fureur.

Il s’agit de Choses à nettoyer, une mini-série avec Margaret qualley et sa mère Andie Macdowell, qui est basé sur des événements réels. Quelques jours après sa première, la fiction a réussi à se positionner comme le deuxième service de streaming le plus regardé et, dans certains pays, a même atteint la première position du Top 10. De cette façon, il est évident que tous les phénomènes s’éteignent progressivement et que sûrement le trône de Le jeu du calmar être remplacé dans quelques jours.

Créé par Molly Smith Metzler, le drame complète son casting avec Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke et Rylea Nevaeh. Femme de ménage, le nom original de la série limitée, est inspiré des mémoires de Stéphanie terre appels Femme de ménage, travail acharné, bas salaire et volonté de survie d’une mère. Depuis sa première le 1er octobre jusqu’à aujourd’hui, 95% des téléspectateurs qui ont apprécié ses épisodes ont évalué positivement le contenu.

De quoi s’agit-il? Après s’être libérée d’une relation abusive, une jeune mère fait des travaux ménagers alors qu’elle lutte pour se construire un avenir meilleur pour elle et sa fille. Et malgré le fait que certains utilisateurs de Netflix insistent déjà pour une deuxième saison de Choses à nettoyer, la vérité est que les 10 chapitres d’une heure qui ont été publiés ils n’auront pas de nouvelle livraison et sa fin sera celle qui a déjà été diffusée.

Dans le monde, le classement des séries les plus vues de Netflix se poursuit avec Éducation sexuelle, La Venganza de las Juanas, Alice in Borderland, The Chestnut Man, On My Block, Pat Patrouille, Ville natale Cha Cha Cha et Riverdale. De son côté, la liste des films les plus regardés au 9 octobre est menée par Le coupable, il y a quelqu’un dans ta maison et Pokémon : les secrets de la jungle.

