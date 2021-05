Quelle heure sont les BRIT Awards 2021 ce soir?

Lancôme Rénergie Multi-Lift Crème Anti-Âge Crème Légère Anti Âge Raffermissante

QUELLES ACTIONS ? Avec Rénergie Multi-Lift, les laboratoires Lancôme ont développé une gamme de soins lifting redéfinition pour des résultats visibles et cliniquement prouvés : Dès 4 heures : fermeté retrouvée Dès la première semaine : la peau parait gainée, densifiée Après 4 semaines : les contours du visage sont réhaussés, les rides diminuées, la peau est plus ferme *Clinical Scoring and self-assessment, 52 women QUEST-CE QUI REND CE PRODUIT UNIQUE ? La technologie Multi-Tension est conçue pour cibler toutes les strates de la peau** pour des résultats visibles : même les zones les plus difficiles à lifter sont rehaussées. Cette technologie brevetée a été spécialement conçue pour raffermir l'épiderme du visage. Les contours du visage semblent redéfinis, la peau paraît plus ferme, les rides semblent diminuées, l'ovale réhaussé. ** Tests in vitro. SES INGREDIENTS ? Une texture liftante unique qui contient : - Gluco-peptides, un puissant ingrédient dorigine naturelle, ultra-concentré contenu dans lextrait de graines de lin, exclusivement cultivé en France et extrait grâce à un procédé biotechnologique. - Complexe Up Cohésion pour apporter de la fermeté et rehausser les contours du visage POUR QUI ? Pour les femmes à partir de 50 ans, qui recherchent une action anti-âge globale, une peau plus ferme, les contours du visage redéfinis. TEXTURE Sa texture légère fond sur la peau pour une douceur inédite. Lancôme la marque française du bonheur depuis 1935.