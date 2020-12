Quelle était la valeur nette de Selena Quintanilla au moment de sa mort?

Cela fait plus de deux décennies que le monde a pleuré la mort de Selena Quintanilla-Pérez. Elle avait tellement plus à donner avant que sa vie ne soit tragiquement écourtée à l’âge de 23 ans. Mais sa musique est toujours vivante aujourd’hui et les fans de la reine de Tejano veulent savoir tout ce qu’ils peuvent sur la femme que l’on appelait la «Mexicaine Madone. »

Voici plus sur l’ascension de Selena vers la célébrité, son mariage, son meurtre et la valeur de la chanteuse au moment de sa mort.

Selena Quintanilla | Vinnie Zuffante / Getty Images

L’ascension de Selena Quintanilla et son mariage avec Chris Pérez

Selena Quintanilla est née le 16 avril 1971 à Lake Jackson, au Texas, et a été élevée comme témoin de Jéhovah.

Son père, Abraham Quintanilla, était un ancien musicien qui dirigeait Selena et ses frères et sœurs dans leur groupe appelé Selena Y Los Dinos. Biography.com a noté que Selena n’a pas grandi en parlant espagnol mais que son père lui a appris parce qu’il voulait qu’elle chante dedans «afin qu’elle puisse résonner avec la communauté latino. Ils ont commencé à jouer au coin des rues, puis à des mariages, des quinceañeras et des foires. La popularité du groupe a grandi et la famille a commencé à tourner.

Selena a enregistré son premier album en 1984 et s’est fait remarquer par Rudy Trevino. Il a été le fondateur des Tejano Music Awards où le hitmaker «I Could Fall in Love» a remporté le prix d’interprète de l’année ainsi que le prix de chanteuse de l’année en 1987. Elle a remporté ce dernier pendant neuf années consécutives. Selena a également remporté un Grammy du meilleur album mexico-américain en 1993.

Selena Quintanilla | Arlene Richie / Sources média / Sources média / La collection LIFE Images via Getty Images / Getty Images

En 1990, le guitariste Chris Pérez rejoint les Los Dinos. Lui et Selena ont commencé à sortir ensemble même si son père n’approuvait pas. Quand Abraham a découvert leur relation, il a renvoyé Pérez du groupe et lui a interdit ainsi qu’à Selena de se revoir. Le couple a continué à sortir ensemble et s’est enfui le 2 avril 1992. Abraham a finalement accepté leur mariage et a accueilli Pérez de nouveau dans le groupe.

Qui a tué Selena?

Selena a été assassinée par quelqu’un en qui elle avait fait confiance. Yolanda Saldivar était la fondatrice du fan club de Selena jusqu’à ce que les Quintanillas apprennent qu’elle détournait de l’argent.

Le 31 mars 1995, Saldivar et Selena se sont rencontrés dans un Days Inn à Corpus Christi, Texas, où ils se sont disputés sur les finances. Ensuite, Saldivar a tiré sur Selena dans le dos alors qu’elle tentait de fuir.

En octobre 1995, Saldivar a été condamné à la prison à vie. Elle est en liberté conditionnelle en 2025.

La valeur nette de Selena au moment de sa mort

Selena Quintanilla honorée à titre posthume d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2017 | TARA ZIEMBA / AFP via Getty Images

Le 3 novembre 2017, Selena a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Il a été placé au 1750 N. Vine Street juste en face de Capitol Records, le label dans lequel la chanteuse Tejano a sorti son premier album.

Tout au long des années 90, Selena était l’une des artistes latines les plus populaires au Mexique et aux États-Unis.Elle avait 14 chansons sur le palmarès des meilleures chansons latines de Billboard et parmi celles-ci, sept ont atteint la première place. En 2020, 25 ans après sa mort, elle a été nommée la meilleure artiste féminine de la liste Billboard des «plus grands artistes latins de tous les temps». L’oiseau-chanteur «Dreaming of You» a vendu plus de 90 millions d’albums dans le monde.

Selon Celebrity Net Worth, Selena avait une valeur nette estimée à 10 millions de dollars au moment de sa mort.