Quelle sera la première série à avoir Ray Liotta après sa mort

AppleTV+

l’acteur de Affranchis qui a franchi une étape dans le dernier film de Les Sopranos il a perdu la vie à l’âge de 67 ans, lors d’un tournage en République dominicaine.

© GettyLa mort de Liotta était complètement inattendue.

Le 26 mai dernier, Hollywood a dû traverser l’une des journées les plus tristes de ces derniers mois, lorsque le décès de Ray Liotta. l’étoile de Affranchis Il était en train de tourner un projet en République dominicaine et, selon ce qu’ils ont dit, il est mort dans son sommeil. L’un de ses derniers projets avait été le film Les Sopranos, Les saints de la mafiaoù il jouait deux frères jumeaux (le père et l’oncle de Dickie Moltisanti).

Heureusement pour ceux qui suivent de près la carrière de l’acteur qui était historiquement associé à des productions sur les gangsters, il reste encore un projet à lui. C’est une mini-série qui atteindra AppleTV+ à partir du mois prochain et comprendra un total de six épisodes. On parle de oiseau noirune production qui fera ses débuts sur la plateforme à partir du 8 juillet.

D’après ce qui a été publié par AppleTV+, oiseau noir Ce sera un thriller psychologique basé sur une série de cas réels concernant un tueur en série et une jeune star de l’équipe de football de l’école et le fils d’un important policier, qui se retrouve en prison à la suite de son incursion dans le monde de Trafic de drogue. Protagonisée par Taron EgertonIl s’inspirera des livres In With The Devil: Un héros déchu, un tueur en sériede James KeneOui Un marché dangereux pour la rédemptionde Hillel Levin. Un épisode par semaine sera diffusé, tous les vendredis.

Jimmy KeenEgerton C’est un jeune homme qui a tout et qui le perd à cause du trafic de drogue. Cependant, la vie lui donnera une nouvelle chance lorsqu’on lui proposera de réduire sa peine en échange d’une amitié avec un tueur en série nommé Larry Hall (Paul Walter Hauser), auprès de qui il doit obtenir des informations sur le sort de toutes les filles qu’il a assassinées. Bien sûr, cela ne sera pas facile. Sepideh Moafi, Greg Kinnear et Ray Liotta Ils font partie de la série mais leurs rôles n’ont pas encore été annoncés.

+Qu’est-ce que Liotta tournait en République dominicaine

Selon les médias américains, Ray Liotta je séjournais à l’hôtel de la cabane dans les arbres à Saint-Domingue. Là j’étais en plein tournage du film Eaux dangereusesqui allait être le deuxième film de Jean Barr après ce qui s’est fait dans du sang et de l’argent. L’intrigue tourne autour de vacances au milieu de la mer où tout échappe à tout contrôle lorsqu’une adolescente découvre le sombre passé du nouveau petit ami de sa mère. Jusqu’à présent, on ne sait pas ce qu’il adviendra de ce thriller après la mort de liotta.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂