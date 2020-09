Quelle meilleure façon d’élever un enfant?

Aujourd’hui, je veux parler d’un sujet qui n’est pas vraiment mon travail, mais je considère que la discussion à ce sujet est vraiment importante. Même parce que nous sommes une société et que ce qui s’y passe fait partie de notre vie, de notre quotidien et n’a certainement aucun moyen d’en sortir. Et nous non plus. Ce qui nous concerne en tant que citoyens et en tant qu’êtres humains doit être traité avec soin.

C’est pourquoi je veux réfléchir à l’éducation offerte aux enfants. Faut-il frapper? Le frottis éduque-t-il? Est-ce vraiment bien? Eh bien, je n’ai pas d’enfants humains, mais j’ai aidé à élever mon neveu et j’ai pu en apprendre beaucoup. J’ai certainement enrichi et mûri ma structure psychologique et émotionnelle en prenant soin de lui. Et cette expérience m’a montré qu’il y a des éléments essentiels dans l’éducation d’un enfant qui, lorsqu’ils sont absents, contribuent tôt ou tard à l’émergence de problèmes et de conflits.

Ce que je remarque, c’est que de nombreux parents perdent patience et soumettent leurs enfants à des agressions physiques pour freiner les mauvais comportements. Et honnêtement, d’après ce que je comprends, la fessée attaque à la fois physiquement et émotionnellement. Il y a un message derrière cela, qui est: Si vous n’obéissez pas, vous serez battu. En traduisant cela dans le subconscient, ce serait quelque chose comme ceci: Soit faites ce qui doit être fait, soit vous souffrirez. Et cela est enregistré dans le subconscient d’un enfant et souvent, toute sa vie est construite sur des idées comme ça. Par conséquent, nous avons des adultes qui vivent leur vie et sont toujours victimes de croyances oppressives implantées dans l’enfance. Et ceux-ci finissent par avoir une vie marquée par la peur, la tension, l’insécurité, la révolte et l’auto-reproche.

Bien sûr, l’agression n’est pas seulement physique, les mots mal prononcés par les parents peuvent être encore plus agressifs et nuisibles dans certaines situations. Et ce que je trouve intéressant, c’est que dans la culture chrétienne, le profil de Dieu est précisément le profil des parents d’autrefois. Ce personnage sérieux qui porte un gourdin à la main, plein de lois et de règles de conduite, dont les infractions génèrent des punitions sévères, des punitions. Tout cela me nuit profondément. Dans l’enfance, c’est là que l’esprit se développe dans le corps physique et les impressions qui souffrent à ce stade seront profondément marquées et, souvent, elles perdurent tout au long de la vie. Créer de nombreux problèmes et traumatismes.

La vérité est que la première phase de la vie ici sur Terre est la plus importante en ce qui concerne le développement psycho-émotionnel de l’être, et son comportement futur commence à se construire avec ce qu’il vit en tant qu’enfant et avec la façon dont il Il est créé. Et à mon avis, gifler n’a jamais éduqué personne et ne le fera jamais. L’agression, qu’elle soit physique ou verbale, ne fait que traumatiser, révolter, marquer négativement. Parce que c’est une créature, au début, sans défense, contre un adulte qui l’attaque. Précisément les chiffres qui dans l’esprit de l’enfant sont des références de protection et d’affection ont vu les agresseurs.

Je crois qu’un bon exemple de conduite et de moralité, associé à l’autorité et à la discipline, éduque merveilleusement bien un enfant. La fermeté est différente de l’agressivité et l’autorité est différente de l’autoritarisme. Ce qui se passe, c’est que nous voyons des adultes mal préparés en tant que parents et malheureusement, déversant leur immaturité, leur ignorance et souvent leurs frustrations sur un enfant au lieu de le préparer à la vie. À mon avis, c’est faux. À mon avis, nous devons d’abord nous éduquer, nous discipliner et organiser nos vies dans tous les secteurs afin que, oui, nous puissions insérer un nouvel esprit dans le contexte. Eh bien, c’est un sujet qui soulève une énorme discussion, mais je dois me limiter pour l’instant. Cependant, je renforce que l’amour, la sagesse, la discipline, la bonne volonté et le respect lorsqu’ils sont appliqués à juste dose, dispensent de tout besoin d’agression. Et l’enfant qui le reçoit, à mon avis, n’aura pas besoin d’être battu.