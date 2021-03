Quelle forme d’arme de mêlée est la plus efficace dans le nouveau jeu de survie Hit Valheim?

Le nouveau jeu de survie à succès Valheim est emballé avec une myriade d’armes, et il peut être difficile de déterminer lequel est le meilleur. Le jeu ayant récemment dépassé 4 000 000 joueurs, c’est le bon moment pour voir comment vous équiper au mieux.

Les armes de mêlée constituent l’essentiel de l’armement à Valheim, avec seulement une poignée d’options à distance même disponibles. La lance de mêlée peut être lancée avec son attaque alternative et le harpon fabriqué avec de la chitine peut l’être également, mais l’arme à distance principale reste la classe d’armes Bow.

Cela dit, il est peu probable que vous traversiez le jeu avec seul un arc, il est donc bon de savoir quelles armes seront les plus efficaces. C’est notamment le cas lorsque les matériaux sont limités ou difficiles à obtenir, comme le fer.

La réponse rapide est qu’aucune arme n’est meilleure que l’autre au niveau de base – il est préférable de regarder les compromis et le type de dommages causés afin de pouvoir déterminer quelle arme introduire dans quelle situation.

Par exemple, il y a à la fois des armes à une main et à deux mains dans le jeu, ces dernières ayant des armes lourdes telles que le hache de guerre en fer ou le atger et le Stagbreaker. Ces armes (le Stagbreaker mis à part) infligent des dégâts élevés et ont une portée et une zone d’effet solides, mais vous ne pouvez pas utiliser de bouclier.

Ensuite, à l’autre bout du spectre, nous avons des armes rapides à une main comme les couteaux que les joueurs peuvent fabriquer. Bien qu’il soit utilisable avec un bouclier, le meilleur avantage d’utiliser quelque chose comme un couteau est d’obtenir une attaque furtive et de tuer des ennemis redoutables le plus rapidement possible.

La chose la plus importante à considérer est le type de dégâts et les ennemis auxquels les ennemis peuvent être faibles. Par exemple, si vous entrez dans le biome des marais, apporter une masse ou une autre arme contondante est un énorme avantage car les ennemis comme les squelettes et même le boss Bonemass sont faibles à émousser.

Dans le même biome, vous pouvez trouver les flèches empoisonnées qui ont été extrêmement utiles dans d’autres zones absolument inutiles, car les slimes sont presque immunisés contre les dommages que le poison présente. La même chose peut être dite pour le perçage et le tranchage – les épées, les haches et les lances sont nettement moins utiles ici.

Il y a des dizaines de cas de ce genre, et savoir ce que vous combattez est une information vitale pour savoir ce que vous allez apporter. Bien que vous soyez rarement inutile, vous pouvez toujours être plus efficace si vous apportez la bonne arme.

Cela dit, les épées sont une option merveilleusement polyvalente, tout comme les couteaux. Les couteaux répartissent les dégâts entre le tranchant et le perçage, ce qui fait que les ennemis faibles à un (ou immunisés contre un) subissent plusieurs types de dégâts. Les épées en général sont juste fortes avec leur ensemble de mouvements, leur portée et leur facilité d’utilisation.