Quelle Gaming School choisir pour votre formation ?

Pour de nombreux jeunes aujourd’hui, les jeux vidéo représentent un domaine attractif au sein duquel il existe de nombreuses opportunités professionnelles. Afin de transformer leur passion en métier, plusieurs Gaming School ont fait leur apparition en France pour délivrer une formation de qualité. Présentes principalement dans les grandes villes de l’hexagone, ces écoles font intervenir des experts du domaine pour assurer un enseignement au plus proche des exigences de cet univers en plein développement. Afin de réussir au mieux sa formation et exprimer pleinement son potentiel, il est important de choisir la meilleure gaming school pour votre profil. Pour vous aider, nous vous présentons ici les meilleures écoles de gaming de France.

Quel est l’intérêt de faire une Gaming School ?

En suivant une formation au sein d’une Gaming School, les jeunes étudiants peuvent acquérir les compétences nécessaires pour leur projet professionnel dans l’univers des jeux vidéo. Ce secteur en pleine évolution présente aujourd’hui de multiples opportunités et séduit de plus en plus de jeunes. Selon les envies de chaque élève, ils peuvent se spécialiser dans différents métiers de l’univers gaming : eSport, journalisme, création digitale, développement web, management, communication… Les débouchés dans ce secteur sont très variés et répondent aux envies de nombreux jeunes.

Au sein de ces écoles, les élèves seront accompagnés par de véritables professionnels du secteur. Ces experts pourront les former et leur donner tous les bons conseils pour réussir dans cet univers. Grâce à cet accompagnement de qualité, les étudiants passionnés de jeux vidéo pourront progresser rapidement et exprimer pleinement tout leur potentiel. En optant pour une gaming school, ces étudiants découvriront ainsi les différentes opportunités professionnelles que propose le secteur du gaming.

Quelles sont les meilleures Gaming School de France ?

Afin de former au mieux les jeunes aux nouveaux métiers du secteur du gaming, les gaming school ont élaboré des programmes d’enseignement de qualité et adapté au mieux aux attentes des professionnels du secteur. Si la demande pour intégrer ce genre de formation est de plus en plus grande, le nombre d’écoles reste encore faible. Parmi les différents établissements existants en France, nous avons sélectionné trois des plus reconnus.

Gaming Campus

Soucieuse d’offrir la formation la plus qualitative possible à ses élèves, cette école a fait le choix de se diviser en trois campus spécialisés : Gaming Business (management), Gaming Tech (développement web), Gaming Art (graphisme et création web). Basés à Paris et à Lyon, les campus qui composent la Gaming Campus assurent à ses étudiants un enseignement de qualité pour les préparer au mieux à tous les métiers de l’univers du jeu vidéo. Grâce à cette large offre de formation, cette école fait partie des meilleurs établissements pour les étudiants qui souhaitent se spécialiser et s’orienter vers un métier précis. À la clef de cette formation, le Gaming Campus assure des débouchés vers plus de 50 métiers différents.

Gaming Academy

Pour les jeunes qui souhaitent réaliser leur rêve de devenir joueur eSport professionnel, la Gaming Academy est l’une des références. Basée à Lyon, cette école s’est spécialisée dans la formation des jeunes talents de la scène eSport. Avec un programme sur-mesure pour chaque élève, la formation est très organisée et intense afin de pousser ces futurs eSportifs à se dépasser. Étant donné la difficulté de devenir un joueur pro, cette formation est particulièrement sélective puisqu’elle n’accueille que 10 nouveaux étudiants chaque année.

En parallèle de cette formation intensive, la Gaming Academy s’attache à accompagner tous les passionnés de jeux vidéo en proposant différents cours en ligne. Réalisés par des joueurs pros, ces cours permettent ainsi à tous de s’améliorer sur leur jeu de prédilection.

EGS School

Afin de découvrir les nombreuses opportunités professionnelles qu’offre le monde du jeu vidéo et profiter d’une formation de grande qualité, l’EGS School de Bordeaux est sans doute la meilleure Gaming School de France. Disposant de locaux à Bordeaux pour accueillir ses étudiants ainsi qu’un Campus virtuel pour faciliter l’accès à sa formation, cette école assure à ses élèves une formation sur-mesure et adaptée au rythme d’apprentissage de chacun. Que ce soit pour se former à l’eSport de haut niveau ou bien pour se former aux autres métiers du gaming, l’EGS School est aujourd’hui l’endroit idéal pour tous les jeunes passionnés de jeux vidéo.