Quelle langue parlent-ils dans « 1899 », la nouvelle série Netflix des créateurs de « Dark »

Jantje Friese et Baran bo Odar, les créateurs de «Sombre», ils nous montrent à nouveau l’une de leurs plus grandes œuvres avec la série «1899», qui a été diffusé le jeudi 17 novembre 2022 dans le monde entier par Plateforme Netflix. Cette nouvelle production porte la terreur et le mystère qui sont devenus classiques chez ses producteurs, mais elle nous présente également une histoire nouvelle et captivante dès le premier chapitre.

Contrairement à d’autres productions que l’on peut retrouver sur différentes plateformes de streaming, cette série allemande comporte plusieurs excentricités qui ont rendu le monde fou. L’un de ces points est la langue dans laquelle chacune des scènes a été enregistrée, car lorsque nous les verrons, nous découvrirons quelque chose qui, peut-être, nous laissera bouche bée.

Compte tenu de cela, dans cette note, nous parlerons de cette particularité du programme. De la même manière, nous vous fournirons quelques informations supplémentaires que vous devriez connaître avant la première des huit épisodes.

QU’EST-CE QUE « 1899 » ?

Comme nous pouvons le supposer d’après son titre, il s’agit d’une série périodique définie cette année-là. Son histoire est basée sur un voyage en bateau à vapeur de l’Europe aux États-Unis, dans lequel diverses personnes de tout le continent rêvent d’atteindre de nouvelles terres et de chercher un avenir meilleur.

Cependant, ce rêve de croissance financière se transforme en un cauchemar très déroutant lorsque, au milieu de l’océan, ils découvrent un autre navire de migrants à la dérive qui donne une tournure inattendue à chacun des personnages que nous rencontrerons à l’écran.

Affiche officielle de la série « 1899 » (Photo : Netflix)

QUELLE LANGUE PARLENT-ILS DANS « 1899 » ?

Nous sommes habitués au fait que, dans la plupart des séries, les personnages parlent la même langue, même s’ils sont de nationalités différentes, mais ce ne sera pas le cas dans la production de Jantje Friese et Baran bo Odar.

D’après ce que les créateurs eux-mêmes ont mentionné, chacun des acteurs de l’histoire s’exprimera dans sa langue maternellenous entendrons donc différentes langues et accents dans la série « 1899″.

De plus, Netflix le présentera à ses téléspectateurs comme ça, dans toutes les langues, ce qui peut être quelque peu déroutant pour beaucoup, même s’il faudra s’y habituer pour qu’il n’y ait pas de problèmes majeurs à cet égard.

DISTRIBUTION DE « 1899 »

Voici quelques-uns des acteurs qui composent le casting de la nouvelle série Netflix :

Anton Lesser

Alexandre Willaume

Aneurine Barnard

Lucas Lynggaard Tonnesen

Mathilde Ollivier

Michel Bernardeau

Richard Espoir

Clara Roseger

Jonas Bloquet

BANDE-ANNONCE POUR « 1899 »

Regardez ici l’avant-première officielle de « 1899 », une série Netflix créée par les producteurs de « Dark ».

PLUS D’INFORMATIONS SUR « 1899 »

« 1899 », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série mystèremais comme vu dans le dernier chapitre, l’histoire de l’équipage de Prométhée et Cerbère n’est pas encore terminée et il reste encore plusieurs mystères à résoudre.

A la fin de la première saison de « 1899 », Maura raconte aux passagers une vérité incroyable. Après que ses souvenirs aient changé et que Daniel ait changé un code, Maura fait face à une réalité inattendue. Bien qu’il se soit déjà réveillé, le problème principal n’a pas été résolu, de nouveaux épisodes sont donc nécessaires. PLUS DE DÉTAILS ICI.