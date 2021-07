Quelle série médicale a le plus d’adeptes ?

Grey’s Anatomy, The Good Doctor et New Amsterdam sont actuellement des références dans les séries médicales à travers le monde. Tous trois ont des carrières différentes, mais conservent tous un haut niveau de popularité auprès du public. Quel est le plus connu ? Revoir les followers que chacun d’eux a dans les réseaux et ses vedettes principales. Épingle de sûreté!

La première place du classement revient également à la série la plus longue : Grey’s Anatomy fait la différence pour ses confrères tout comme ses 17 saisons consécutives à l’antenne (avec le 18 en route). Au total il a 36,3 millions d’abonnés entre Twitter, Facebook et Instagram. Ellen Pompeo, sa star, est aussi le protagoniste qui ajoute le plus de fans : 11,8 millions.

@GreysABC



Le bon docteur apparaît en deuxième position avec 3,2 millions parmi les comptes officiels vérifiés. La série compte encore plus de fans à travers le monde pour ses différentes versions à travers la planète. À Freddie highmore ils suivent 2,4 millions de fansMais l’acteur de 29 ans a actuellement ses profils fermés.

@lebondocteurabc



Enfin, le plus récent du groupe, Nouvel AmsterdamC’est aussi celui que récoltent le moins de fanatiques sur Internet. Il n’atteint toujours pas le million car il dépasse 757 mille eparmi leurs réseaux. L’acteur Ryan Eggold, interprète de Max goodwin, va dans le même sens et a 755 mille Ventilateurs.

Nouvel Amsterdam Facebook



Pour le classement suivant, ils ont été pris en compter les profils officiels pour chaque cas et ceux qui sont dûment vérifiés. Par exemple, Pompeo et Eggold ont tous deux Facebook mais ne sont pas approuvés par la plateforme.

Grey’s Anatomy, The Good Doctor ou New Amsterdam : quelle série a le plus d’adeptes

L’anatomie de Grey

Twitter: 4,9 millions

Instagram: 8,4 millions

Facebook: 23M

Total: 36,3 millions

Ellen Pompeo

Twitter: 2M

Instagram: 9,8 millions

Facebook: IL N’A PAS

Total: 11,8 millions

Le bon docteur

Twitter: 153K

Instagram: 912K

Facebook: 2,2 millions

Total: 3,2 millions

Freddie highmore

Twitter: 51K

Instagram: 754 K

Facebook: 1,6 millions

Total: 2,4 millions

Nouvel Amsterdam

Twitter: 64.4K

Instagram: 364K

Facebook: 329 K

Total: 757K

Ryan Eggold

Twitter: IL N’A PAS

Instagram: 755 K

Facebook: IL N’A PAS

Total: 755 K