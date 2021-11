Quelles 5 actrices pourraient donner vie à Catwoman au cinéma ?

femme-chat Il est l’un des personnages préférés de la mythologie de Batman et a déjà été adapté au cinéma à plusieurs reprises. La dernière version du méchant a été laissée entre les mains de Zoë Kravitz dans l’entrée de chauve-souris suivante : Le Batman. Dans ce cas, l’actrice sera dirigée par Matt Reeves et accompagnée de Robert Pattinson. Cependant, il reste encore deux chances de voir femme-chat. L’une pourrait être la version du DC Univers étendu et l’autre un film potentiel centré sur elle.

De cette façon et avec des critères arbitraires, basés principalement sur le talent des participants, l’accueil du public à cette possibilité et à quel point ils pouvaient bien faire le travail, nous avons fait une liste avec cinq noms qui pourraient donner vie à femme-chat sur grand écran. Faîtes attention!

+ Les cinq candidats pour incarner Catwoman

5. Selena Gomez

C’est une chanteuse et actrice populaire qui serait un succès publicitaire si elle était choisie pour le rôle du voleur le plus talentueux de Gotham. La bonne nouvelle? Elle joue depuis l’âge de 10 ans et a toute une vie d’artiste. La mauvaise? Peut-être le préjugé avec lequel il serait reçu par certains secteurs du fandom qui ne verraient pas cette élection d’un bon œil. La vérité est qu’elle pouvait apporter de la fraîcheur et de la sensualité au personnage.

4. Keira Knightley

Il a commencé sa carrière dans l’un des grands chars d’Hollywood : avec un second rôle dans Guerres des étoiles. Plus tard, une reconnaissance unanime arriverait avec son rôle dans la saga Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp et Orlando Bloom. Un film qui suggère qu’elle pourrait être une bonne femme-chat? Domino, où elle incarne un mannequin qui devient chasseur de primes. Son talent est indéniable !

3. Charlize Théron

L’éternelle rumeur ! Un fancast qui se répète encore et encore quand on parle de femme-chat. L’actrice est reconnue pour ses rôles dans des films tels que Devil’s Advocate, Monster et Mad Max : Fury Road. Tout au long de sa carrière professionnelle, elle a fait preuve d’une grande polyvalence dans une variété de projets importants. A la portée et la capacité de continuer femme-chat.

2. Olivia Wilde

C’est une comédienne de talent qui a également su travailler comme réalisatrice. Dans le monde des séries, elle est reconnue pour sa participation à L’OC et le Dr House. Il a également fait partie de films comme Cowboys et extraterrestres, In Time, Drinking Buddies et Rush. Sa beauté est indéniable et il contribuerait à femme-chat une présence et une intensité qui brilleraient sur grand écran.

1. Carla Gugino

Elle n’est pas étrangère au genre avec des performances dans des films tels que La ville du péché et les gardiens. Il est choisi par Zack Snyder donner vie à femme-chat dans le DC Univers étendu et pourrait même devenir un couple du Batman joué par Ben Affleck. Cependant, jusqu’à présent, le DCEU n’avait pas la présence de ce personnage. Carla est belle et talentueuse, elle ferait sûrement un excellent travail dans ce rôle comme elle l’a fait dans chaque partie de sa longue carrière.

