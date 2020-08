Quelle voiture choisiriez-vous pour être KITT dans le nouveau film «Punisher»?

“The Punisher” a peut-être transformé l’acteur David Hasselhoff en une star dans le rôle de Michael Knight, mais avouons-le… le KITT c’était la raison pour laquelle nous avons vu la série. Toujours attendre le déclenchement de Turbo Boost, et plus tard, le mode Super Pursuit – le seul mode de conduite que toutes les voitures doivent avoir …

La nouvelle semble maintenant que «The Punisher» (Knight Rider) et KITT reviendront, cette fois sur grand écran, sous forme de long métrage.

James Wan sera le réalisateur, ce qui laisse un peu d’espoir pour le résultat final. Il a fait “Saw”, “Insidious”, “The Conjuring”, “Fast and the Furious 7” et le plus récent “Aquaman”.

Mais quelle voiture fabriquera KITT? Quelle voiture remplacera l’emblématique Pontiac Firebird d’origine, toute peinte en noir?

Après avoir vu KITT comme une Ford Mustang dans la dernière série – un choix qui est toujours une cause de débat houleux (café) – vous pouvez voir que choisir la voiture pour le prochain KITT peut être plus sensible au succès du film que le choix de l’acteur de jouer Michael Knight.

Quelle voiture suggéreriez-vous était le nouveau KITT?

