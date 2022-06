Quelle nouvelle politique tarifaire pour le géant du streaming Netflix ?

En octobre 2021, les tarifs de Netflix ont connu une légère augmentation en France. Récemment, c’est en Irlande et au Royaume-Uni que le géant mondial du streaming a revu ses prix à la hausse. En Europe, l’offre Netflix Premium au prix de 20,99€ s’avère être le forfait le plus élevé à l’international. Quel forfait faut-il alors choisir ? Comment s’inscrire sur Netflix ? Est-il possible de résilier son abonnement ? Autant de questions se posent lorsque vous souhaitez vous abonner à la plateforme. Pour connaître les réponses, suivez-le guide !

Quels sont les prix des abonnements Netflix en France ?

À l’heure actuelle, la plateforme de streaming qu’est Netflix met à disposition 3 types d’abonnements mensuels. Pour mieux faire votre choix, voici les offres disponibles :

Le forfait Netflix Essentiel au prix de 8,99€

Le forfait Netflix Standard HD au prix de 13,49€

Le forfait Netflix Premium à 17,99€

Si vous vous demandez pourquoi Netflix met en avant plusieurs offres, c’est tout simplement parce que celles-ci vous proposent différents services. En effet, l’offre Essentiel vous permet de visionner votre série favorite sur un écran à la fois. Elle se limite donc à un seul et unique utilisateur en simultané. Du côté de l’offre Standard HD, comme son nom l’indique, elle met à disposition du contenu en haute définition et favorise l’accès à la plateforme à 2 utilisateurs simultanément. Enfin, l’offre Premium vous fait bénéficier d’une expérience de visionnage optimale avec sa qualité de vidéos en HD et Ultra HD (4K). De plus, en souscrivant à cet abonnement, vous pourrez partager votre compte avec trois proches de votre choix et regarder des films et séries en même temps. Pour ce forfait, il est nécessaire de vérifier la bonne compatibilité de votre télévision avec la HD ou la 4K.

Comment s’abonner à Netflix ?

Une fois que vous connaissez sur le bout des doigts les prix Netflix, vous souhaiterez sans doute savoir comment vous abonner à la plateforme. Pour visionner du contenu sur Netflix, vous pouvez alors choisir d’installer l’application sur votre tablette ou votre téléphone en la téléchargeant depuis l’Apple Store ou le Google Play Store. La solution la plus simple reste de vous rendre sur le site internet de la plateforme via votre ordinateur. Il est également possible de souscrire à une offre proposée par votre opérateur internet ou de vous rendre directement sur l’interface Netflix disponible avec votre décodeur TV ou votre téléviseur.

Ensuite, vient alors le moment de créer votre compte. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil de la plateforme, d’inscrire votre e-mail et cliquer sur “Commencer”. Il vous sera alors demandé de choisir entre les 3 forfaits proposés par Netflix. Par ailleurs, si l’offre que vous choisissiez ne vous convient pas sur le long terme, vous pourrez toujours décider de la modifier plus tard. Enfin, cliquez sur “Continuer” et renseignez votre moyen de paiement et vos données personnelles. Par la suite, vous pourrez procéder à la personnalisation de votre abonnement.

Accéder facilement à votre abonnement Netflix

La plateforme est disponible sous forme d’application sur tablette ou téléphone ainsi que via une interface sur votre télévision, ce qui vous permet d’accéder à tout moment aux détails de votre abonnement. Netflix propose également un mode hors connexion grâce auquel vous visionnerez le contenu que vous souhaitez même sans connexion internet. Pour cela, vous devez télécharger le contenu qui vous intéresse à l’avance afin de le regarder quand bon vous semble.

La fonctionnalité de contrôle parental peut aussi être avantageuse si vous partagez votre compte Netflix avec vos enfants. Ainsi, vous aurez la possibilité d’activer ce mode pour que le contenu mis en avant pour vos enfants corresponde à leur âge.

Est-il possible de résilier votre abonnement Netflix ?

Les abonnements de Netflix étant sans engagement, vous pouvez résilier le vôtre à n’importe quel moment de l’année. Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre compte en saisissant votre identifiant et votre mot de passe, cliquez sur votre avatar en haut à droite de l’écran puis sur “Mon compte”. Enfin, rendez-vous dans “Abonnement et facturation” et sélectionnez “Annuler l’abonnement”. Si la date d’échéance de votre abonnement ne touche pas encore à sa fin, vous pourrez continuer à visionner votre contenu durant une courte période. De plus, vous pouvez choisir de souscrire à nouveau à la plateforme de streaming au cours des 10 prochains mois et retrouver toutes vos suggestions de contenu et vos données telles qu’elles étaient lorsque vous avez résilié votre abonnement.