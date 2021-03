Quelle part de la coupe Snyder a été transformée en coupe théâtrale de la Ligue de la justice de Joss Whedon?

Le prochain Justice League de Zack Snyder est un cas curieux où une version du film a déjà été publiée en 2017. À l’époque, Snyder a été démis de ses fonctions de réalisateur du film, et Joss Whedon a été amené à sa place pour terminer le projet. Dans une interview avec Total Film Magazine, Snyder a expliqué qu’une heure de séquences qu’il avait tournées aurait pu paraître auparavant en 2017. Ligue de justice.

« Parce que je n’ai jamais vu la version théâtrale de Justice League, je ne sais pas exactement ce que mon film contient dans ce film. Mais j’ai entendu des gens qui faisaient partie de mon équipe et j’ai continué. [with Whedon], il y a eu environ une heure de reprises. Donc, je suppose qu’ils ont utilisé environ une heure de mes images, et ils ont pratiquement touché chaque plan, que ce soit pour ADR ou autre. Je pense que mon film est une chance d’entrer dans les personnages et l’histoire bat beaucoup plus. «

Après la sortie de Ligue de justice en 2017, un énorme débat a fait rage en ligne sur la part du film qui était le travail de Snyder et sur la part qui avait été créée par Whedon. Un point qui a été généralement convenu était que les blagues et les plaisanteries qui figuraient dans le film étaient le travail de Whedon. Dans les jours qui ont précédé la sortie de Justice League de Zack Snyder, Snyder avait confirmé que sa coupe du film n’allait pas avoir beaucoup de blagues. Selon le cinéaste, il a eu une bataille constante avec le studio en 2017 sur le ton du film.

« [The original plan] était absolument tordu pendant la production, mais tu sais, j’étais là pour les combattre. Même s’il y avait une pression sur moi pour le rendre plus drôle et l’alléger, je persisterais autant que je le pouvais à garder le ton autant que je le pouvais. J’ai ajouté un tas de choses pour eux, et j’ai toujours veillé à m’assurer de couvrir les choses dans les deux sens, afin que cela n’affecte pas l’histoire du film. J’espérais qu’en post-production, je serais en mesure de leur imposer ma volonté. «

Il reste maintenant à voir si la coupe Snyder de Ligue de justice sera mieux accueilli que le « Whedon Cut » et si son succès incitera Warner Bros. à donner le feu vert aux deux prochaines parties du film en tant que trilogie de films, ce qui avait toujours été l’intention de Snyder.

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars. Cette nouvelle provient de Games Radar.

