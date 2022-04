Quelle sera la relation de Mike et Eleven dans Stranger Things 4

Choses étranges 4 aura un nombre considérable d’épisodes et sera divisé en deux lots, le premier apparaissant dans Netflix le 27 mai, près de trois ans après la dernière saison de l’émission. La dernière bande-annonce montrait la tentative d’Upside Down World de prendre le contrôle de la ville de Hawkins par la force avec une nouvelle menace qui ne manquera pas d’amener le Mike (Finn Wolfhard) avec Onze (Millie Bobby Brown).

Convaincu que Hopper a perdu la vie, Onze a déménagé en Californie avec la famille Byers, laissant Hawkins et Mike derrière. La bande-annonce de la nouvelle saison suggère que le Dr Sam Owens concrétise le retrait d’Eleven en tenant compte de sa relation avec le monde à l’envers et de ses pouvoirs qui pourraient faire d’elle une cible des Russes. Cependant, elle est la seule à pouvoir sauver ses amis de The Eye of the Storm.

Stranger Things revient !

Le rapport à la distance entre Mike et onze Cela les affectera beaucoup. Finn Wolfhard a déclaré : « C’est quelque chose d’impossible. C’est comme avoir une mère ou un père. Ils sont là comme l’air. Ils font partie de votre vie. Vous ne pouvez pas prétendre que cela ne s’est pas produit et il y a un effort entre Mike et Eleven parce qu’ils sont si profondément amoureux et qu’ils n’ont jamais eu personne d’autre. C’est beau parce qu’ils n’ont pas une vie normale. Je ne peux pas imaginer une relation à distance dans les années 80. »

Le début du prochain lot d’épisodes de choses étrangesabordera sûrement l’impact de la distance sur la relation entre Mike et onze, comme nous pouvons spéculer avec la bande-annonce que vous avez partagée Netflix, dans lequel on peut voir Onze racontant une lettre à Mike. Combien de temps faudra-t-il avant que les Byers décident de revenir de Los Angeles à Hawkins ou que Hopper révèle qu’il est vivant ?

L’avance de choses étranges oui il a montré le retour de Onze Hawkins avec elle réunis à un moment donné de la série avec Mike et on voit même le couple faire du roller ensemble. Cependant, il reste à voir comment la nouvelle menace qui s’abat sur Hawkins affectera la relation entre ces personnages qui ont déjà beaucoup vécu mais qui aura encore plus de conséquences dans une saison qui s’annonce plus grande, plus sombre et plus étrange que jamais.

