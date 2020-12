Quelle smartwatch donner à votre enfant (aussi pour savoir où il va)

Ces dernières années, le montre intelligente a été peuplée d’une sous-catégorie d’appareils destinés à un public particulier: celle des les enfants. Les destinataires de ces produits ne sont pas seulement les jeunes utilisateurs, mais aussi les parents qui, par l’utilisation de l’accessoire, souhaitent contrôler les activités des enfants pour être sûrs de leurs mouvements. Beaucoup de ces appareils portables sont proposés à des prix avantageux, bien que dépenser quelques dizaines d’euros de plus fournit un produit en moyenne plus utilisation simple et surtout sûre. Le niveau de protection de la vie privée d’une smartwatch connectée en permanence et directement à Internet est en fait un aspect à ne pas négliger: certains modèles avec GPS et connectivité cellulaire intégrée de fabricants moins connus ont alors montré des vulnérabilités qui pourraient permettre aux hackers de tracer le les données communiquées par les accessoires aux serveurs des fabricants, y compris les photographies prises par les appareils et les appels vocaux. Voici donc quelques modèles de différents types et genres avec lesquels vous pouvez être du bon côté.

Vodafone Neo

Le dernier ajout qui fait la une des journaux ces jours-ci est Vodafone Neo, une smartwach pour enfants proposée par l’opérateur britannique en collaboration avec Disney et arrivant en 2021 au prix de 199 euros. La formule tire le meilleur parti de ce que les deux partenaires peuvent offrir: Vodafone en prend un Connectivité 4G qui vous permet de tracer l’appareil où qu’il se trouve et qu’un réseau cellulaire est disponible; Disney livre thèmes graphiques personnalisés et aides numériques qui proviennent de son vaste catalogue de contenus pour enfants et adolescents. Le design de la montre est conçu pour les enfants mais la technologie sous-jacente est la même dans les montres intelligentes à l’âge adulte: le système d’exploitation est Android Wear, le GPS est intégré, le modem LTE maintient la montre toujours connectée en ligne grâce à une eSIM et l’application incluse permet suivre tous les progrès des petits utilisateurs en termes d’activité physique.

Apple Watch SE

Il est impossible de classer la série de smartwatch Apple comme un produit pour enfants, mais le prix relativement bas (bien que toujours supérieur à 300 €) atteint par l’édition SE en fait un candidat idéal pour ceux qui sont légèrement plus âgés. L’appareil offre par contre le aperçu plus complet des fonctions du secteur, se connecte à Internet avec une eSIM, et lié à un compte Apple de type familial, vous permet de contrôler à distance vos activités, y compris position. Le modèle sans le réseau LTE coûte un peu moins cher, mais perd les fonctionnalités de suivi qui peuvent être importantes pour certains parents.

Garmin VivoFit Jr.2

La bande intelligente de Garmin est particulièrement bon marché (elle coûte largement moins de 100 euros) pour une raison: c’est un appareil de base, sans antenne GPS et sans Wi-Fi ou connectivité cellulaire, et n’enregistre donc pas la position de qui l’utilise. Ce n’est pas un localisateur ou un appareil de contrôle, mais cela reste un accessoire utile un suivre les activités sportives et peut aider à convaincre les jeunes utilisateurs de quitter la maison plus souvent. L’application pour smartphone connectée à l’appareil via Bluetooth contient des défis et des jeux liés au podomètre.

Fitbit Ace 2

Le smartband du groupe américain est un autre appareil qui met l’accent sur le concept de fitness plutôt que sur celui de géolocalisation. En plus d’un prix d’environ 50 euros, il bénéficie d’un corps exceptionnellement robuste capable de résister même sous l’eau, unautonomie à partir de 5 jours, bracelets interchangeables avec une couleur vive et une compatibilité totale avec les smartphones Android et iOS, auxquels il se connecte via bluetooth. En revanche, les fonctions qu’il propose sont peu nombreuses et vont peu au-delà du simple suivi de l’activité physique.